Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 октября

Фестиваль «Клавиши», кабак «Вчера и навсегда» (18+)

Цикл из девяти фортепианных концертов — от джаза до минимализма и метамодерна. Среди артистов — солист musicAeterna и автор музыки к спектаклю Андрея Могучего «Холопы» Владимир Розанов, дирижер «Слепого оркестра» Георгий Аверин и другие.

С 16 октября до 1 ноября

IV фестиваль «Каро/Арт», «Варшавский экспресс» (18+)

Среди хайлайтов фестиваля — «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном, «Гирокастра» Юрия Арабова, «Котлован» Антона Федорова, «Код неизвестен» Михаэля Ханеке, «Был месяц май» Марлена Хуциева и киноверсия спектакля «В ожидании Годо» Юрия Бутусова.

До 19 октября

Книжный клуб кабаре «ШУМ» и магазина «Академия», «ШУМ» (18+)

20:30

Старт литературному салону дадут песни групп «Сироткин» и Zoloto в исполнении кабаретистки Веры Золотцевой, а также верлибры перформативного дуэта писателя Антона Секисова и арт-директора Собака.ru Вовы Седых.

Концерт «Голос земли», ЦСИ им. Курехина (18+)

20:00

Синтез эмбиента и терменвокса в версии Петра Термена и Ильи SymphoCat.

Литературные чтения Лехи Никонова, «Ласточка» (18+)

19:00

Евангелист петербургского панк-рока представит стихи и поэму в прозе «Башня».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим неовестерн «Эддингтон» (18+), байопик «Лермонтов» (16+), хоррор «Глазами пса» (16+), экранизацию одноименного бестселлера Джима Крейса «Жатва» (18+), эротический триллер «Опасные связи» (18+) и историю мутировавшего персонажа мультипликации «Бэмби. Лесной кошмар» (18+).