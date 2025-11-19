Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: экранизация «Авиатора» Водолазкина, Стеллан Скарсгард в «Сентиментальной ценности» и мультфильм Бронзита «На выброс»

А также — драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла» с Роуз Бирн, хорроры «Сущность» и «Обитель» плюс «Код: Неизвестен» Михаэля Ханеке возвращается в кинотеатры. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Авиатор» (12+)
Российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина. В 2026 году благодаря ученому-крионику Гейгеру (Константин Хабенский) в себя приходит замороженный в рамках эксперимента сотню лет назад авиатор Иннокентий Платонов (Александр Горбатов из «Сердца пармы» и «Ненастья»). В наши дни ему жизненно необходимо восстановить собственную память и раскрыть тайну убийства, в котором его обвинили в прошлом.
В других ролях — Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссером выступил Егор Кончаловский («На Луне», «Большой дом»).
С 20 ноября
«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)
Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете») получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард). После 15 лет отсутствия тот приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме.
С 20 ноября
«На выброс» (6+)
Новый фильм мэтра мультипликации Константина Бронзита, худрука студии «Мельница», дважды номинанта «Оскара» и автора «Мы не можем жить без космоса». На этот раз это история о выброшенных в мусор вещах: галстуке Маке и его друзьях — вазе, ботинке, катушке ниток и других предметах, которые хотят обрести свой рай и для этого отправляются в большое путешествие.
С 20 ноября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Я бы тебя пнула, если бы могла» / If I Had Legs I'd Kick You (18+)
Актерский бенефис Роуз Бирн («28 недель спустя», «Миссис Америка») в роли женщины по имени Линда, которая в одиночку ухаживает за дочерью с тяжелым заболеванием (Дилейни Куинн, «Супруги Роуз») и находится на грани нервного срыва. Ситуацию в какой-то момент окончательно усугубляет протекающая в доме крыша, вынудившая семью переехать в дешевый мотель.
За роль в драмеди Мэри Бронштейн («Возбуждение») Бирн в этом году получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.
С 20 ноября
«Сущность» / The Thing with Feathers (18+)
Британский хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем в роли овдовевшего художника-иллюстратора — его с двумя сыновьями начинает терроризировать загадочное существо по имени Ворон, сошедшее с его картины и питающееся человеческими страхами. Режиссером картины выступил Дилан Саузерн.
C 20 ноября
«Обитель» / The Home (18+)
Хоррор Джеймса ДеМонако («Судная ночь») с Питом Дэвидсоном в главной роли — известный комик здесь играет уличного художника Макса, которого отправили ухаживать за жителями дома престарелых в качестве наказания за вандализм. Проблема в том, что тихая с виду обитель постепенно начинает раскрывать свои тайны: от просто странных до откровенно ужасающих.
С 20 ноября
«Код: Неизвестен» / Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages (2000) (18+)
Еще один фильм Михаэля Ханеке возвращается на большие экраны. В истории, как одна нелепая случайность (например, измененный код от входной двери) может разрушить судьбы людей и запустить цепочку самых разных событий, снялись Жюльет Бинош, Тьери Невик, Йозеф Бирбихлер и другие.
C 20 ноября
