Как в Петербурге (в пандемию!) появилось арт-пространство «Стыд» — с сеансами для одного, идеальными «иммерсивными спектаклями на минималках»

Зачем нужны независимые арт-пространства?

У нас двойственное отношение к независимым художественным пространствам. По сути, они — нулевой уровень арт-рынка, полигон для экспериментов, невозможных в галереях, музеях и коммерческих коллаборациях. После выставки Thanks for nothing в «Стыде» художница Вероника Ивашкевич начала сотрудничать с московской галереей Osnova, а проект Александры Гарт «Провал» приобрел петербургский коллекционер Сергей Лимонов. Важно не переоценивать собственные возможности. Если ты независимое пространство, то либо тебе надо искать гранты и спонсоров, либо рассчитывать только на себя и рассматривать эту деятельность как хобби — вроде горных лыж . Часто бывает так: художники снимают хорошее помещение, а потом не могут платить аренду и перегорают — усилий вложено много, а отдачи нет.

«Стыд» работает на стыке искусства и индустрии развлечений — нам нравится двигаться в эту сторону. Мы не держимся за наше текущее пространство и не мыслим себя андеграундом. Сейчас мы — 20‑метровая комната на Пряжке только потому, что мы хотели затестить нашу концепцию на практике, без ущерба собственному бюджету и без надрыва, характерного для независимых инициатив. Главное, что мы умеем, — придумать цельную историю и собрать ее в проект. Если «Стыд» будет востребован и нужен зрителю, мы продолжим работать, перенося формат в разные пространства и мероприятия. Если нет — будем исследовать новое поле. Нам не интересно тянуть лямку невостребованного культуртрегерства и жаловаться, что никто не дает денег.

Лучшие независимые пространства по мнению «Стыда»

В городе есть несколько важных для нас пространств, созданных художниками и кураторами на свои деньги. Во‑первых, FFTN Ильи Гришаева и Ирины Аксеновой — 5‑метровая комната, в которой выставлялись все, от Петра Швецова до неизвестных в Петербурге авторов из Липецка. Во-вторых, 24 х 4 gallery Виктора Кудряшова — 4 экрана в арке «Бертгольд-центра», где показывают работы мировых звезд медиаискусства вроде Рафаэля Розендаля, пионера net-арта. В-третьих, пространство Invalid House стрит-артистов Константина Ставрова, Павла Безора и Максима Кишкина, которое открылось совсем недавно и работает по близким нам принципам. В европейских городах таких мест много, и именно они создают то самое движение и жизнь на арт-сцене, из-за которого мы ездим в Берлин или Копенгаген.