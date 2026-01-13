Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • Петербург будущего 2026
Урбанистика

Поделиться:

Экскурсия по Музею ОБЭРИУ от куратора Юлии Сениной: зарубки роста, тайные анфилады, рыбки (в ванне!) и лучшие в мире детские книжки

Куратор Юлия Сенина проводит ОБЭРИУ-экскурсию! Спойлер — получился великий экзистенциальный тур по мемориальной квартире «авторитета бессмыслицы» Александра Введенского с остановками: чемодан-ковчег, шкаф-реликварий, дубинка и мешок.

Команда Музея ОБЭРИУ
Фото предоставлено музеем ОБЭРИУ

Команда Музея ОБЭРИУ

Квартира Введенского еще не совсем музей — это первая проба музея, он должен быть гораздо больше. Правильно говорить так: Музей ОБЭРИУ открывает мемориальную квартиру «авторитета бессмыслицы» Александра Введенского в доходном доме Павла Мульханова на Съезжинской улице — по совпадению в XVIII веке она называлась 2-й Введенской, по Введенской церкви, снесенной в 1932 году.

Когда мы в первый раз пришли в квартиру, здесь был культ Введенского. У одной из обитательниц лежал томик «Всё» на столике, она устраивала литературные вечера и проводила экскурсии для случайно проходивших мимо обэриутолюбов.

Гостиная — самое большое пространство квартиры Введенских, где сохранилась историческая печь. Рояль «Мюльбах» — подарок священника Бориса Левитана
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Гостиная — самое большое пространство квартиры Введенских, где сохранилась историческая печь. Рояль «Мюльбах» — подарок священника Бориса Левитана, внучатого племянника Введенского

Введенские въехали сюда в 1914 году: у каждой комнаты было свое назначение — о них мы методом дедукции узнавали с опорой на архивы, описания героического архивариуса обэриутов Якова Друскина и показания жильцов-старожилов, которые застали людей, помнивших Введенских. Есть две теории, когда квартира стала коммунальной: либо в 1928 году, когда в описях налогоплательщиков появляются 4 человека с другими фамилиями, либо в 1931 году, во вторую волну уплотнения в Ленинграде и в первый арест Введенского. На последнюю дату указывают газеты, которыми были заложены анфиладные двери. Срезали петли и наличники, убирали ручки, закладывали чем угодно: газетами, ящиками фанерными из-под посылок, медицинскими справочниками. Даже нашли черный ватник фабрики Володарского 1920-х годов.

Команда музея расчистила заложенную анфиладу между кабинетом, спальней и комнатой сестер Введенского
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Команда музея расчистила заложенную анфиладу между кабинетом, спальней и комнатой сестер Введенского

Мы 9 месяцев расчищали квартиру, максимально сохранив все, что осталось, а осталось очень много: 95 % паркета, двери, звезды из сусального золота, две печи и очаг на кухне, даже след от печки-буржуйки, зарубки роста детей и отпечаток руки обэриутов на стене. Все музеефицировали, оставив послойные палетки. Отреставрировали окна — соседи сверху отдали свои: для них это был строительный мусор, который дорого выносить из квартиры, а мы за самовывоз забрали. Наши вмешательства обозначены черным цветом. Камеры, датчики, пожарные провода, выключатели, новые чугунные батареи, светильники — все черное. Плинтус из черной фанеры — сложное ноу-хау от архитектора Сергея Мишина, через него мы вставляем витрины и подключаем электричество, чтобы избежать дополнительных внедрений.

Зарубки роста
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Зарубки роста

Анфиладная дверь, заложенная ватником фабрики Володарского 1920-х годов
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Анфиладная дверь, заложенная ватником фабрики Володарского 1920-х годов

В отличие от наследия Пушкина или Достоевского, где большинство вещей принадлежат государственным музеям, значительная часть рукописей обэриутов находится в частных руках. Для выставки «Комнаты ОБЭРИУ» мы пригласили семь ключевых коллекционеров, отдав комнаты под авторские обэриу-собрания — от корпуса инскриптов до фонотеки с голосом Тамары Мейер. Проходных экспонатов на выставке нет — только редкости: уникальная детская книга «Иван Иваныч Самовар» Хармса, чемодан-ковчег Якова Друскина, последнее письмо Введенского.

