Итоги 2025-го в культуре Петербурга: историк Лев Лурье, блогер Ксения Прихотько, пианист Илья Папоян и другие герои Собака.ru о лучших и худших событиях года

историк, почетный краевед

Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:

Выставки «Наш авангард» в Русском музее и «Все Бенуа — всё Бенуа» в «Манеже». Культуртрегер — Михаил Иванов, совладелец «Подписных изданий».

Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м:

Все, что мне хотелось бы оставить в прошлом, имеет отношение к окружающей нас действительности вне культуры. Сама по себе культура показала замечательное качество: компенсировать ту грусть, которая была за окном.

Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:

Удивили упомянутые мной выставки, а разочаровало то, как государственные институции отставали от негосударственных. В «Севкабеле Порту» и Новой Голландии происходило гораздо больше, чем в городских парках.

Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:

Я не был на масштабных выставках в Эрмитаже. Надеюсь, схожу в следующем году.

Новые культурные привычки, которые появились в 2025-м:

Я полюбил английский кинематограф, и каждый день смотрел что-нибудь новое. Например, прекрасный сериал «Гангстерленд».

Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:

Плодородие.