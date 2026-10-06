На какие спектакли сходить в октябре в Петербурге: гастроли театра «Озеро», «Шинель» Антона Федорова и трибьют Грибоедову Никиты Кобелева

А также фестиваль «Балтийский дом», опера «Анна Болейн» с Хиблой Герзмавой, гастроли Театра.doc, японские сказки в постановке ученика Могучего Глеба Пихлакаса, Достоевский в версии Григория Козлова и «Три мушкетера, или Подвески королевы» Романа Габриа — Собака.ru рассказывает о главных событиях второго месяца осени, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
Репетиция спектакля
«Последний год» (18+)
Где: Александринский театр
Когда: 9, 10 и 11 октября
Худрук Александринки Никита Кобелев готовится выпустить третью работу на исторической сцене. На этот раз режиссер выбрал, на первый взгляд, не самый очевидный текст — роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», описывающий последний год жизни драматурга и дипломата Александра Грибоедова.
Спектакль расскажет не только об авторе бессмертной комедии «Горе от ума», но и о его окружении, состоявшем из поэтов, издателей, философов, критиков и актеров. Не забудут и антагонистов — императора Николая I и графа Карла Васильевича Нессельроде.
Паулина Андреева
Гастроли театра «Озеро» (18+)
Где: Театр на Васильевском
Когда: 14 и 15 октября
Мы знаем как минимум две причины для того, чтобы пойти на петербургскую премьеру «Мертвых душ» Владимира Комарова и Андрея Маника. Во-первых, выдающийся каст. Чичиков здесь — Гоша Токаев, которого вы можете помнить по антиромкому «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич. А всех помещиков играют женщины: Паулина Андреева, Светлана Иванова, Виктория Толстоганова и Таисия Вилкова.
Во-вторых, это переосмысленная (и даже местами безумная!) версия гоголевской поэмы. От автора остаются только герои, контуры сюжета и затея с мертвыми душами. Звучит интригующе!
"Шинель"
Гастроли пространства «Внутри» (18+)
Где: Малая сцена БДТ им. Товстоногова
Когда: 18 и 19 октября
Хедлайнер российского театра Антон Федоров (справился с хтоническими «Петровыми в гриппе» в «Гоголь-центре» и дебютировал на сцене БДТ с «Утиной охотой»!) вновь обращается к текстам Гоголя. В театре «Около дома Станиславского» он ставил «Ревизора», а теперь на очереди «Шинель». Готовы поспорить, трагедия маленького человека точно не обойдется без многослойного абсурда и инфернальных метафор.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
"Чайка"
Фестиваль «Балтийский дом» (16+)
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Когда: до 15 октября
В программе — индийский мюзикл по Достоевскому, «Чайка» Кончаловского с Юлией Высоцкой, Лесков в версии одной из ведущих независимых театральных площадок «Внутри», «Дядя Ваня» Прикотенко (вы точно слышали про его нашумевшего «Обломова» в Александринке!) и еще пять постановок из России и Китая.
"Примадонны"
Фестиваль «Театр без границ» (6+)
Где: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Театр им. Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, Театру «На Литейном», «Суббота», Упсала-Цирк, Театр им. Комиссаржевской, Театр-фестиваль «Балтийский дом», Театр Комедии им. Акимова, «Буфф», Филармония им. Шостаковича
Когда: до 25 ноября
В феерии театральной инклюзии в этом году примет участие более десятка площадок в Петербурге. Например, в Театре им. Ленсовета с сурдопереводом и тифлокомментариями покажут спектакль «Город. Женитьба. Гоголь» Юрия Бутусова (Мигицко! Ковальчук! Перегудов! Новиков!) и «Костюмера» в постановке его же ассистента Романа Кочержевского.
"Летучий Голландец"
«Летучий голландец» (16+)
Где: Михайловский театр
Когда: 7 октября
В сентябре мы оценили балет «Раймонда» — первую премьеру Михайловского театра при новом худруке, оперном певце Ильдаре Абдразакове. А в октябре на сцену возвращается постановка романтической оперы Вагнера, которая появилась в 2013 году силами Василия Бархатова. В его интерпретации действие перенесено из XVII в ХХ век, а главный герой оказывается не капитаном-призраком, а актером. Впрочем, основной сюжетный ход остается прежним — Голландца может спасти только любовь.
"Человек из Подольска"
Гастроли Театра.doc (18+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: 7 и 8 октября
В Петербург везут первую сценическую адаптацию магнум опуса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» (да-да, была одноименная экранизация с солистом OQJAV Вадиком Королевым!). За постановку о сюрреалистичном и абсурдном случае в полицейском участке отвечают Михаил Угаров и Игорь Стам, а в касте замечен Александр Хант — режиссер фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и сериала «Межсезонье».
"Анна Болейн"
«Анна Болейн» (16+)
Где: Мариинский-2
Когда: 8 октября
Заглавную партию Анны Болейн в опере Доницетти в театре МАМТ отдали диве Хибле Герзмаве. Обещают завораживающее сопрано, роскошь декораций королевского замка, придворные интриги и, само собой, инсценировку трагической биографии жены английского короля Генриха VIII.
Фильм "Высотка" 2015 года
«Высотка» (18+)
Где: лофт-пространство «Стачка»
Когда: 10 и 11 октября
«Высотка», вышедшая в 1975 году, завершила трилогию британского писателя Джеймса Балларда, в которую также вошли «Крейсер» и «Бетонный остров». Во всех перечисленных романах исследуется влияние социума и технологий на человеческую психику.