Схема мемориальной квартиры Александра Введенского
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Схема мемориальной квартиры Александра Введенского

1 — Кабинет

Коллекция «Галеев-Галереи»
2 — Спальня

Коллекция Вениамина Голубицкого
3 — Комната девочек

Коллекция «МИРА»
4 — Передняя

Коллекция KGallery
5 — Гостиная

Коллекция Константина Эрнста
6 — Столовая

Коллекция издательства «Вита Нова»
7 — Комната Александра Введенского

И единственный экспонат
8 — Кухня

Коллекция Михаила Сеславинского
Ванная

И туалет (даже два)

1 — Кабинет

Коллекция «Галеев-Галереи»

Фотографии из коллекции Ильдара Галеева
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Фотографии из коллекции Ильдара Галеева

Евгения Введенская и Анна Ивантер, вторая жена поэта. 1930-е
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Евгения Введенская и Анна Ивантер, вторая жена поэта. 1930-е

Фотография Саши Введенского с сёстрами и братом. Отпечаток. Петроград, середина 1910-х
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Фотография Саши Введенского с сёстрами и братом. Отпечаток. Петроград, середина 1910-х

Фотография Галины Викторовой, Леонида Липавского, Тамары Липавской и Александра Введенского. Отпечаток. Ленинград, 1938
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Фотография Галины Викторовой, Леонида Липавского, Тамары Липавской и Александра Введенского. Отпечаток. Ленинград, 1938

Константин Рождественский (1906–1997). Портрет Александра Введенского. Бумага, тушь, перо. Конец 1920-х
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Константин Рождественский (1906–1997). Портрет Александра Введенского. Бумага, тушь, перо. Конец 1920-х

Кабинет матери поэта подсказал нам путь всей экспозиции — от рождения до смерти. На правах известного гинеколога Евгения Ивановна Поволоцкая принимала женщин на дому — в самой маленькой комнате рядом с ванной, где сейчас находится галеевская коллекция. Архивариус довоенного искусства Ильдар Галеев подарил нам к открытию единственную фотографию, которую мы точно можем определить как сделанную в этой квартире, — снимок сестры Введенского Евгении и его первой жены Анны Ивантер.

2 — Спальня

Коллекция Вениамина Голубицкого

Александр Введенский «Лето и зима». Л.: Детгиз, 1935 Автограф адресован Нине Гернет
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Александр Введенский «Лето и зима». Л.: Детгиз, 1935
Автограф адресован Нине Гернет

Почему мы знаем, что здесь жили родители Введенского? Рабочий кабинет врача, как правило, был смежен спальне. В этой комнате мы нашли больше всего остатков обоев, а на заложенной анфиладной двери — зарубки роста детей. Здесь гостят экспонаты одного из крупнейших коллекционеров литературных документов Вениамина Голубицкого (хранит весь архив свирепого поэта Николая Олейникова. — Прим. ред.), который дал нам пять автографов — это просто космос, учитывая, что почерк обэриутов практически не сохранился. Эти вещи никогда не инсталлировали: рукопись стихотворения «В одежде из старинных слов» Константина Вагинова и шуточные инскрипты поэтов к женщинам, в том числе послание Введенского к писательнице Нине Гернет на форзаце книги «Детгиза» «Лето и зима».

3 — Комната девочек

Коллекция «МИРА»

Евгений Шварц «Шарики». Рис. Веры Ермолаевой. Л.: ГИЗ, 1929

Евгений Шварц «Шарики». Рис. Веры Ермолаевой. Л.: ГИЗ, 1929

Даниил Хармс «Во-первых и во-вторых». Обл. и рис. Владимира Татлина. М.; Л.: ГИЗ, 1929

Даниил Хармс «Во-первых и во-вторых». Обл. и рис. Владимира Татлина. М.; Л.: ГИЗ, 1929

Александр Введенский «Кто?». Рис. Льва Юдина. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931

Александр Введенский «Кто?». Рис. Льва Юдина. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931

Николай Заболоцкий «Как победила революция». Рис. Алисы Порет [М.]: ГИЗ, 1930

Николай Заболоцкий «Как победила революция». Рис. Алисы Порет [М.]: ГИЗ, 1930

На стене детской спальни сестер поэта Евгении и Евлалии Введенских — шкаф-реликварий с 43 детскими книгами и журналами от суздальского арт-комьюнити «МИРА» во главе с меценатом Дмитрием Разумовым. Мы выделили шесть ключевых тем детской поэзии обэриутов: звери и насекомые, случаи, советское, игра, чудеса и темное. До сих пор нет ни одной серьезной монографии по теме — к детской литературе авангардистов всегда относились как к чему-то второстепенному и коммерческому. Мы против.

