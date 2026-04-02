Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Уикенд
  • News
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 апреля

Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, читка Александра Горчилина, спектакль «Эйзен» по роману Гузели Яхиной, встреча с Татьяной Черниговской, фестиваль балета Dance Open, вечеринка «8 BLANK YEARS», а также лекции Николая Редькина, Ивана Чечота и Валерия Шубинского — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 2 АПРЕЛЯ

Марк Эйдельштейн

Выставка «Неполное собрание», Музей ОБЭРИУ (12+)

Команда Юлии Сениной расскажет о биографиях Введенского, Хармса и Олейникова через архивные рисунки, гравюры, автографы и документы.

С 1 апреля

Лекция «Комедия и трагедия Паши Техника», Aurora Concert Hall (16+)

19:00

Музыкальный обозреватель и создатель телеграм- и YouTube-канала «Брокен дэнс» Николай Редькин препарирует феномен хип-хоп-артиста Паши Техника.

Фестиваль «ИНО», Новая сцена Александринского театра (16+)

Не пропустите феерию эмбиент-музыки: аудиоперформансы SymphoСat и KRCHSA, closeyoureyes и KS BURAYA, Hauntology и Храма Уединенного Размышления.

До 4 апреля

Выставка «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)

В ретроспективу одного из основателей «Бубнового валета» вошло более 170 произведений. Среди хайлайтов — «Поднос и овощи», «Матадор», «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».

До 14 сентября

Концерт «Где Фантом?», «Сердце» (16+)

20:00

Авторы бэнгера «Я тебя люблю» представят новый альбом «Записки сумасшедшего».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-притчу с Марком Эйдельштейном «Космос засыпает» (16+), драму «Северная станция» (18+), сиквел подросткового фэнтези «Дети леса 2» (6+), продолжение популярного аниме-сериала «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря» (16+), пародийную комедию «Вампиры-зомби… из космоса!» (18+) и картину, стилизованную под Болливуд, «Королек моей любви» (16+).

ПЯТНИЦА: 3 АПРЕЛЯ

Теодор и музыканты musicAeterna

Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)

20:00

Отмечаем столетие венгерского композитора Куртага программой из его произведений «Надгробие для Штефана» и «Песни уныния и печали», а также «Немецким реквиемом» Брамса.

Спектакль «Эйзен», «Узел» (18+)

Любитель экстраординарного материала и кричащей формы Роман Муромцев покажет свое видение романа Гузели Яхиной о судьбе Сергея Эйзенштейна.

3 и 4 апреля

Спецпоказ «Емельяненко», КАРО Варшавский экспресс (18+)

19:00

Королева новой драмы Валерия Гай Германика представит документальную ленту о легенде ММА.

Лекция «Как проектировать город будущего», «Сообщество», Новая Голландия (18+)

19:00

Архитектор Сергей Чобан поделится инсайдами, почему урабнистам-визионерам важно помнить об экологии и реконструкции.

Концерт Feduk, КСК «Арена» (16+)

20:00

Готовимся петь «Хлопья летят наверх» и «Розовое вино».

Спектакль «На заре жизни», Малый театр кукол (12+)

19:00

Режиссер Ксения Проценко инсценирует реалии Российской империи середины XIX века через документальный материал: мемуары ученицы педагога Константина Ушинского.

СУББОТА: 4 АПРЕЛЯ

Александр Горчилин

Спектакль «Это есть это», Музей ОБЭРИУ (18+)

Александр Горчилин представит фантасмагоричный байопик о Данииле Хармсе, собранный из цитат и абстрактных образов. Бонус: среди актеров — автор музыкального проекта «Бомба-Октябрь» Василий Михайлов.

4 и 5 апреля

Встреча с Татьяной Черниговской, Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)

13:00

Доктор филологических и биологических наук выступит с паблик-током на тему: «Зачем людям искусство?»

Фестиваль балета Dance Open, Александринский театр (12+)

В афишу XXV сезона фестиваля вошло шесть новинок: от триллера по Агате Кристи до хип-хоп-экзерсисов. Подробнее — в гиде худрука Екатерины Галановой.

С 4 по 17 апреля

Концерт Pompeya, «Космонавт» (16+)

20:00

Возвращаем эпоху 2010-х под легендарный трек «90».

Вечеринка «8 BLANK YEARS», Blank (18+)

23:00

В лайн-апе праздничной тусовки — Kito Jempere, Apo, Blagodetelev, Andre Bosak, Egor Holkin, Eostra, Eye Que и другие.

Археологический конгресс «Цитадель 1.0», Петропавловская крепость (0+)

Идем на лекцию Валерия Шубинского о наследии обэриутов, паблик-ток Ивана Чечота об образе руин в живописи, а также на дискуссию с Юлией Сениной о сотрудничестве археологов и музейщиков.

До 5 апреля

Спектакль «Рехаб», Невидимый театр (18+)

20:00

Актерский секстет, основываясь на документальных рассказах, разберется в причинах возникновения аддикций.

Арт-тур «Семеновская художественная школа» х «Гарант», Sobo Gallery, Екатерининское собрание (18+)

12:00

Изучаем две экспозиции: городскую среду Андрея Семенова и киберпространство Кристины Башковой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 АПРЕЛЯ

Илья Папоян

Концерт Ильи Папояна, Малый зал Филармонии им. Шостаковича (6+)

19:00

Рок-звезда академической музыки сыграет Баха, Брамса, Мендельсона и Листа.

Выставка «У каждого свой Хвост. Алексей Хвостенко. Человек эпохи Возрождения», Музей Анны Ахматовой (16+)

Трибьют соавтору альбомов «АукцЫона» Хвосту — это коллекция из скульптур и ассамбляжей, коллажей и фотографий, записных книжек и интервью.

До 31 мая

Лекция-концерт «Домра, мандолина, вандерфогель», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (12+)

19:00

От мелодий эпохи барокко до Эннио Морриконе — так выглядит сет-лист музыкантов Владимира Кирасирова и Евгении Марковой.

Концерт Hodíla ízba, «Мачты» (12+)

20:00

Куда же делся этот Иванька? Ответят фолк-экспериментаторы на своем выступлении.

Выставка «Горизонт событий», Новое выставочное пространство, Музей городской скульптуры (0+)

Оммаж ученику Малевича и Матюшина Владимиру Стерлигову объединил десять петербургских художников: Елизавету Александрову, Ларису Астрейн, Татьяну Глебову, Юрия Гобанова, Алексея Гостинцева и других.

С 5 по 29 апреля

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: