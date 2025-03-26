Марк Эйдельштейн в «Наступит лето», «Походу любовь» с Анной Завтур в летнем Петербурге и Джейсон Стэйтем в «Мастере»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — приключенческая комедия о стритрейсинге «Жига. На полной скорости» с Ярославом Могильниковым, провокационные «Девушки на балконе» из программы Каннского фестиваля и повторный прокат аниме «Сад изящных слов». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Наступит лето» (18+)
Марк Эйдельштейн («Анора», «Жар-птица») продолжает соревноваться с Юрой Борисовым, снимаясь в резонансных авторских проектах. На этот раз он сыграл на редкость неприятного столичного мажора-сироту Дэна, с садистским удовольствием третирующего друзей, в особенности, провинциального парня Никиту (Микита Воронов, «Наследие», «Кореша»).
Монохромный триллер дебютанта в полнометражном кино Кирилла Султанова получил спецприз фестиваля «Окно в Европу» в Выборге — за «Актерский ансамбль завтрашнего дня».
С 27 марта
«Мастер» / A Working Man (18+)
Джейсон Стэйтем берется за старое: боевик Дэвида Эйра продолжает линию их предыдущего совместного фильма «Пчеловод» — немногословный мужчина безобидной профессии не стесняется использовать навыки из прошлой жизни на появившихся на горизонте злодеях. В «Мастере» Стэйтем работает на стройке. Когда дочь его шефа похищают работорговцы, быстро становится понятно — бывшему спецназовцу гораздо интереснее стрелять и драться, чем заливать фундамент.
В классическом попкорновом развлечении (по сценарию Сильвестра Сталлоне!) также снялись Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Майкл Пенья («Ярость») и Эммет Джей Скэнлэн («Острые козырьки»).
C 27 марта
«Девушки на балконе» / Les femmes au balcon (18+)
Участник внеконкурсной программы Каннского фестиваля-2024: актриса Ноэми Мерлан («Эммануэль», «Портрет девушки в огне») сняла злую и кровавую черную комедию о трех марсельских девушках, которые жестоко мстят соседу-насильнику.
Помимо самой Мерлан, главных героинь сыграли Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая») и Сандра Кондреан («Небеса подождут»).
C 27 марта
«Походу любовь» (12+)
Разыгранная на троих мелодраматическая комедия о приехавшей в Петербург девушке Лизе (Анна Завтур). Здесь она знакомится с друзьями — художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор «Питер FM» на месте — летняя городская романтика и неопасные приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать.
Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после «Просточеловек»).
С 27 марта
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Тайна в ее глазах» / Magpie (18+)
Семейный триллер Сэма Йэтса («По направлению к нулю») об уставшей от измен женщине (Дейзи Ридли, «Звездные войны: пробуждение силы»). Когда супруг-писатель (Шазад Латиф из «При чем тут любовь?») заводит очередную интрижку с актрисой, она решает мстить, причем жестоко и изощренно.
Сценарий написал актер Том Бейтман («Ярмарка тщеславия») — к слову, муж Ридли в реальной жизни.
C 27 марта
«Сад изящных слов» / The Garden of Words (2013) (12+)
Перепрокат нежного и изящного аниме Макото Синкая («5 сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов») о 15-летнем подростке Такао, который в дождливую погоду постоянно видится в парке с загадочной девушкой старше себя и постепенно открывает в себе большое чувство.
В целом, это классическая история о подростковой любви — но без излишней мелодраматичности, зато с явными отсылками к «Норвежскому лесу» Харуки Мураками.
С 27 марта
«Жига. На полной скорости» (12+)
Приключенческая комедия о 19-летнем парне Леше (Валентин Анциферов, «Черная весна») и его младшем брате Косте (Ярослав Могильников, Ералаш из «Слова пацана»), обнаруживших в гараже тюнингованные «Жигули» своего деда-конструктора (Сергей Шакуров). Находка внезапно втягивает их в соревнования по дрифту со всем комплектом околокриминальных развлечений.
Режиссером выступила Наталия Ахметова-Каленова (новогодняя комедия «Здравствуй, Дедушка Мороз!»), оператором — соавтор Алексея Балабанова в дилогии «Брат» и «Войне» Сергей Астахов.
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