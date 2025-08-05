Все выходные Петербург наблюдал за спасением кота на Фонтанке. Как его обнаружили? Что с ним теперь? Какое его ждет будущее?

«Волонтеры четыре дня не могут достать кота, застрявшего в облицовке набережной в Петербурге», «Спасатели вызволили кота из отверстия набережной Фонтанки в Петербурге». На протяжении нескольких дней такие заголовки появлялись в петербургских и федеральных СМИ. Вся страна следила за спасательной операцией, которую проводили неравнодушные горожане и волонтеры из отряда «Кошкиспас». Как все это стало возможно? Какое будущее теперь ждет кота? И почему эта история так зацепила всех? На эти вопросы отвечает режиссер и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021. Собака.ru Настя Паутова, которой отчасти животное и обязано жизнью.
Насколько я понимаю, вы были среди тех, кто собственно и обнаружил кота, застрявшего в облицовке набережной. Как это произошло?
Мы с друзьями отправились на классическую для летнего сезона прогулку на катере по рекам и каналам.
Оказавшись в Коломне, прямо у дома-утюга, нас позвал мужчина и сказал, что слышит мяуканье кота. Он указывал на щель в облицовке набережной, куда можно было заглянуть только с воды. Катер подойти не мог, потому что мы сели бы на мель. Недолго думая, Сережа Фофанов нырнул в Фонтанку и подтвердил: кот там! Однако достать его руками не получилось.
Тогда Маргарита Лебедь и Юля Сенина оставили заявку в «КошкиСпас». Через пару часов вызов был принят. Спасатели вместе с Юлей спустились к расщелине и констатировали сложность ситуации: кот перемещался между валунами в основании набережной, и достать его было крайне сложно, особенно без специального оборудования.
Как это в итоге произошло?
Было принято решение продолжить утром. Рассчитывая на быстрое спасение, на место приехали Оля Сейфетдинова, Варя Орлова, Юля Сенина и я. В первую очередь, чтобы, как только кота достанут, отвезти его в ветеринарную клинику и найти хозяев.
Но спасение затянулось на неделю, а мы стали волонтерами: бегали в аптеку за валерьянкой для кота, рисовали плакаты «Тихий ход!», заказывали перекус, воду и так далее.
Спасатели работали профессионально и самоотверженно. А главное - приезжали в свободное от работы время. Это потрясающие люди, движимые добротой. Возвращаясь домой на пятый день, я окончательно потеряла веру в то, что его удастся достать.
Утром седьмого дня я пришла в отрешенном состоянии. Но не они! Они предлагали и пробовали разные варианты. Понятно, у них был большой опыт. Леонид Лунев (спасатель) рассказывал, как они месяц ловили кошку, засевшую между натяжным потолком и обычным.
Что сейчас с самим котом?
Когда кота наконец удалось поймать, мы отвезли его в ветеринарную клинику на обследование и анализы. Обследование показало, что у него открытая кусаная рана, блохи и истощение. Рентген выявил незаживающий перелом кости. Остеомиелит. Ему сделали операцию, прописали антибиотики и ежедневные перевязки в течение недели.
Если не заживет — вероятно, потребуется ампутация лапки. Но кот молодой, и на сегодняшний день, по результатам анализов, он здоров (кроме глистов, но с этим мы справимся).
То есть он уже выписан?
Да, пока он живет у меня на кухне, по рекомендации врача — в клетке, накрытой темной тканью. Рядом с ним включен диффузор с феромонами, есть питание, вода, лежанка, туалет, я читаю ему Бродского перед сном. В общем, все условия для стабилизации кошачьей психики.
Он все еще пугается, но уже дает себя гладить. Когда вылечим его и успокоим любовью и заботой — будем искать хозяев.
Кстати я принципиально не даю ему имя, потому что считаю, что имя должен дать хозяин. Хотя, проплывая мимо того места, где он сидел, мы слушали Оззи Осборна. И, учитывая, что кот неделю сидел в ущелье и был буквально «князем тьмы», я периодически зову его Оззи. Но опять же — настаиваю, что это право — за будущим хозяином.
Вы были удивлены, что вся эта история привлекла такое внимание даже не в городе, а во всей стране?
Меня восхитило, как такое количество людей самоорганизовалось и направило все усилия на спасение кота. Не прошли мимо.
Без человеческой помощи он бы оттуда не выбрался: там тупик, а впереди — река. Сейчас мы открыли сбор на лечение и содержание кота, люди активно помогают. Хотят делать добро.
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