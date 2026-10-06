На какие спектакли сходить в октябре в Петербурге: гастроли театра «Озеро», «Шинель» Антона Федорова и трибьют Грибоедову Никиты Кобелева

«Последний год» (18+)

Где: Александринский театр

Когда: 9, 10 и 11 октября

Худрук Александринки Никита Кобелев готовится выпустить третью работу на исторической сцене. На этот раз режиссер выбрал, на первый взгляд, не самый очевидный текст — роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», описывающий последний год жизни драматурга и дипломата Александра Грибоедова.

Спектакль расскажет не только об авторе бессмертной комедии «Горе от ума», но и о его окружении, состоявшем из поэтов, издателей, философов, критиков и актеров. Не забудут и антагонистов — императора Николая I и графа Карла Васильевича Нессельроде.