4 — Передняя

Коллекция KGallery

Алиса Порет «Афина». Иллюстрация к книге «Батрахомиомахия. Война лягушек и мышей» М.; Л.: Academia, 1936. Бумага, тушь, кисть
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Алиса Порет «Афина». Иллюстрация к книге «Батрахомиомахия. Война лягушек и мышей» М.; Л.: Academia, 1936. Бумага, тушь, кисть

Татьяна Глебова «Городской пейзаж с деревьями». Холст, масло, 1934
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Татьяна Глебова «Городской пейзаж с деревьями». Холст, масло, 1934

«Где мой Пуся?» — кричал с порога Введенский, когда поздно вечером возвращался в квартиру. Сейчас вместо кота Пуси в передней находится собрание KGallery коллекционеров Кристины и Владимира Березовских. В нем — работы художников круга обэриутов, которые иллюстрировали «Чижа» и «Ежа»: культовый ленинградский пейзажист Николай Лапшин, а также мастера аналитического абстракционизма Татьяна Глебова и Алиса Порет, чья собака Хокусавна была лучшим другом Павла Филонова. Ну а мы взяли в квартиру живых рыбок и чижей, это к названию журнала — «Чрезвычайно интересный журнал». От ежей мы отказались, потому что у них спячка.

5 — Гостиная

Коллекция Константина Эрнста 

Рисунки художницы Веры Ермолаевой для книги «Много зверей» из коллекции Константина Эрнста
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Рисунки художницы Веры Ермолаевой для книги «Много зверей» из коллекции Константина Эрнста

В пятой комнате у нас пять редчайших детских книг из коллекции Константина Эрнста. Все они украшены рисунками Веры Ермолаевой — правой руки Казимира Малевича в «Уновисе», которая оформляла афишу к вечеру-генезису обэриутов «Три левых часа». Абсолютный детский восторг экспозиции — это «Много зверей» Введенского, для которой Ермолаева делала наброски львов и верблюдов в Ленинградском зоопарке, и великая книга «Иван Иваныч Самовар» Хармса. Прототип старенького дедушки — щеточка для чистки матовых стекол, на которую Ермолаева обратила внимание в маленькой нише у двери квартиры Эндеров.

Александр Введенский «Много зверей». Рис. Веры Ермолаевой. М.; Л.: ГИЗ, 1928
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Александр Введенский «Много зверей». Рис. Веры Ермолаевой. М.; Л.: ГИЗ, 1928

Даниил Хармс «Иван Иваныч Самовар». Рис. Веры Ермолаевой. Л.: ГИЗ, 1929
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Даниил Хармс «Иван Иваныч Самовар». Рис. Веры Ермолаевой. Л.: ГИЗ, 1929

Рядом с сохранившейся исторической печью стоит «Мюльбах» — мы его везли из Челябинска, это было абсолютное безумие. Рояль подарил новосибирский священник Борис Левитан — это инструмент его отца, пианиста Евгения Левитана, который приходится племянником Введенскому: родился в кабинете этой квартиры, и в три года его увезли. Незадолго до смерти он приходил сюда.

6 — Столовая 

Коллекция издательства «Вита Нова»

Вера Янова. Портрет Якова Друскина. Холст, масло, 1960-е
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Вера Янова. Портрет Якова Друскина. Холст, масло, 1960-е

Столовая комната с экспонатами петербургского книжного издательства «Вита Нова» посвящена Якову Друскину, мы его выводим на знамя. Он совершенно недооценен — и спаситель, и философ, называвший Введенского звездой бессмыслицы и странником — homo viator! Как говорит хранитель и идеолог собрания «Вита Нова» Алексей Дмитренко, точка кристаллизации всей коллекции — чемодан, в котором Друскин вынес рукописи из квартиры Хармса, а затем вывез в эвакуацию и спас.

