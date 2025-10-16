Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 октября

Кинофестиваль «Послание к человеку», бенефис Елизаветы Боярской в спектакле «137. Сны о страсти и смерти», премьера постановки «Слово-Движение» Молодой студии Льва Додина, а также выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных» (Петров-Водкин! Рерих! Серебрякова!) и книжный клуб с писателем Антоном Секисовым — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 16 ОКТЯБРЯ
Марк Эйдельштейн
Фестиваль «Клавиши», кабак «Вчера и навсегда» (18+)
Цикл из девяти фортепианных концертов — от джаза до минимализма и метамодерна. Среди артистов — солист musicAeterna и автор музыки к спектаклю Андрея Могучего «Холопы» Владимир Розанов, дирижер «Слепого оркестра» Георгий Аверин и другие.
С 16 октября до 1 ноября
IV фестиваль «Каро/Арт», «Варшавский экспресс» (18+)
Среди хайлайтов фестиваля — «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном, «Гирокастра» Юрия Арабова, «Котлован» Антона Федорова, «Код неизвестен» Михаэля Ханеке, «Был месяц май» Марлена Хуциева и киноверсия спектакля «В ожидании Годо» Юрия Бутусова.
До 19 октября
Книжный клуб кабаре «ШУМ» и магазина «Академия», «ШУМ» (18+)
20:30
Старт литературному салону дадут песни групп «Сироткин» и Zoloto в исполнении кабаретистки Веры Золотцевой, а также верлибры перформативного дуэта писателя Антона Секисова и арт-директора Собака.ru Вовы Седых.
Концерт «Голос земли», ЦСИ им. Курехина (18+)
20:00
Синтез эмбиента и терменвокса в версии Петра Термена и Ильи SymphoCat.
Литературные чтения Лехи Никонова, «Ласточка» (18+)
19:00
Евангелист петербургского панк-рока представит стихи и поэму в прозе «Башня».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим неовестерн «Эддингтон» (18+), байопик «Лермонтов» (16+), хоррор «Глазами пса» (16+), экранизацию одноименного бестселлера Джима Крейса «Жатва» (18+), эротический триллер «Опасные связи» (18+) и историю мутировавшего персонажа мультипликации «Бэмби. Лесной кошмар» (18+).
ПЯТНИЦА: 17 ОКТЯБРЯ
Кузьма Петров-Водкин. Цветы. 1914
35-й фестиваль «Послание к человеку» (18+)
Главный международный киносмотр категории «А» отмечает юбилей, как и всегда, насыщенной программой. О некоторых картинах (хотя рекомендуем успеть посмотреть как можно больше!) читайте подробнее в нашем гиде.
С 17 по 25 октября
Выставка «Последнее закрытое собрание. Коллекция Куниных», KGallery (16+)
Экспозиция из редкой живописи и графики, хранившейся в семье Куниных более ста лет. В коллекции — работы Бенуа, Сомова, Серебряковой, Петрова-Водкина, Рериха, Борисова-Мусатова и многих других!
С 17 октября по 8 марта
Концерт ансамбля солистов Губернаторского оркестра, Филармония им. Шостаковича (6+)
19:00
Слушаем произведения Чайковского, Брамса и Лубченко.
Выставка «Потоки. Вода», павильон Михайловского замка Русского музея (12+)
Проект исследует воду как информацию, процесс, воспоминание и экосистему. Стоит идти ради «Bacteria as a Service» Анны Мартыненко, где живые бактерии из петербургского водоема становятся генератором случайного шума.
До 31 октября
СУББОТА: 18 ОКТЯБРЯ
Молодая студия Льва Додина
Спектакль «Слово-Движение», МДТ — Театр Европы (16+)
19:00
Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — Молодая студия Льва Додина — покажут эксперимент на стыке драматического и танцевального театра. В основе — очерк Марины Цветаевой «Мой Пушкин», который дополнят танго и хор-исповедь.
Спектакль «137. Сны о страсти и смерти», Дом Радио, Невский, 62 (16+)
19:00
Бенефис актрисы и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизаветы Боярской в постановке Аллы Дамскер по архивным материалам, дневникам и письмам Марины Цветаевой.
18 и 19 октября
Спектакль «Орестея», «Театр на Садовой» (16+)
19:00
Ученик Валерия Фокина Глеб Черепанов ставит Эсхила и Сартра. За хореографию мифологического сюжета в постапокалиптическом будущем отвечает Юрий Смекалов.
18 и 19 октября
Фестиваль «Скрипка. Фестиваль. Санкт-Петербург», Эрмитаж, Эрмитажный театр, Филармония им. Шостаковича, Мальтийская капелла (6+)
В этом году программа посвящена Бетховену. Так, например, можно будет услышать его оперу «Фиделио», третью симфонию, четыре последних квартета и мессу до мажор.
С 18 по 30 октября
Концерт Plug&Play, ЦСИ им. Курехина (18+)
19:00
Экспериментальный джем от петербургских электронщиков.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 19 ОКТЯБРЯ
Часть экспозиции «Хармс. Жизнь не фокус»
Выставка «Хармс. Жизнь не фокус», Музей Анны Ахматовой (6+)
Разглядываем рисунки 15-летнего Хармса, лежим на мягком плоту, изучаем правила жизни обэриутов и ищем Большую Медведицу.
С 19 октября по 7 декабря
Концерт «Танцы минус», «A2» (16+)
19:00
Слушаем «Половинку», «Город», «Цветут цветы» и «Иду» — главные бэнгеры петербургских рокеров.
Концерт Acid Hasid, Jagger (18+)
20:00
Сольник супергруппы с миксом балканского и ближневосточного вайба.
Выставка lost & found, «Академия» (6+)
Художница Мария Королева собрала старые фотоальбомы, книги и открытки и встроила их в интерьер букинистического магазина.
До 9 ноября
