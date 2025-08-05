Все выходные Петербург наблюдал за спасением кота на Фонтанке. Как его обнаружили? Что с ним теперь? Какое его ждет будущее?

Насколько я понимаю, вы были среди тех, кто собственно и обнаружил кота, застрявшего в облицовке набережной. Как это произошло?

Мы с друзьями отправились на классическую для летнего сезона прогулку на катере по рекам и каналам.

Оказавшись в Коломне, прямо у дома-утюга, нас позвал мужчина и сказал, что слышит мяуканье кота. Он указывал на щель в облицовке набережной, куда можно было заглянуть только с воды. Катер подойти не мог, потому что мы сели бы на мель. Недолго думая, Сережа Фофанов нырнул в Фонтанку и подтвердил: кот там! Однако достать его руками не получилось.

Тогда Маргарита Лебедь и Юля Сенина оставили заявку в «КошкиСпас». Через пару часов вызов был принят. Спасатели вместе с Юлей спустились к расщелине и констатировали сложность ситуации: кот перемещался между валунами в основании набережной, и достать его было крайне сложно, особенно без специального оборудования.