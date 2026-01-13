Экскурсия по Музею ОБЭРИУ от куратора Юлии Сениной: зарубки роста, тайные анфилады, рыбки (в ванне!) и лучшие в мире детские книжки

Квартира Введенского еще не совсем музей — это первая проба музея, он должен быть гораздо больше. Правильно говорить так: Музей ОБЭРИУ открывает мемориальную квартиру «авторитета бессмыслицы» Александра Введенского в доходном доме Павла Мульханова на Съезжинской улице — по совпадению в XVIII веке она называлась 2-й Введенской, по Введенской церкви, снесенной в 1932 году.

Когда мы в первый раз пришли в квартиру, здесь был культ Введенского. У одной из обитательниц лежал томик «Всё» на столике, она устраивала литературные вечера и проводила экскурсии для случайно проходивших мимо обэриутолюбов.