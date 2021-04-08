Как Полина Бондарева превратила школу Masters в арт-империю с филиалами, подкастами и издательством

Искусствовед открыла школу Masters в Петербурге и за 5 лет превратила ее в империю: появится филиал в Москве, в Европейском университете — направление арт-менеджмента, а онлайн-курсы — например, совместный с «Эрмитаж 20/21» — смотрит вся Россия.
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Команда Masters. Слева направо: София Парфенова, Ирина Павлова, Полина Бондарева, Алена Никитина, Анастасия Брайко и Дарья Валяева
На Полине: часы и серьги Bvlgari
Слежу за сториз в вашем Instagram — кажется, половину времени вы проводите в «Сколково». Чему вы там учитесь?
В Сколково я училась на программе «Трансформации университетов», которая посвящена онлайн-обучению и цифровизации. Я шла за новыми знаниями о том, как устроена система высшего образования в стране и как взаимодействовать с государством. Неожиданно, между делом, мы заключили договоры с несколькими региональными университетами, так чтотеперь студенты по всей России будут учиться на онлайн-курсах Masters. Среди таких вузов — Тюменский государственный университет, в котором есть очень сильная программа по liberal arts с лекторами из разных стран. Директором Школы перспективных исследований ТюмГУ работает Андрей Щербенок — муж комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Прудниковой. Сколково оказалось важной площадкой, чтобы продвигать наши онлайн-программы именно в региональные вузы, где не хватает специалистов по современному искусству. Кстати, до пандемии у нас были запросы об открытии офлайн-филиалов Masters в Казани и Екатеринбурге, и в Самаре мы курировали лекционную программу в рамках фестиваля стрит-арта Samara Ground. А петербургский ЛЭТИ предложил сделать совместную летнюю программу по оценке произведений искусства — слушатели получат двойной диплом: российского и итальянского университетов.
Онлайн-платформу с курсами Masters запустили в пандемию. Какие апдейты готовите?
Онлайн-платформа — сейчас моя самая главная задача. В Москве я нашла для нее инвестора, потому что в онлайн-образование сейчас хотят вкладывать деньги. Мне интересно сотрудничать с большими инвестиционными фондами — они помогают нам выстраивать стратегию на несколько лет вперед. План на следующий год уже сформирован: появится линейка подкастов и коротких ликбезов по истории кино, музыки, театра, а также несколько полностью анимированных курсов — такие делает сайт Arzamas. Появится подписка на контент Masters за 300 рублей в месяц — как на стриминговых-платформах. Каждую неделю будет выходить новый подкаст и экскурсия по галереям города, интервью с директорами институций, плюс по подписке будут доступны наши курсы. Летом прошлого года, во время пандемии, успехом пользовались онлайн-прогулки «Фланёр»: покупаешь за 500 рублей экскурсию и идешь гулять по Московской площади с Иваном Чечотом или по Коломне со Станиславом Савицким. Такую же историю планируем запустить и для Москвы.
Летом в столице вы открываете большой филиал, значит, офлайн пока не умер?
Нет, конечно. В нашем московском офисе будут книжный магазин, а также шоурум онлайн-галереи Sample — это сооснователи ярмарки молодого искусства blazar, сателлита Cosmoscow. Мы не работаем с искусством напрямую, у школы скорее просветительская миссия, хотя мы показали серию парижской графики Аси Маракулиной и выставку Лизы Бобковой в нашем книжном магазине в Пассаже. С помощью Sample нам хочется открыть для Петербурга новых московских и региональных художников, которых успешно покупают на онлайн-платформах.
То есть будете наводить мосты между Москвой и Петербургом?
Недавно в экспериментальном пространстве Marina Gisich Project закончился важный проект, который Masters поддержала, — тотальная инсталляция «Все включено» Марины Алексеевой и Владимира Раннева. Марина Гисич сказала мне, что такого количества журналистов у них не было за всю историю галереи. Проект курировал главный редактор Masters Journal Дмитрий Ренанский, а поддержала наша выпускница и коллекционер Вероника Березина. Летом мы повезем «Все включено» в московскую галерею «ГРАУНД Солянка». Следующий шаг — показать ее в Венеции параллельно с проектами биеннале.
Пару лет назад вы запустили курс по арт-менеджменту — его выпускники уже влияют на петербургскую арт-сцену. Например, Ольга Звагольская готовит к открытию пространство Third Place на Литейном. В Москве будет то же самое?
Первые выпускники этой программы хотели работать в галерейном бизнесе, запускать креативные пространства или самостоятельно курировать проекты. Сейчас к нам приходят люди, которые хотят развивать ювелирный бизнес, корпоративные программы, проекты в сфере развлечений. В московском филиале Masters мы запустим новый курс — не просто арт-менеджмента, а менеджмента в сфере моды, коллекционного дизайна. Мне кажется, смычка фэшн-сферы и искусства — перспективная история. И у нас есть лекторы, которым есть что рассказать: например, как Эрмитаж сотрудничал с ювелирным домом Cartier. Кстати, курс по арт-менеджменту сложно перевести в онлайн, ведь самое ценное — общение студентов и тьюторов, обмен опытом, совместные проекты. Например, одна наша студентка занимается развитием центра для подростков с бюджетом более 60 миллионов рублей, и ее консультировала наш тьютор — сотрудница «Гаража».
Наконец у вузов Петербурга появился внятный конкурент!
Еще одна новость: в следующем году мы надеемся запустить совместную программу по арт-менеджменту с Европейским университетом — им интересны наши студенты, а нам экспертиза лекторов. В ЕУ пойдут учиться молодые ребята, которые хотят встроиться в уже существующие арт-институции России.
Masters объявили о совместном курсе с «Эрмитаж 20/21»: Дмитрий Озерков, Олеся Туркина и куратор громкой выставки Билла Виолы в Москве Ольга Шишко прочтут лекции об NFT, токенах и инвестициях в цифровое искусство.
В Петербурге частная школа Masters (masters-project.ru) стала институцией городского значения: это академические курсы, онлайн-университет, издательский дом, книжный магазин, где устраивают выставки.
Текст: Александра Генералова
Фото: Дима Табу, Антон Рудзат
Креативный продюсер: Лима Липа
Визаж и прически: Оля Змеюка
Свет: SkyPoint
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