Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 апреля

Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, читка Александра Горчилина, спектакль «Эйзен» по роману Гузели Яхиной, встреча с Татьяной Черниговской, фестиваль балета Dance Open, вечеринка «8 BLANK YEARS», а также лекции Николая Редькина, Ивана Чечота и Валерия Шубинского — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 2 АПРЕЛЯ
Марк Эйдельштейн
Выставка «Неполное собрание», Музей ОБЭРИУ (12+)
Команда Юлии Сениной расскажет о биографиях Введенского, Хармса и Олейникова через архивные рисунки, гравюры, автографы и документы.
С 1 апреля
Лекция «Комедия и трагедия Паши Техника», Aurora Concert Hall (16+)
19:00
Музыкальный обозреватель и создатель телеграм- и YouTube-канала «Брокен дэнс» Николай Редькин препарирует феномен хип-хоп-артиста Паши Техника.
Фестиваль «ИНО», Новая сцена Александринского театра (16+)
Не пропустите феерию эмбиент-музыки: аудиоперформансы SymphoСat и KRCHSA, closeyoureyes и KS BURAYA, Hauntology и Храма Уединенного Размышления.
До 4 апреля
Выставка «Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)
В ретроспективу одного из основателей «Бубнового валета» вошло более 170 произведений. Среди хайлайтов — «Поднос и овощи», «Матадор», «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».
До 14 сентября
Концерт «Где Фантом?», «Сердце» (16+)
20:00
Авторы бэнгера «Я тебя люблю» представят новый альбом «Записки сумасшедшего».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим фильм-притчу с Марком Эйдельштейном «Космос засыпает» (16+), драму «Северная станция» (18+), сиквел подросткового фэнтези «Дети леса 2» (6+), продолжение популярного аниме-сериала «О моем перерождении в слизь: Слезы Синего моря» (16+), пародийную комедию «Вампиры-зомби… из космоса!» (18+) и картину, стилизованную под Болливуд, «Королек моей любви» (16+).
ПЯТНИЦА: 3 АПРЕЛЯ
Теодор и музыканты musicAeterna
Концерт Теодора Курентзиса и оркестра musicAeterna, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Отмечаем столетие венгерского композитора Куртага программой из его произведений «Надгробие для Штефана» и «Песни уныния и печали», а также «Немецким реквиемом» Брамса.
Спектакль «Эйзен», «Узел» (18+)
Любитель экстраординарного материала и кричащей формы Роман Муромцев покажет свое видение романа Гузели Яхиной о судьбе Сергея Эйзенштейна.
3 и 4 апреля
Спецпоказ «Емельяненко», КАРО Варшавский экспресс (18+)
19:00
Королева новой драмы Валерия Гай Германика представит документальную ленту о легенде ММА.
Лекция «Как проектировать город будущего», «Сообщество», Новая Голландия (18+)
19:00
Архитектор Сергей Чобан поделится инсайдами, почему урабнистам-визионерам важно помнить об экологии и реконструкции.
Концерт Feduk, КСК «Арена» (16+)
20:00
Готовимся петь «Хлопья летят наверх» и «Розовое вино».
Спектакль «На заре жизни», Малый театр кукол (12+)
19:00
Режиссер Ксения Проценко инсценирует реалии Российской империи середины XIX века через документальный материал: мемуары ученицы педагога Константина Ушинского.
СУББОТА: 4 АПРЕЛЯ
Александр Горчилин
Спектакль «Это есть это», Музей ОБЭРИУ (18+)
Александр Горчилин представит фантасмагоричный байопик о Данииле Хармсе, собранный из цитат и абстрактных образов. Бонус: среди актеров — автор музыкального проекта «Бомба-Октябрь» Василий Михайлов.
4 и 5 апреля
Встреча с Татьяной Черниговской, Малая сцена Театра им. Ленсовета (16+)
13:00
Доктор филологических и биологических наук выступит с паблик-током на тему: «Зачем людям искусство?»
Фестиваль балета Dance Open, Александринский театр (12+)
В афишу XXV сезона фестиваля вошло шесть новинок: от триллера по Агате Кристи до хип-хоп-экзерсисов. Подробнее — в гиде худрука Екатерины Галановой.
С 4 по 17 апреля
Концерт Pompeya, «Космонавт» (16+)
20:00
Возвращаем эпоху 2010-х под легендарный трек «90».
Вечеринка «8 BLANK YEARS», Blank (18+)
23:00
В лайн-апе праздничной тусовки — Kito Jempere, Apo, Blagodetelev, Andre Bosak, Egor Holkin, Eostra, Eye Que и другие.
Археологический конгресс «Цитадель 1.0», Петропавловская крепость (0+)
Идем на лекцию Валерия Шубинского о наследии обэриутов, паблик-ток Ивана Чечота об образе руин в живописи, а также на дискуссию с Юлией Сениной о сотрудничестве археологов и музейщиков.
До 5 апреля
Спектакль «Рехаб», Невидимый театр (18+)
20:00
Актерский секстет, основываясь на документальных рассказах, разберется в причинах возникновения аддикций.
Арт-тур «Семеновская художественная школа» х «Гарант», Sobo Gallery, Екатерининское собрание (18+)
12:00
Изучаем две экспозиции: городскую среду Андрея Семенова и киберпространство Кристины Башковой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 5 АПРЕЛЯ
Илья Папоян
Концерт Ильи Папояна, Малый зал Филармонии им. Шостаковича (6+)
19:00
Рок-звезда академической музыки сыграет Баха, Брамса, Мендельсона и Листа.
Выставка «У каждого свой Хвост. Алексей Хвостенко. Человек эпохи Возрождения», Музей Анны Ахматовой (16+)
Трибьют соавтору альбомов «АукцЫона» Хвосту — это коллекция из скульптур и ассамбляжей, коллажей и фотографий, записных книжек и интервью.
До 31 мая
Лекция-концерт «Домра, мандолина, вандерфогель», «лекторий’порт», «Севкабель Порт» (12+)
19:00
От мелодий эпохи барокко до Эннио Морриконе — так выглядит сет-лист музыкантов Владимира Кирасирова и Евгении Марковой.
Концерт Hodíla ízba, «Мачты» (12+)
20:00
Куда же делся этот Иванька? Ответят фолк-экспериментаторы на своем выступлении.
Выставка «Горизонт событий», Новое выставочное пространство, Музей городской скульптуры (0+)
Оммаж ученику Малевича и Матюшина Владимиру Стерлигову объединил десять петербургских художников: Елизавету Александрову, Ларису Астрейн, Татьяну Глебову, Юрия Гобанова, Алексея Гостинцева и других.
С 5 по 29 апреля
