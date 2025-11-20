Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 ноября

Фестиваль «Майя и Родион», спектакли «Старший сын» и «Козинцев. Гоголиада», концерты «Базара» и Boulevard Depo, а также презентация книги «Вокруг Довлатова» Льва Лурье, выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней» (Кандинский! Матисс! Пикассо!) и вечеринка kontrkult — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 20 НОЯБРЯ
Софья Эрнст
Фестиваль «Майя и Родион», Мариинский театр, Мариинский-2 (16+)
Столетию легендарной примы Майи Плесецкой, а также ее супругу, композитору Родиону Щедрину посвящена целая серия мероприятий: гала-концерт со звездным составом (Смекалов! Шакирова!), оперы «Левша» и «Не только любовь», балет «Кармен-сюита» и многое другое.
До 16 декабря
Концерт «Базара», «Космонавт» (18+)
20:00
Этнические эксперименты в исполнении инди-поп-дуэта из Москвы.
Фестиваль Beat Weekend (18+)
Среди хайлайтов ежегодного смотра документальных фильмов — лента с Каннского фестиваля «Добро пожаловать в Линчлэнд», «Ансельм. Шум времени» Вима Вендерса и трибьют команде «Смешариков».
До 23 ноября
Презентация книги «Вокруг Довлатова: материалы чтений "Дня Д" 2020-2024», «Подписные издания» (16+)
19:00
Гений места, культуролог, историк, а также составитель самого сборника Лев Лурье расскажет о культуре Ленинграда эпохи Сергея Донатовича и его литературных героях.
Спектакль «Польский курьер», «Скороход» (18+)
20:00
Реальная история курьера-участника польского сопротивления Яна Карского, который отправляется в Лондон, чтобы рассказать о событиях в Варшавском гетто и концентрационных лагерях.
20 и 21 ноября
Спецпоказ фильма «Похожий человек», Невидимый театр (18+)
20:00
Телеграм-канал «Улица Балабанова» продолжает свой киноклуб, на этот раза покажут драму Семена Серзина (Q&A с режиссером тоже в программе!).
В кинотеатрах на этой неделе смотрим российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина (Хабенский! Эрнст! Кукарских! Горбатов!) «Авиатор» (12+), обладателя гран-при Канн-2025 «Сентиментальную ценность» (18+), новый фильм мэтра мультипликации Константина Бронзита «На выброс» (6+), драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла» (18+), хорроры «Сущность» (18+) и «Обитель» (18+) и ленту Михаэля Ханеке «Код: Неизвестен» (18+) в повторном прокате.
ПЯТНИЦА: 21 НОЯБРЯ
Boulevard Depo
Спектакль «Старший сын», Театр им. Ленсовета (16+)
19:00
Режиссер Галина Зальцман инсценирует пьесу Вампилова про провинциального музыканта Сарафанова (Александр Новиков!), его семью и двух проходимцев, почти провернувших аферу века.
21, 22 и 23 ноября
Концерт Boulevard Depo, Sound (16+)
19:30
Сольник рэпера-абсурдиста и лауреата «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Премьера фильма «Город солнца. Леонидов», котельная Левашовского хлебозавода (18+)
19:00
Документальная лента об архитекторе Иване Леонидове и его главном утопическом проекте «Город Солнца».
Выставка «Литография: 20 век. От модернизма до наших дней», Eggz Gallery (12+)
В экспозиции — тиражная графика Кандинского, Матисса, Пикассо и других модернистов и авангардистов.
С 21 ноября до 14 декабря
СУББОТА: 22 НОЯБРЯ
Фотография Глеба Жерихова, выставка «Как встретиться с людьми?»
Спектакль «Это Бритни, бич!», «Узел» (18+)
19:00
Режиссер Никита Славич экспериментирует с форматом интерактивного форум-театра и предлагает обсудить: «Бритни Спирс — поп-икона или мем? Символ эпохи или ее жертва?»
Концерт «Где Фантом?», «Ласточка» (16+)
20:00
«В голове одно: я тебя люблю!» — подпеваем мы бэнгеру уфимских панк-рокеров.
Спектакль «Предложение», ТЮЗ им. Брянцева (12+)
19:00
Ученик Гальцева, а также автор идеи «Пушкин-Феста» Илья Архипов инсценирует чеховскую шутку в одном действии о неудавшейся женитьбе.
Выставка «Как встретиться с людьми? Инструкция по Петербургу в 30 частях», «Брусницын холл» (6+)
40 молодых фотографов предложили свой взгляд на Петербург. Среди них — Родион Атаулин, Дмитрий Березовский, Павел Борисенко, Анна Борисова и другие.
С 22 по 26 ноября
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 23 НОЯБРЯ
Дмитрий Крестьянкин
Спектакль «Козинцев. Гоголиада», Новая сцена Александринского театра (16+)
20:00
Никита Кобелев и Антон Оконешников выпускают постановку на основе сочинений Николая Васильевича Гоголя и заметок кинорежиссера Григория Михайловича Козинцева.
Концерт RSAC, «Рассвет» (16+)
20:00
Бессменный фронтмен Феликс Бондарев исполнит главные хиты с обновленным бэндом.
Лекция «Дорога к “Школе”», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
18:00
Кинокритик Мария Кувшинова расскажет о феномене самого обсуждаемого сериала Валерии Гай-Германики.
Вечеринка kontrkult/Презентация журнала «Фронда», католический собор Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы (18+)
19:00
Евангелисты техно-культуры организуют сцену с гипнотичной музыкой и визуальными перфомансами, выставку Льва Казака и лекции о русском декадансе.
Спектакль «ДК», Karlsson Haus (сцена на Фонтанке, 50) (18+)
20:00
Премьера Дмитрия Крестьянкина под названием-ребусом создана в авторском жанре «интерактивная вечеринка, полная отчаяния». Иначе говоря, крик актерской души.
Спектакль «Гипнотеатр Бранко Душича», «Узел» (18+)
19:00
Телепортируемся на якобы сеанс магии югославского гипнотизера Бранко Душича, чтобы в деталях разобраться в истории одного неудачного неравного брака.
Концерт «Марселя», «А2» (0+)
20:00
Отмечаем 20-летие поп-группы треками «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость» и «Не отдам».