Постановщик Тимур Кулов на протяжении полутора часов будет разбираться с тайными мотивами создателя, желаниями обделенных, а также идеями и заговорами, скрывающимися за роскошным фасадом мегаломанской постройки. Сколько окон, столько и ответов.
Сцена БТК
«Ветер для маленького волка» (6+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 11 октября
Историю о волчонке, однажды решившем уйти из дома в поисках собственного места в мире, режиссер Ксения Павлова расскажет посредством музыки, движения, игры и воображения. Пространство спектакля позволит куклам, тексту и звуку рождаться одновременно. Как и в предыдущем «Маленьком концерте для фортепиано с медведем», постановщица отведет значимую роль инструментам, так что получится услышать даже шум ветра.
"Где свету конец"
«Где свету конец» (12+)
Где: Малая сцена БДТ им. Товстоногова
Когда: 13 октября
В июне ученик Андрея Могучего Глеб Пихлакас впервые переосмыслил десять японских народных сказок для Российско-японского фестиваля, а в октябре мы ждем официальную премьеру постановки на сцене БДТ. Древние истории станут полем для размышлений о человеческих страхах, надеждах и вечных поисках дома. И, конечно, происходящее не обойдется без чудес и восточных мотивов.
"Костюмер"
«Костюмер» (16+)
Где: лофт-пространство «Стачка»
Когда: 15 и 16 октября
Ученица Погребничко и Рыжакова Галина Зальцман вновь берется за пьесу Рональда Харвуда, написанную в 1980-м и успешно адаптированную для кино (пять номинаций на «Оскар» и столько же на «Золотой глобус»!).
История отношений великого актера и его верного костюмера разыгрывается на трагическом фоне Второй мировой войны. Только благодаря Норману (Сергей Паршин) сэр Джон (Юрий Ицков) не бросает сцену и остается, чтобы сыграть свою финальную партию — короля Лира.
Александр Сергеев
«Вильгельм Телль» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 16 и 17 октября
В репертуаре Мариинского театра было четыре оперы Россини («Севильский цирюльник», «Путешествие в Реймс», «Золушка» и «Итальянка в Алжире»!). Теперь появится и пятая, по тексту Шиллера. Постановщиком истории о швейцарском герое и борце за независимость эпохи Средневековья выступил Джанкарло дель Монако (режиссер золотомасочной «Аиды»!), а хореографом — дарлинг балетного Петербурга Александр Сергеев.
"Преступление и наказание"
«Преступление и наказание» (16+)
Где: «Мастерская»
Когда: 20 и 21 октября
Просмотр нового «Преступления и наказания» в «Мастерской» — исключительно для сильных духом и не только им одним: спектакль идет семь с половиной часов! Григорий Козлов использует уже не раз успешно опробованную схему: переносит курсовой спектакль учеников — студентов третьего курса РГИСИ — на сцену своего же театра. Так было с «Идиотом» (с него началась история «Мастерской»!), «Тихим Доном» и «Мастером и Маргаритой».
Фильм "Театр" 1978 года
«Театр» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 24 и 25 октября
Свой самый известный роман Сомерсет Моэм написал в 1937 году, одарив зрелых актрис роскошной ролью героини, наделенной иронией, острым умом и точным взглядом на вещи. В спектакле Марии Романовой роль Джулии сыграет прима Театра им. Ленсовета Анна Ковальчук (Маргарита в сериале Бортко по Булгакову!). Визуальное решение придумывает Вячеслав Окунев, обещая показать Лондон с его атмосферой респектабельности, изысканности, элегантности и чопорности, а также сногсшибательные наряды в стиле ар-деко.
Эскиз костюмов
«Три мушкетера, или Подвески королевы» (16+)
Где: Театр им. Комиссаржевской
Когда: 24, 25 и 26 октября
Роман Александра Дюма дает широкое поле для интерпретаций. Роман Габриа сочиняет спектакль, в котором будут равно представлены как частная история отношений Анны Австрийской и Людовика XIII, так и одиссея юного дерзкого гасконца, волею обстоятельств втянутого в дворцовую интригу с подвесками королевы.
На сцене Комиссаржевки предстанет шумная и захватывающая придворная жизнь с большим количеством героев и мест действия. «Будущий спектакль представляется мне огромным, смешным и страшным существом», — говорит режиссер.
Репетиция спектакля
«Карлик Нос» (12+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 25 октября
Театр «На Литейном» продолжает завоевывать самых сложных зрителей — подростков. Выпускница мастерской Геннадия Тростянецкого Елизавета Павлова поставит сказку Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Историю мальчика Якоба, превращенного ведьмой Травозной сперва в белку, а позже в уродливого носатого карлика, наполнят авторскими музыкальными композициями. Каждый актер здесь исполнит несколько ролей, демонстрируя способность к быстрому перевоплощению и придавая сценическому действию динамику. И, конечно, эта история станет приглашением в многогранный мир фантазии, самопознания и милосердия.
Молодая студия Льва Додина
«Что случилось в зоопарке» (16+)
Где: Камерная сценв МДТ — Театра Европы
Когда: октябрь
В пьесе Эдварда Олби, написанной в 1958 году, зоопарк становится метафорой человеческого существования, а животные в клетках — люди, изолированные друг от друга и не пытающиеся найти общий язык. В драме всего два героя: Питер — успешный бизнесмен и добрый семьянин, Джерри — опустившийся и утративший значимые связи человек. Участник Молодой студии Льва Додина Семен Козлов дебютирует с постановкой этой пьесы, интерпретированной как «драма жизни».
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