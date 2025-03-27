Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 марта

Спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Гастроли «Студии театрального искусства» завершит петербургская премьера «необычной работы, которая разрушает привычную театральную форму». В роли Лопахина — Иван Янковский.

Спецпоказ фильма «Жар-птица», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

19:00

Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски в индийском трипе в режиссуре самого самобытного автора российского инди-кино Романа Михайлова (после сеанса он лично ответит на вопросы зрителей!).

Public talk «Звуковые ландшафты. Музыка эпохи Каспара Давида Фридриха», Главный штаб (16+)

16:00

Куратор выставки Каспара Давида Фридриха Михаил Дединкин и проректор Московской консерватории Константин Зенкин обсудят творчество Бетховена, Шуберта, Гофмана и других.

Фестиваль искусства книг и книг об искусстве masters х Ad Marginem, Левашовский хлебозавод (12+)

В программе — выставка графики (masters, DiDi Gallery, Nikolay Evdokimov Gallery), дискуссии (Полина Бондарева! Марина Лошак!), посещение мастерской художницы Александры Гарт, презентации новых книг и ярмарка.

29 и 30 марта

Спектакль «Лимбо», «АТС» на Некрасова (18+)

19:00

Иммерсивный эксперимент на стыке театра, музыки, соцсетей и локальной культуры. Под живой оркестр прозвучит подкаст, а художник прямо во время спектакля напишет картину.

Спецпоказ фильма «Амели», «Аврора» (18+)

19:30

Мечтательный ромком с Одри Тату о сложностях коммуникации прямиком с парижского Монмартра.