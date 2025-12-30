Итоги 2025-го в культуре Петербурга: историк Лев Лурье, блогер Ксения Прихотько, пианист Илья Папоян и другие герои Собака.ru о лучших и худших событиях года

Выставки «Наш авангард» и «Все Бенуа — всё Бенуа», открытие музея ОБЭРИУ и кинотеатра Cinéma Michèle, спектакль «Утиная охота» в БДТ, альбом «Бомба-Октябрь», сериал «Ганстерленд» и байопики «Пророк» и «Лермонтов». Редакция Собака.ru обратилась к локальным героям — историкам Льву Лурье и Игорю Кузьмичеву, филологу Ксении Прихотько, режиссеру Анастасии Паутовой и пианисту Илье Папояну — чтобы вынести вердикт 2025-му в Петербурге: кто стал главным культуртрегером, что удивило и, напротив, разочаровало, а также какие культурные привычки и ритуалы удалось ввести в свою рутину в уходящем году.
Михаил Ларионов "Венера", 1912 год.
Лев Лурье
историк, почетный краевед
Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:
Выставки «Наш авангард» в Русском музее и «Все Бенуа — всё Бенуа» в «Манеже». Культуртрегер — Михаил Иванов, совладелец «Подписных изданий».
Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м:
Все, что мне хотелось бы оставить в прошлом, имеет отношение к окружающей нас действительности вне культуры. Сама по себе культура показала замечательное качество: компенсировать ту грусть, которая была за окном.
Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:
Удивили упомянутые мной выставки, а разочаровало то, как государственные институции отставали от негосударственных. В «Севкабеле Порту» и Новой Голландии происходило гораздо больше, чем в городских парках.
Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:
Я не был на масштабных выставках в Эрмитаже. Надеюсь, схожу в следующем году.
Новые культурные привычки, которые появились в 2025-м:
Я полюбил английский кинематограф, и каждый день смотрел что-нибудь новое. Например, прекрасный сериал «Гангстерленд».
Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:
Плодородие.
Сергей Свешников, выставка «Несгоревшие сны»
Игорь Кузьмичев
историк, автор телеграм-канала «Здесь был Майк»
Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:
Выставка «Наш авангард». Потому что наш и потому что авангард. Культуртрегер — конечно, Иосиф Александрович Бродский. Никуда от него не деться.
Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м, а что, наоборот, берем в 2026-й:
В будущее нужно взять интерес к прошлому, но без ностальгии. В том числе — тренд на бумажные издания: газеты, журналы. А оставить — все, что связано с девяностыми и, особенно, нулевыми.
Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:
Удивили — демонстрация музыки Кнайфеля в рамках проекта Олега Нестерова «Три степени свободы», открытие кинотеатра Cinéma Michèle и скромная выставка Свешникова в Art of Foto. Разочаровала экспозиция в Русском музее, посвященная Сергею Курехину.
Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:
Не дошел до кинотеатра и не посмотрел на большом экране «Красный круг» Мельвиля, а еще пропустил осеннюю выставку работ Шварца в «Царскосельской коллекции».
Новые культурные привычки, которые появились в 2025-м:
Теперь я гуляю сначала по правой стороне Летнего сада, затем по левой. Прежде было наоборот.
Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:
Неудивительная.
"Утиная охота"
Ксения Прихотько
блогер, филолог-комикесса
Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:
Главное в театре — «Утиная охота» в БДТ, и культуртрегер здесь режиссер Антон Федоров, наконец-то попавший на большую сцену. Главное в искусстве — открытие музея ОБЭРИУ, а культуртрегер — автор его идеи Юля Сенина.
Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м, а что, наоборот, берем в 2026-й:
В прошлом — пафосные экранизации классики типа «Пророка», а в будущее взяла бы фильмы вроде «Лермонтова». Хочется, чтобы рассказывали о классиках как о людях, а не о мраморе.
Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:
Разочаровали окололитературные вещи — от фильмов о Пушкине до постановок по Бродскому и Рыжему. Видимо, я слишком взыскательный зритель, когда дело касается признанных авторов. Приятно удивил все тот же «Лермонтов» и выставка Абиха в БДТ по Пушкину. Еще из экспозиций отлично получились «Наш авангард» в Русском музее и Idea Fissa в пространстве «КВ-7» музея «Полторы комнаты» .
Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:
На всем по-настоящему стоящем я была.
О каком упущенном инфоповоде из 2025-го не сожалеем:
Об упущенных концертах своих бывших.
