Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 ноября

Фестиваль «Майя и Родион», спектакли «Старший сын» и «Козинцев. Гоголиада», концерты «Базара» и Boulevard Depo, а также презентация книги «Вокруг Довлатова» Льва Лурье, выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» (Кандинский! Матисс! Пикассо!) и вечеринка kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 20 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 21 НОЯБРЯ
СУББОТА: 22 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 20 НОЯБРЯ

Софья Эрнст
Игорь Павлов

Софья Эрнст

Фестиваль «Майя и Родион», Мариинский театр, Мариинский-2 (16+)

Столетию легендарной примы Майи Плесецкой, а также ее супругу, композитору Родиону Щедрину посвящена целая серия мероприятий: гала-концерт со звездным составом (Смекалов! Шакирова!), оперы «Левша» и  «Не только любовь», балет «Кармен-сюита» и многое другое.

До 16 декабря

Концерт «Базара», «Космонавт» (18+)

20:00

Этнические эксперименты в исполнении инди-поп-дуэта из Москвы.

Фестиваль Beat Weekend (18+)

Среди хайлайтов ежегодного смотра документальных фильмов — лента с Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчлэнд», «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса и трибьют команде «Смешариков».

До 23 ноября

Презентация книги «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2024», «Подписные издания» (16+)

19:00

Гений места, культуролог, историк, а также составитель самого сборника Лев Лурье расскажет о культуре Ленинграда эпохи Сергея Донатовича и его литературных героях.

Спектакль «Польский курьер», «Скороход» (18+)

20:00

Реальная история курьера-участника польского сопротивления Яна Карского, который отправляется в Лондон, чтобы рассказать о событиях в Варшавском гетто и концентрационных лагерях.

20 и 21 ноября

Спецпоказ фильма «Похожий человек», Невидимый театр (18+)

20:00

Телеграм-канал «Улица Балабанова» продолжает свой киноклуб, на этот раза покажут драму Семена Серзина (Q&A с режиссером тоже в программе!).

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина (Хабенский! Эрнст! Кукарских! Горбатов!) «Авиатор» (12+), обладателя гран-при Канн-2025 «Сентиментальную ценность» (18+), новый фильм мэтра мультипликации Константина Бронзита «На выброс» (6+), драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла» (18+), хорроры «Сущность» (18+) и «Обитель» (18+) и ленту Михаэля Ханеке «Код: Неизвестен» (18+) в повторном прокате.

ПЯТНИЦА: 21 НОЯБРЯ

Boulevard Depo
Данил Ярощук

Boulevard Depo

Спектакль «Старший сын»,  Театр им. Ленсовета (16+)

19:00

Режиссер Галина Зальцман инсценирует пьесу Вампилова про провинциального музыканта Сарафанова (Александр Новиков!), его семью и двух проходимцев, почти провернувших аферу века.

21, 22 и 23 ноября

Концерт Boulevard Depo,  Sound (16+)

19:30

Сольник рэпера-абсурдиста и лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Премьера фильма «Город солнца. Леонидов», котельная Левашовского хлебозавода (18+)

19:00

Документальная лента об архитекторе Иване Леонидове и его главном утопическом проекте  «Город Солнца».

Выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней», Eggz Gallery (12+)

В экспозиции — тиражная графика Кандинского, Матисса, Пикассо и других модернистов и авангардистов.

С 21 ноября до 14 декабря

СУББОТА: 22 НОЯБРЯ

Фотография Глеба Жерихова, выставка «Как встретиться с людьми?»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив Петербурга

Фотография Глеба Жерихова, выставка «Как встретиться с людьми?»

Спектакль «Это Бритни, бич!», «Узел» (18+)

19:00

Режиссер Никита Славич экспериментирует с форматом интерактивного форум-театра и предлагает обсудить: «Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или ее жертва?» 

Концерт «Где Фантом?», «Ласточка» (16+)

20:00

«В голове одно: я тебя люблю!» — подпеваем мы бэнгеру уфимских панк-рокеров.

Спектакль «Предложение», ТЮЗ им. Брянцева (12+)

19:00

Ученик Гальцева, а также автор идеи «Пушкин-Феста» Илья Архипов инсценирует чеховскую шутку в одном действии о неудавшейся женитьбе. 

Выставка «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях», «Брусницын холл» (6+)

40 молодых фотографов предложили свой взгляд на Петербург. Среди них — Родион Атаулин, Дмитрий Березовский, Павел Борисенко, Анна Борисова и другие.

С 22 по 26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 НОЯБРЯ

Дмитрий Крестьянкин
Данил Ярощук

Дмитрий Крестьянкин

Спектакль «Козинцев. Гоголиада», Новая сцена Александринского театра (16+)

20:00

Никита Кобелев и Антон Оконешников выпускают постановку на основе сочинений Николая Васильевича Гоголя и заметок кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.

Концерт RSAC, «Рассвет» (16+)

20:00

Бессменный фронтмен Феликс Бондарев исполнит главные хиты с обновленным бэндом.

Лекция «Дорога к “Школе”», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

18:00

Кинокритик Мария Кувшинова расскажет о феномене самого обсуждаемого сериала Валерии Гай-Германики.

Вечеринка kontrkult/Презентация журнала «Фронда», католический собор Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (18+)

19:00

Евангелисты техно-культуры организуют сцену с гипнотичной музыкой и визуальными перфомансами, выставку Льва Казака и лекции о русском декадансе.

Спектакль «ДК»,  Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50) (18+)

20:00

Премьера Дмитрия Крестьянкина под названием-ребусом создана в авторском жанре «интерактивная вечеринка, полная отчаяния». Иначе говоря, крик актерской души.

Спектакль «Гипнотеатр Бранко Душича», «Узел» (18+)

19:00 

Телепортируемся на якобы сеанс магии югославского гипнотизера Бранко Душича, чтобы в деталях разобраться в истории одного неудачного неравного брака. 

Концерт  «Марселя», «А2» (0+)

20:00

Отмечаем 20-летие поп-группы треками «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость» и «Не отдам».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: