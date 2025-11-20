Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 ноября

Фестиваль «Майя и Родион», Мариинский театр, Мариинский-2 (16+)

Столетию легендарной примы Майи Плесецкой, а также ее супругу, композитору Родиону Щедрину посвящена целая серия мероприятий: гала-концерт со звездным составом (Смекалов! Шакирова!), оперы «Левша» и «Не только любовь», балет «Кармен-сюита» и многое другое.

До 16 декабря

Концерт «Базара», «Космонавт» (18+)

20:00

Этнические эксперименты в исполнении инди-поп-дуэта из Москвы.

Фестиваль Beat Weekend (18+)

Среди хайлайтов ежегодного смотра документальных фильмов — лента с Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчлэнд», «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса и трибьют команде «Смешариков».

До 23 ноября

Презентация книги «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2024», «Подписные издания» (16+)

19:00

Гений места, культуролог, историк, а также составитель самого сборника Лев Лурье расскажет о культуре Ленинграда эпохи Сергея Донатовича и его литературных героях.

Спектакль «Польский курьер», «Скороход» (18+)

20:00

Реальная история курьера-участника польского сопротивления Яна Карского, который отправляется в Лондон, чтобы рассказать о событиях в Варшавском гетто и концентрационных лагерях.

20 и 21 ноября

Спецпоказ фильма «Похожий человек», Невидимый театр (18+)

20:00

Телеграм-канал «Улица Балабанова» продолжает свой киноклуб, на этот раза покажут драму Семена Серзина (Q&A с режиссером тоже в программе!).

В кинотеатрах на этой неделе смотрим российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина (Хабенский! Эрнст! Кукарских! Горбатов!) «Авиатор» (12+), обладателя гран-при Канн-2025 «Сентиментальную ценность» (18+), новый фильм мэтра мультипликации Константина Бронзита «На выброс» (6+), драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла» (18+), хорроры «Сущность» (18+) и «Обитель» (18+) и ленту Михаэля Ханеке «Код: Неизвестен» (18+) в повторном прокате.