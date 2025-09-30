Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Сладкая жизнь» Федерико Феллини, «Новая волна» Ричарда Линклейтера и старт «Послания к человеку»: бар-ресторан и кинотеатр в «Англетере» открывается с масштабной программой

Бар-ресторан и кинотеатр на Исаакиевской площади открывается с масштабной программой в два уикенда.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Англетера»
  • 9-12 октября — официальное открытие ресторана и пиано-бара. С 19:00 работают по сет-меню. А в 20:00 с премьерой резидентов, наконец, выступит команда пиано-бара. Петь за черным роялем будут ASET — поп-фанк дива, звезда «Большого джаза» и шоу «Голос», и Павел Линейкин, джаз-певец с рокерской душой. С авторскими коктейлями первой коллекции бара познакомит тандем миксологов Игоря Ваулина и Тараса Завальнюка.
  • 16-19 октябряоткрытие Cinéma Michèle. Первый в Петербурге кинотеатр с традицией apéro: за полчаса до сеанса зрители встретятся на коктейльный аперитив в кинобаре. Программным директором кинотеатра стала Александра Ахмадщина (Arthouse&Mainstream, «Порядок слов»).
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Англетера»

Расписание сеансов

  • 16 октября, 19:30 — Петербургская премьера фильма «The Beatles: о чем говорил Нью-Йорк» в рамках превью фестиваля Beat Weekend. Презентует Игорь Кузьмичев, исследователь ленинградской культуры второй половины XX века, автор канала «Здесь был Майк».
  • 17 октября, 19:30 — «Сладкая жизнь» Федерико Феллини: шедевр о блеске и драме римской богемы 1950-х годов, в которой переплетаются атмосфера сексуальной откровенности и апатии, горькая ирония и сюрреалистические образы.
  • 18 октября, 19:30 — Предпремьерный показ самого ожидаемого синефильского фильма года — «Новой волны» Ричарда Линклейтера. Черно-белую комедию о парижанах представит Александр Перепелкин, редакционный директор The Blueprint.
  • 19 октября, 20:15 — Первое событие «Послание к человеку»: в рамках программы «Промежуток: кинокультура Петербурга 1990-х» пройдет круглый стол с участием учредителя журнала «Сеанс» Любови Аркус, художника по костюмам Надежды Васильевой, продюсера Сергея Сельянова и режиссера Алексея Учителя.
