Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Эддингтон» с Фениксом и Паскалем, «Лермонтов» Бакурадзе и хоррор «Глазами пса»

«Жатва» / Harvest (18+)

Экранизация одноименного бестселлера Джима Крейса. Действие происходит в маленькой британской деревушке в Средневековье: крестьянская идиллия нарушается сначала пожаром, который уничтожает урожай, а затем появлением нового владельца, претендующего на земли.

Фильм Афины Рахель Цангари («Аттенберг») участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля-2024. В касте — Калеб Лэндри Джонс («Нитрам»), Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и Рози Макьюэн («Эра выживания»).

С 16 октября