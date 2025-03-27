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Чем заняться в Петербурге с 27 по 30 марта

Премьера спектакля Яны Туминой «Камень. Зверь. Человек», продолжение гастролей столичных «Студии театрального искусства» и МХТ им. Чехова, специальный показ фильма «Жар-птица» Романа Михайлова, персональный проект художницы Саши Кокачевой в Anna Nova Gallery и концерт «Макулатуры» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 27 МАРТА
ПЯТНИЦА: 28 МАРТА
СУББОТА: 29 МАРТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 МАРТА

ЧЕТВЕРГ: 27 МАРТА

Яна Тумина
Данил Ярощук

Яна Тумина

Спектакль «Камень. Зверь. Человек», «Открытое пространство» (18+)

19:00

Режиссер Яна Тумина ставит репертуарную редкость — роман исландского писателя Сьона (он же автор песен Бьорк!). В центре мистического сюжета — существо Скугга Бальдур.

Лекция «Искусство 1990-х в Петербурге», «Сообщество» в Новой Голландии (18+)

19:00

Искусствовед Глеб Ершов расскажет о Новой Академии Изящных Искусств, «Пиратском телевидении», «Хармс-фестивале» и прочем ленинградском андерграунде.

Спектакль «Три сестры», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Гастроли «Студии театрального искусства» Сергея Женовача продолжаются спектаклем по Чехову.

Выставка в честь Дня Театра, Эрмитажный театр (6+)

В фойе показывают дары, которые музей получил от современных танцовщиков: от пуантов Дианы Вишневой до несессера Марины Семеновой.

До 6 апреля

Выставка «Автопортрет. Во времени и в пространстве», МИСП (0+)

Наследница конструктивиста Густава Клуциса Мария Кулагина смело и экспрессивно экспериментирует с материалами, ритмом и формой.

До 25 мая

В кинотеатрах на этой неделе смотрим монохромный триллер с Марком Эйдельштейном «Наступит лето» (18+), боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мастер» (18+), черную комедию с Каннского фестиваля «Девушки на балконе» (18+), ромком с Анной Завтур, Сергеем Горошко и Кузьмой Котрелевым «Походу любовь» (12+), оду женской мести «Тайна в ее глазах» (18+), повторный прокат аниме «Сад изящных слов» (12+) и соревнования по дрифту «Жига. На полной скорости» (12+).

ПЯТНИЦА: 28 МАРТА

Лев Лурье
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Лев Лурье

Выставка «Это ловушка. Это место — нигде, и это навсегда», Anna Nova Gallery (18+)

Черный вигвам + бисквитные мадленки = новый персональный проект Саши Кокачевой, ученицы Леонида Цхэ в Академии художеств, чьи работы появлялись в ютьюб-шоу «Позавчерашние новости» Маши Миногаровой.

До 18 мая

Cпециальный показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина», «Родина» (12+)

19:00

Гений места и главный учитель Петербурга Лев Лурье представит вольный рэп-байопик поэта.

Концерт «Макулатуры», «Космонавт» (18+)

20:00

Рэп-мистерия от Евгения Алехина и Константина Сперанского — в программе хиты и редкие треки.

Выставка «Просыпайся! Ты вырос», Abramova gallery (18+)

Интимное размышление о том, как тяжело взрослеть и выходить из зоны комфорта в версии художниц Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Анастасии Криулиной, Леры Лыба и других.

До 24 мая

Концерт «нееет, ты что», «Рассвет» (16+)

20:00

Джаз-фанк-хип-хоп-группа, которая опровергает стереотипы о дагестанской музыке.

Спецпоказ фильма «Ненависть», кинотеатр «Аврора» (18+)

19:30

Парижское гетто, беспризорные подростки и случайно найденный пистолет — культовая драма с Венсаном Касселем снова на большом экране.

СУББОТА: 29 МАРТА

Марк Эйдельштейн и Мария Мацель
Фото: Юра Таралов

Марк Эйдельштейн и Мария Мацель

Спектакль «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Гастроли «Студии театрального искусства» завершит петербургская премьера «необычной работы, которая разрушает привычную театральную форму». В роли Лопахина — Иван Янковский.

Спецпоказ фильма «Жар-птица», «Сообщество» в Новой Голландии (16+)

19:00

Марк Эйдельштейн, Мария Мацель и рэпер Хаски в индийском трипе в режиссуре самого самобытного автора российского инди-кино Романа Михайлова (после сеанса он лично ответит на вопросы зрителей!).

Public talk «Звуковые ландшафты. Музыка эпохи Каспара Давида Фридриха», Главный штаб (16+)

16:00

Куратор выставки Каспара Давида Фридриха Михаил Дединкин и проректор Московской консерватории Константин Зенкин обсудят творчество Бетховена, Шуберта, Гофмана и других.

Фестиваль искусства книг и книг об искусстве masters х Ad Marginem, Левашовский хлебозавод (12+)

В программе — выставка графики (masters, DiDi Gallery, Nikolay Evdokimov Gallery), дискуссии (Полина Бондарева! Марина Лошак!), посещение мастерской художницы Александры Гарт, презентации новых книг и ярмарка.

29 и 30 марта

Спектакль «Лимбо», «АТС» на Некрасова (18+)

19:00

Иммерсивный эксперимент на стыке театра, музыки, соцсетей и локальной культуры. Под живой оркестр прозвучит подкаст, а художник прямо во время спектакля напишет картину.

Спецпоказ фильма «Амели», «Аврора» (18+)

19:30

Мечтательный ромком с Одри Тату о сложностях коммуникации прямиком с парижского Монмартра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 30 МАРТА

Маруся Фомина
Дамир Жукенов

Маруся Фомина

Спектакль «Маскарад с закрытыми глазами», БДТ им. Товстоногова (18+)

19:00

В рамках гастролей МХТ им. Чехова в Петербург привезут постановку в режиссуре Петра Шерешевского с звездным кастом (Маруся Фомина! Игорь Верник!).

30 и 31 марта

Балет «Щелкунчик», Мариинский-2 (6+)

14:00, 19:00

В театре проходит фестиваль «Навстречу юбилею Петра Чайковского» — к 185-летию композитора. Это отличный шанс увидеть классического «Щелкунчика» в постановке Михаила Шемякина.

«Микро-шизо-месса» ко дню Рождения Феликса Гваттари, Музей сновидений Фрейда (16+)

17:00

Философ Александр Погребняк выступит с проектом «Забытая сестра: шизо-логика становления», а психоаналитик Виктор Мазин, художница Татьяна Ахметгалиева и нойз-музыкант Серафима Окунева — с «Прогулками с Нижинским».

Концерт Saluki, Sound (16+)

17:00

Московский хип-хоп-артист-любитель больших курток даст специальное шоу. Лайн-ап пока держится в секрете!

Выставка «Храм», арт-пространство «Метамодернисты» (18+)

Персональный проект петербургского художника и перформера Ивана Смирнова — как «созерцание способно привнести дыхание божественного в мертвую материю города».

До 20 апреля

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