Как Полина Бондарева превратила школу Masters в арт-империю с филиалами, подкастами и издательством

Слежу за сториз в вашем Instagram — кажется, половину времени вы проводите в «Сколково». Чему вы там учитесь?

В Сколково я училась на программе «Трансформации университетов», которая посвящена онлайн-обучению и цифровизации. Я шла за новыми знаниями о том, как устроена система высшего образования в стране и как взаимодействовать с государством. Неожиданно, между делом, мы заключили договоры с несколькими региональными университетами, так чтотеперь студенты по всей России будут учиться на онлайн-курсах Masters. Среди таких вузов — Тюменский государственный университет, в котором есть очень сильная программа по liberal arts с лекторами из разных стран. Директором Школы перспективных исследований ТюмГУ работает Андрей Щербенок — муж комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Прудниковой. Сколково оказалось важной площадкой, чтобы продвигать наши онлайн-программы именно в региональные вузы, где не хватает специалистов по современному искусству. Кстати, до пандемии у нас были запросы об открытии офлайн-филиалов Masters в Казани и Екатеринбурге, и в Самаре мы курировали лекционную программу в рамках фестиваля стрит-арта Samara Ground. А петербургский ЛЭТИ предложил сделать совместную летнюю программу по оценке произведений искусства — слушатели получат двойной диплом: российского и итальянского университетов.

Онлайн-платформу с курсами Masters запустили в пандемию. Какие апдейты готовите?

Онлайн-платформа — сейчас моя самая главная задача. В Москве я нашла для нее инвестора, потому что в онлайн-образование сейчас хотят вкладывать деньги. Мне интересно сотрудничать с большими инвестиционными фондами — они помогают нам выстраивать стратегию на несколько лет вперед. План на следующий год уже сформирован: появится линейка подкастов и коротких ликбезов по истории кино, музыки, театра, а также несколько полностью анимированных курсов — такие делает сайт Arzamas. Появится подписка на контент Masters за 300 рублей в месяц — как на стриминговых-платформах. Каждую неделю будет выходить новый подкаст и экскурсия по галереям города, интервью с директорами институций, плюс по подписке будут доступны наши курсы. Летом прошлого года, во время пандемии, успехом пользовались онлайн-прогулки «Фланёр»: покупаешь за 500 рублей экскурсию и идешь гулять по Московской площади с Иваном Чечотом или по Коломне со Станиславом Савицким. Такую же историю планируем запустить и для Москвы.