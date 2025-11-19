Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: экранизация «Авиатора» Водолазкина, Стеллан Скарсгард в «Сентиментальной ценности» и мультфильм Бронзита «На выброс»

«Авиатор» (12+)

Российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина. В 2026 году благодаря ученому-крионику Гейгеру (Константин Хабенский) в себя приходит замороженный в рамках эксперимента сотню лет назад авиатор Иннокентий Платонов (Александр Горбатов из «Сердца пармы» и «Ненастья»). В наши дни ему жизненно необходимо восстановить собственную память и раскрыть тайну убийства, в котором его обвинили в прошлом.

В других ролях — Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссером выступил Егор Кончаловский («На Луне», «Большой дом»).

С 20 ноября