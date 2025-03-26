Марк Эйдельштейн в «Наступит лето», «Походу любовь» с Анной Завтур в летнем Петербурге и Джейсон Стэйтем в «Мастере»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Наступит лето» (18+)

Марк Эйдельштейн («Анора», «Жар-птица») продолжает соревноваться с Юрой Борисовым, снимаясь в резонансных авторских проектах. На этот раз он сыграл на редкость неприятного столичного мажора-сироту Дэна, с садистским удовольствием третирующего друзей, в особенности, провинциального парня Никиту (Микита Воронов, «Наследие», «Кореша»).

Монохромный триллер дебютанта в полнометражном кино Кирилла Султанова получил спецприз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге — за «Актерский ансамбль завтрашнего дня».

С 27 марта