Михаил Шемякин. Фотография Якова Друскина. Фотобумага, авторский отпечаток (2013). Дата и подпись рукой Михаила Шемякина. 1963
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Михаил Шемякин. Фотография Якова Друскина. Фотобумага, авторский отпечаток (2013). Дата и подпись рукой Михаила Шемякина. 1963

Рассказ о Якове Семеновиче мы еще продолжим: в январе в издательстве Ad Marginem выходят два тома его дневников, это религиозно-философские трактаты. А с «Подписными изданиями» мы договорились об издании неопубликованного «Словаря поэзии» Введенского, собранного Яковом Друскиным и Тамарой Мейер.

7 — Комната Александра Введенского

Александр Введенский. Последнее письмо семье из Харькова. Бумага, 1941
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Александр Введенский. Последнее письмо семье из Харькова. Бумага, 1941

Александр Введенский
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Александр Введенский

Мы точно знаем, что это комната Александра Введенского — Яков Друскин описал в мемуарах ее форму в виде неправильной трапеции, которая сужается к окну из-за скошенной капитальной стены дома. Три стены были оклеены обоями, а на четвертую не хватило — Введенский и Липавский разрисовали ее розовой краской, ее остатки мы нашли при реставрации, в том числе отпечаток левой руки.

Отпечаток руки кого-то из обэриутов на стене квартиры Александра Введенского
Фото предоставлено музеем ОБЭРИУ

Отпечаток руки кого-то из обэриутов на стене квартиры Александра Введенского

Комната пустая, как и при жизни безбытного поэта, когда в одном углу валялись старые одеяла, а на двери огромным гвоздем была прибита черная дамская перчатка. Сейчас в ней только один экспонат — последнее письмо Введенского. После ареста Введенский написал последние слова, сложил записку в 12 раз, написал на обратной стороне адрес семьи и бросил из окна поезда на перрон. Кто-то подобрал и отнес по адресу. И все — в этом поезде он и погиб. Звучит «Элегия», которую читает Тамара Мейер: ее записал Друскин, это аудио из коллекции издательства «Вита Нова» никогда не публиковалось. Голоса Хармса и Введенского не сохранились, а Тамара Мейер — первая гражданская жена homo viator и вообще муза их всех.

8 — Кухня

Коллекция Михаила Сеславинского

Даниил Хармс «Из дома вышел человек». Чиж. 1937. № 3
Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Даниил Хармс «Из дома вышел человек». Чиж. 1937. № 3

На кухонной стене — текст стихотворения «Из дома вышел человек» Даниила Хармса. Пространство отдано библиофилу Михаилу Сеславинскому и единственному экспонату — третьему номеру журнала «Чиж», где впервые опубликовали то самое стихотворение. Его сопровождает одноименная кассетная запись песни Александра Галича, благодаря которой коллекционер узнал про обэриутские «дубинку и мешок».

Ванная и туалет (даже два)

Директор музея Андрей Гнатюк в ванной и рыбки (в ванне в ванной)
Дмитрий Егоров

Директор музея Андрей Гнатюк в ванной и рыбки (в ванне в ванной)

В ванной мы восстанавливали потолок, выделяя внедрения черным цветом — мне особенно нравится готическая филеночка. Тут у нас магазин мерча, который придумала гениальный предметный дизайнер Настя Коптева. Мы вместе с петербургским брендом аутдора Humanist сделали шарф на подкладке с принтом старых обоев и других фактур, найденных в квартире. Это очень красиво.

Страшно неловко, но у нас глобальная проблема с уборными — они крошечные, но зато исторические. Одна маленькая, другая еще меньше, но для детей подойдет идеально. Тем более у нас обширная детская программа, с нее и началась публичная программа музея. В случае обэриутов это символично: не имея возможности публиковать свои взрослые вещи, они нашли пристанище в детской литературе и писали лучшие в мире детские книжки.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Петербург будущего 2026
Материал из номера:
Январь
Люди:
Юлия Сенина

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: