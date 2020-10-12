Сергей Чобан — о том, почему петербуржцы не терпят современную архитектуру и как это убивает наш город

Я был раздираем тремя совершенно разными обстоятельствами. С одной стороны, я каждый день шел по историческому Ленинграду и слышал, что этот город – единственно прекрасное и незыблемое, что только существует в СССР и во всем мире. И соглашался с этим.

С другой стороны, нас обучали безусловно талантливые профессора, которые говорили то же самое, но сами при этом проектировали совсем другой город – строгий, аскетичный, с угловатыми, лишенными «архитектурных излишеств» очертаниями, как будто незаметный за пышным убранством XIX века. Делать это деликатно им не всегда удавалось, так как на пути попадались «греческие церкви», снося которые по велению правящей партии можно было ненароком стать отрицательным героем произведения будущего Нобелевского лауреата.

С третьей стороны, я читал немногие доступные книги о современной архитектуре зарубежных стран, в которых, конечно же, наблюдал никак не вписывающиеся в представления о классическом или барочном городе архитектурные выверты, причем иногда эти безобразия совершали даже коммунисты. Моим абсолютным кумиром в тот момент был, да и остается сегодня Оскар Нимейер, который, кажется, сочинил все шлягеры современной нам архитектуры, перепевы которых мы насвистываем и сегодня. Уже тогда я был совершенно убежден в двух истинах: что здания Нимейера прекрасны и что в Петербурге они смотрелись бы ужасно. Собственно, почему? Именно на этом месте во мне зародилась та самая двойная мораль, те самые двойные стандарты, которыми, я убежден, хоть в какой-то степени был и остается заражен каждый житель Ленинграда-Петербурга и многих других городов-памятников: «Все, что отражает эстетику настоящего – хорошо, но не здесь».