Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 марта

Премьера спектакля Яны Туминой «Камень. Зверь. Человек», продолжение гастролей столичных «Студии театрального искусства» и МХТ им. Чехова, специальный показ фильма «Жар-птица» Романа Михайлова, персональный проект художницы Саши Кокачевой в Anna Nova Gallery и концерт «Макулатуры» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 27 МАРТА
Яна Тумина
Спектакль «Камень. Зверь. Человек», «Открытое пространство» (18+)
19:00
Режиссер Яна Тумина ставит репертуарную редкость — роман исландского писателя Сьона (он же автор песен Бьорк!). В центре мистического сюжета — существо Скугга Бальдур.
Лекция «Искусство 1990-х в Петербурге», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)
19:00
Искусствовед Глеб Ершов расскажет о Новой Академии Изящных Искусств, «Пиратском телевидении», «Хармс-фестивале» и прочем ленинградском андерграунде.
Спектакль «Три сестры», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Гастроли «Студии театрального искусства» Сергея Женовача продолжаются спектаклем по Чехову.
Выставка в честь Дня Театра, Эрмитажный театр (6+)
В фойе показывают дары, которые музей получил от современных танцовщиков: от пуантов Дианы Вишневой до несессера Марины Семеновой.
До 6 апреля
Выставка «Автопортрет. Во времени и в пространстве», МИСП (0+)
Наследница конструктивиста Густава Клуциса Мария Кулагина смело и экспрессивно экспериментирует с материалами, ритмом и формой.
До 25 мая
В кинотеатрах на этой неделе смотрим монохромный триллер с Марком Эйдельштейном «Наступит лето» (18+), боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер» (18+), черную комедию с Каннского фестиваля «Девушки на балконе» (18+), ромком с Анной Завтур, Сергеем Горошко и Кузьмой Котрелевым «Походу любовь» (12+), оду женской мести «Тайна в ее глазах» (18+), повторный прокат аниме «Сад изящных слов» (12+) и соревнования по дрифту «Жига. На полной скорости» (12+).
ПЯТНИЦА: 28 МАРТА
Лев Лурье
Выставка «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», Anna Nova Gallery (18+)
Черный вигвам + бисквитные мадленки = новый персональный проект Саши Кокачевой, ученицы Леонида Цхэ в Академии художеств, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой.
До 18 мая
Cпециальный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина», «Родина» (12+)
19:00
Гений места и главный учитель Петербурга Лев Лурье представит вольный рэп-байопик поэта.
Концерт «Макулатуры», «Космонавт» (18+)
20:00
Рэп-мистерия от Евгения Алехина и Константина Сперанского — в программе хиты и редкие треки.
Выставка «Просыпайся! Ты вырос», Abramova gallery (18+)
Интимное размышление о том, как тяжело взрослеть и выходить из зоны комфорта в версии художниц Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Анастасии Криулиной, Леры Лыба и других.
До 24 мая
Концерт «нееет, ты что», «Рассвет» (16+)
20:00
Джаз-фанк-хип-хоп-группа, которая опровергает стереотипы о дагестанской музыке.
Спецпоказ фильма «Ненависть», кинотеатр «Аврора» (18+)
19:30
Парижское гетто, беспризорные подростки и случайно найденный пистолет — культовая драма с Венсаном Касселем снова на большом экране.
СУББОТА: 29 МАРТА
Марк Эйдельштейн и Мария Мацель
Спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Гастроли «Студии театрального искусства» завершит петербургская премьера «необычной работы, которая разрушает привычную театральную форму». В роли Лопахина — Иван Янковский.
Спецпоказ фильма «Жар-птица», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)
19:00
Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски в индийском трипе в режиссуре самого самобытного автора российского инди-кино Романа Михайлова (после сеанса он лично ответит на вопросы зрителей!).
Public talk «Звуковые ландшафты. Музыка эпохи Каспара Давида Фридриха», Главный штаб (16+)
16:00
Куратор выставки Каспара Давида Фридриха Михаил Дединкин и проректор Московской консерватории Константин Зенкин обсудят творчество Бетховена, Шуберта, Гофмана и других.
Фестиваль искусства книг и книг об искусстве masters х Ad Marginem, Левашовский хлебозавод (12+)
В программе — выставка графики (masters, DiDi Gallery, Nikolay Evdokimov Gallery), дискуссии (Полина Бондарева! Марина Лошак!), посещение мастерской художницы Александры Гарт, презентации новых книг и ярмарка.
29 и 30 марта
Спектакль «Лимбо», «АТС» на Некрасова (18+)
19:00
Иммерсивный эксперимент на стыке театра, музыки, соцсетей и локальной культуры. Под живой оркестр прозвучит подкаст, а художник прямо во время спектакля напишет картину.
Спецпоказ фильма «Амели», «Аврора» (18+)
19:30
Мечтательный ромком с Одри Тату о сложностях коммуникации прямиком с парижского Монмартра.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 МАРТА
Маруся Фомина
Спектакль «Маскарад с закрытыми глазами», БДТ им. Товстоногова (18+)
19:00
В рамках гастролей МХТ им. Чехова в Петербург привезут постановку в режиссуре Петра Шерешевского с звездным кастом (Маруся Фомина! Игорь Верник!).
30 и 31 марта
Балет «Щелкунчик», Мариинский-2 (6+)
14:00, 19:00
В театре проходит фестиваль «Навстречу юбилею Петра Чайковского» — к 185-летию композитора. Это отличный шанс увидеть классического «Щелкунчика» в постановке Михаила Шемякина.
«Микро-шизо-месса» ко дню Рождения Феликса Гваттари, Музей сновидений Фрейда (16+)
17:00
Философ Александр Погребняк выступит с проектом «Забытая сестра: шизо-логика становления», а психоаналитик Виктор Мазин, художница Татьяна Ахметгалиева и нойз-музыкант Серафима Окунева — с «Прогулками с Нижинским».
Концерт Saluki, Sound (16+)
17:00
Московский хип-хоп-артист-любитель больших курток даст специальное шоу. Лайн-ап пока держится в секрете!
Выставка «Храм», арт-пространство «Метамодернисты» (18+)
Персональный проект петербургского художника и перформера Ивана Смирнова — как «созерцание способно привнести дыхание божественного в мертвую материю города».
До 20 апреля
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