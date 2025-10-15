Что смотреть на 35-м фестивале «Послание к человеку»? 8 картин, которые не стоит пропускать

С 17 по 25 октября в Петербурге пройдет юбилейный кинофестиваль «Послание к человеку» — смотр категории «А» с очень насыщенной программой, где есть место и признанным мастерам, и дебютантам, и смелым экспериментаторам. Рассказываем всего о нескольких заметных работах (хотя увидеть рекомендуем как можно больше!).