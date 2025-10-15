Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: «Эддингтон» с Фениксом и Паскалем, «Лермонтов» Бакурадзе и хоррор «Глазами пса»

А также — эротический триллер «Опасные связи», участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля-2024 «Жатва» и фильм ужасов с оленем-мутантом «Бэмби. Лесной кошмар». Рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Эддингтон» / Eddington (18+)
Действие неовестерна (и драматического хоррора!) разворачивается во время коронавируса. Коррумпированный шериф городка Эддингтон Джо Кросс (Хоакин Феникс) восстает против мэра Тэда Гарсии (Педро Паскаль) — любовника его жены Луизы (Эмма Стоун).
Также в касте нового фильма мастера слоубернов Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние»), снятого по его же сценарию, Люк Граймс, Остин Батлер, Дирдри О’Коннелл и другие. Оператор — Дариус Хонджи («Семь», «Полночь в Париже», «Пляж»).
С 16 октября
«Лермонтов» (16+)
Режиссер «Охотника», «Шультеса» и «Снега в моем дворе» Бакур Бакурадзе рассказывает о последних днях Лермонтова и роковой дуэли, завершившей короткую жизнь поэта-романтика. Сюжет картины разворачивается в Пятигорске утром 15 июля 1841 года. В касте драмы — стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов и Дмитрий Соломыкин. Продюсером фильма выступил Сергей Сельянов.
С 16 октября
«Глазами пса» / Good Boy (16+)
Необычная интерпретация хоррора про привидений: классическая история с переездом семьи в новый дом, где водится нечто потустороннее, показана от лица собаки — хороший мальчик отлично видит призраков и пытается защитить хозяев от недружелюбных сущностей.
Режиссером выступил дебютант Бен Леонберг.
С 16 октября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Жатва» / Harvest (18+)
Экранизация одноименного бестселлера Джима Крейса. Действие происходит в маленькой британской деревушке в Средневековье: крестьянская идиллия нарушается сначала пожаром, который уничтожает урожай, а затем появлением нового владельца, претендующего на земли.
Фильм Афины Рахель Цангари («Аттенберг») участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля-2024. В касте — Калеб Лэндри Джонс («Нитрам»), Гарри Меллинг («Гарри Поттер») и Рози Макьюэн («Эра выживания»).
С 16 октября
«Опасные связи» / Bone Lake (18+)
Эротический триллер о двух молодых парах, случайно забронировавших на выходные один и тот же загородный особняк. Все-таки решив провести время вместе, они натыкаются на потайную комнату с разнообразными игрушками для взрослых — это становится триггером для испытания отношений на прочность и приводит к кровавой развязке.
В актерском составе — Алекс Роу («Сирена»), Мэдди Хассон («Социо»), Марко Пигосси («Имя смерти») и Андра Нечита («Мэтлок»). Режиссер — Мерседес Морган («Ложка сахара»).
С 16 октября
«Бэмби. Лесной кошмар» / Bambi: The Reckoning (18+)
Очередная вариация на тему доброго мультипликационного персонажа, который на деле оказывается настоящим чудовищем. По дороге в гости к бабушке Ханна (Роксанна Макки, «Игра престолов») и ее семилетний сын Бенджи (Том Мулрон, «Медленные лошади») попадают в аварию и оказываются лицом к лицу с оленем-мутантом, который мстит людям за гибель матери. Режиссером выступил Дэн Аллен, до этого уже снимавший хорроры вроде «Мумия возрождается».
C 16 октября
