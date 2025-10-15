Что смотреть на 35-м фестивале «Послание к человеку»? 8 картин, которые не стоит пропускать

С 17 по 25 октября в Петербурге пройдет юбилейный кинофестиваль «Послание к человеку» — смотр категории «А» с очень насыщенной программой, где есть место и признанным мастерам, и дебютантам, и смелым экспериментаторам. Рассказываем всего о нескольких заметных работах (хотя увидеть рекомендуем как можно больше!).
«Слоны-призраки» / Ghost Elephants (18+)
Фильм открытия
Новый документальный фильм классика Вернера Херцога показывали в этом году на Венецианском кинофестивале. В центре внимания — доктор Стив Бойес, который одержимо ищет стадо слонов на Ангольском плоскогорье: доказательств, что оно вообще существует, почти нет, но тот твердо уверен в обратном.
Где смотреть: 17 октября, 16:00, «Аврора»
«Новое начало» / Les Recommencements (18+)
Международный конкурс: полный метр
Документальное роуд-муви Вивиан Перельмютер и Изабель Инголд о ветеране Вьетнамской войны — индейце Але. Он отправляется на встречу с сослуживцами, которых не видел со времен боевых действий. Мрачный пустынный пейзаж становится полноценным героем фильма, превращая его в глубокое размышление о человеческой природе.
Где смотреть: 18 октября, 16:15, 18:30, Дом кино
«Новая волна» / Nouvelle Vague (18+)
«Двойные вершины»
Свежая работа режиссера культовой трилогии «Перед рассветом /закатом/ полуночью» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера. На этот раз он снял оммаж французской «новой волне». Все герои эпохи в сборе — от Франсуа Трюффо до Клода Шаброля. Впрочем решена картина в жанре «фильм о фильме» — рассказывает, как снимал свой дебютный полный метр «На последнем дыхании» Жан-Люк Годар.
18 октября, 16:30, «Аврора»
«Воскрешение» / Kuang ye shi dai (18+)
«Двойные вершины»
Обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля-2025. Китаец Би Гань снял монументальную фантасмагорию с трудноописуемым сюжетом — по сути, это арт-блокбастер на тему человеческого будущего и сновидческой реальности, который к тому же активно и с нескрываемым удовольствием цитирует классику мирового кино.
19 октября, 18:00, «Аврора»
«Нам здесь тесно» (18+)
Национальный конкурс: полный метр
Док об астрофизиках Алексее и Александре, которые работают в обсерватории в Карачаево-Черкесии и параллельно с основными исследованиями устраивают звуковые эксперименты — превращают космический шум в эмбиент-музыку. Режиссером выступил Артем Игнатьев, выпускник лаборатории Павла Бардина в Московской школе нового кино.
20 октября, 20:10, «Аврора», 22 октября, 18:30, «Родина»
«Поля падения» (18+)
Международный конкурс: полный метр
Еще одна история об одержимости своим делом: команда энтузиастов ищет в архангельских лесах обломки ступеней ракет, взлетавших с космодрома «Плесецк» — выходит что-то похожее на вестерн о золотоискателях. Режиссер — Игорь Елуков, который смонтировал и придал объем материалу, снимавшемуся еще в 2000-х.
21 октября, 15:20, Дом кино, 23 октября, 16:00, Дом кино
«Саундтрек к государственному перевороту» / Soundtrack to a Coup d'Etat (18+)
«Панорама.doc»
Слепок эпохи холодной войны в чистом виде — режиссер Йохан Гримонпре рассказывает о кризисе в Конго в 1960-х и конфликте тогдашнего премьера страны Патриса Лумумбы (в честь него в СССР назвали университет дружбы народов) и американского правительства. Все это увлекательно смонтировано под соответствующий времени саундтрек — звучат классики джаза Дюк Эллингтон, Диззи Гиллеспи и Нина Симон.
22 октября, 16:50, «Великан Парк», 23 октября, 19:45, Дом кино
«Сират» / Sirât (18+)
Фильм закрытия
Драма Оливера Лаше («И придет огонь»), получившая приз жюри на Каннском фестивале-2025. По сюжету немолодой мужчина Луис (Серхи Лопес, «Лабиринт Фавна») вместе с сыном приезжает на поиски дочери, пропавшей на рейве в Марокко — это превращается в долгое экзистенциальное путешествие по живописной пустыне.
24 октября, 16:00, «Аврора», 25 октября, 20:30, Дом кино
35-й фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 17 по 25 октября. Помимо сотни кинопоказов, в программе — специальные события: от мастер-классов до питчингов. Подробное расписание здесь.
Обложка материала: кадр из фильма «Сират», предоставлен фестивалем.