Новые культурные привычки, которые появились в 2025-м:
Новая музыкальная точка притяжения — Дом радио, куда я ходила практически весь год. Кино — конечно, в Cinéma Michèle, из которого почти не вылезаю. Что касается театров, все лето провела в Новой Голландии. Из галерей — Eggz и openyou.
Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:
Эскапизм или эзоповщина. Подозреваю, это будут тренды на ближайшие несколько лет.
"Бомба-Октябрь — Л'"
Анастасия Паутова
создательница и режиссер театрального проекта povod.ovod, блогер
Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:
Открытие музея ОБЭРИУ. Впервые я попала в квартиру Введенского в марте этого года, и уже тогда впечатление было колоссальным. Это то, за что я отчасти люблю Петербург: можно провалиться в совершенно иную реальность. И то, что сделала команда музея к открытию — впечатляет не меньше. Я счастлива жить в одно время с такими людьми.
Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м:
ИИ, хоть я к нему и равнодушна. Сердцем выбираю живого человека, и к счастью пока еще могу его отличить.
Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:
Разочаровывает меня уже не первый год петербургский театр. Но может я мало туда хожу, так как сама им занимаюсь. Приятной неожиданностью стала выставка «Наш авангард». Мне хватило один раз споткнуться о фразу Крученых: «С закрытыми глазами видел пулю. Она тихонько кралась к поцелую». Еще удивили новый альбом «Бомба-Октябрь» и поэтический концерт Лехи Никонова.
Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:
Концерт Вани Дмитриенко. Шучу.
О каком упущенном инфоповоде из 2025-го не сожалеем:
Концерт Вани Дмитриенко. Не шучу.
Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:
Эмпатия. Для меня показательной стала история, как мы в компании Юли Сениной, Оли Сейфетдиновой, Вари Орловой и организации «Кошкиспас» неделю вызволяли кота, застрявшего в облицовке набережной. Абсолютно отключившись от своих дел. Для меня это показатель эмпатии людей, причастных к культуре. А личной эта история оказалась для меня, потому что Оззи — так теперь зовут спасенного кота — стал моим самым близким, мурчащим перед сном под ухо, другом.
Илья Папоян
Илья Папоян
пианист, рок-звезда от академической музыки
Главное культурное событие и культуртрегер 2025 года:
Цикл из шести концертов Баха, который я исполнил сначала в Московской консерватории, а затем в Концертном зале Мариинского театра. Этот проект стал творческим марафоном и глубоким диалогом с гением. Культуртрегерами года считаю тех, кто продвигает масштабные музыкальные циклы, возвращающие нас к основам и помогающие сосредоточиться на сути искусства.
Тренд в культуре, который лучше оставить в 2025-м, а что, наоборот, берем в 2026-й:
В прошлом — поверхностное увлечение произведениями только как виртуозными этюдами в ущерб их глубине. В будущее — тренд на концептуальные программы, которые заставляют и артиста, и зрителя глубже погружаться в контекст и идеи композиторов.
Культурное событие, которое приятно удивило, и что, напротив, разочаровало:
Приятно удивил растущий интерес молодежи к сложным академическим программам. Разочаровало, что в погоне за новыми именами медиа уделяют мало внимания сути музыки и качеству интерпретации.
Маст-си 2025 года в культуре, но которое не удалось увидеть:
Жалею, что из-за графика не попал на сольный концерт пианиста и композитора Валентина Малинина. Считаю, что слушать таких коллег — и удовольствие, и важный профессиональный опыт.
О каком упущенном инфоповоде из 2025-го не сожалеем:
Не сожалею, что пропускал медийные обсуждения вокруг конкурсов и мероприятий. Эти время и энергию я вложил в подготовку новых программ с произведениями Баха, Бетховена и Рахманинова, что для меня гораздо ценнее.
Новые культурные привычки, которые появились в 2025-м:
Гастроли учат ценить тишину: теперь в новом городе я ищу старый парк или тихую набережную для прогулки перед выступлением. Также начал собирать архив редких нот и записей армянских композиторов, что стало для меня важной точкой внутреннего притяжения.
Одно слово, которое описывает культуру в 2025 году:
Глубина. Я наблюдал движение от разрозненных впечатлений к осмысленному погружению — как в моих больших циклах, так и в растущем запросе публики на вдумчивый диалог с искусством. Для меня это означает возвращение к сути пианизма: когда виртуозность становится не самоцелью, а инструментом для раскрытия внутреннего мира композитора и создания подлинного переживания в зале.
