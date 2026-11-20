А также — Николас Кейдж в драмеди «Мэдден» и черной комедии «Лучшие блинчики в округе», байопик об Энтоне Бурдене «Тони», новый сезон «Полярного», сиквел «Руки вверх!», ромкомы «Все в твоих руках» и «Это все она» и драма «Нежный монстр» с Леа Сейду. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Одиссея» / The Odyssey (18+)
Кристофер Нолан экранизировал классический эпос с мощнейшим размахом — бюджет мегаломанского проекта составил 250 миллионов долларов. Каст максимально звездный: Мэтт Дэймон играет протагониста, в других ролях — Шарлиз Терон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея и Энн Хэтэуэй. Подробнее — в нашей рецензии.
С 17 ноября, Prime Video
Сериал «Шершни» / Yellowjackets, 4 сезон (18+)
Финальный сезон лихо закрученного мрачного шоу, соединяющего хоррор, детектив и триллер. По сюжету самолет со школьной женской футбольной командой на борту терпит крушение в дикой местности. Но повествование развивается нелинейно — оно то прыгает на 25 лет спустя, показывая, кто же тогда уцелел и как справляется сейчас, то возвращается к борьбе тинейджеров за выживание много лет назад. Параллельно зрителей дразнят таинственными сценами, намекающими на каннибализм, и пугают таинственным культом.
В новых сериях к своим ролям вернулись Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Элайджа Вуд и Хиллари Суонк.
С 20 ноября, Paramount+, «Амедиатека»
Фильм «Девятая планета» (18+)
Российский сай-фай с Юрой Борисовым в главной роли — он играет вернувшегося из армии бойца с позывным Хруст, которого преследуют видения о таинственной планете и сражениях с монстрами. Как выясняется, эти события были в его жизни на самом деле — теперь ему необходимо разузнать подробности своей биографии и вспомнить все.
Также в фильме снялись Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Даниил Спиваковский и другие, а режиссером выступил Николай Рыбников (сериал «Трудные подростки»).
C 19 ноября, «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Полярный», 6 сезон (16+)
Новый сезон комедии с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Екатериной Шпицей про застрявший в 1990-х поселок на Севере. В новых сериях за городком и горнолыжным парком остается присматривать старший сын главного героя Вити Мясника (Олег Гаас), а сам он переезжает с семьей в Сочи.
С 16 ноября, «Кинопоиск», «Иви», Premier
Фильм «Царевна Несмеяна» (6+)
Ерема попадает в Тридевятое царство, где должен рассмешить Несмеяну. Сказка со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской. В новом прочтении классического сюжета поучаствовали Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Алексей Ятченко и другие. Снял картину Василий Ровенский, автор трилогии «Большое путешествие» и дилогии «Коты эрмитажа».
С 18 ноября, Okko
Фильм «Нежный монстр» / Gentle Monster (18+)
Драма Мари Кройцер («Корсаж»), участвовавшая в основном конкурсе Канн-2026. По сюжету пианистка Люси (Леа Сейду) переезжает в пригород к своему мужу Филиппу (Лоуренс Рупп), с которым у них общий сын. Внезапно на горизонте возникает следователь Эльза (Йелла Хаазе), подозревающая их в распространении детского порно.
C 18 ноября, Netflix
Фильм «Мэдден» / Madden, премьера (18+)
Байопик о Джоне Эрле Мэддене (Николас Кейдж) — легендарном тренере по американскому футболу, который впоследствие станет не менее популярным комментатором. В картине Дэвида О. Расселла («Мой парень — псих») также снялись Кристиан Бэйл, Кэтрин Хан, Джон Малейни и Сиенна Миллер.
C 18 ноября, Prime Video
Фильм «Все закончится» / It Ends (18+)
Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В хорроре от продюсеров «Закулисья реальности» снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.
С 19 ноября, Wink, Kion
Фильм «Руки вверх! 2» (6+)
Сиквел байопика о мегапопулярной группе. Сергей Жуков вместе с детьми продолжает вспоминать молодость. Роль молодой поп-звезды (на этот раз еще до всенародной известности) по-прежнему играет Влад Прохоров, также в касте — Илья Русь, Ангелина Стречина и Регина Бурд. Режиссером второй части стала Алиса Шитикова («Лысый нянь»).
С 19 ноября, «Кинопоиск», Okko, Premier, Start, «Иви», Wink
Сериал «Все в твоих руках», премьера (18+)
Главные герои: музыкант Ваня (Денис Прытков) и психолог Аня (Саша Бортич) — дважды с перерывом в семь лет встречаются на свадьбах друзей, но их отношения не идут дальше одной ночи. Спустя еще семь лет Ваня едет договариваться о выступлении своей кавер-группы, но не знает, что играть предстоит на свадьбе самой Ани. актерский состав также вошли Никита Волков, Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Тимофей Елецкий, Игорь Царегородцев, Ксения Кутепова и другие. Режиссер — Рустам Ильясов («Трудные подростки», «Нам покер»).
С 19 ноября, «Иви»
Сериал «Перси Джексон и олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians, 3 сезон (18+)
Третий сезон сериала по мотивам популярного подросткового фэнтези Рика Риордана, основанного на древнегреческих мифах. В нем юный Перси Джексон (Уокер Скобелл из «Проекта "Адам"») отправляется в морское путешествие — чтобы победить армию Кроноса, выручить друга и найти золотое руно.
Автором первых эпизодов проекта стал Джеймс Бобин («Алиса в Зазеркалье», «Маппеты»).
C 20 ноября, Disney+
«Лучшие блинчики в округе» / Best Pancakes in the County (18+)
Комедийный триллер о схватке грабителя по прозвищу Сукин Сын (Николас Кейдж) и его подельников с отрядом ФБР во главе с Марго (Лорен Джерман) в некстати оказавшейся поблизости закусочной. Режиссером выступил Кен Сэнзел («Цепь убийств»).
C 20 ноября, Prime Video
Фильм «Это все она» (18+)
Вася (Марина Васильева) страдает от возрастного кризиса, однако внезапно в ее жизнь возвращается синеволосая разбитная Мальвина (Анастасия Белова) и предлагает решение всех проблем — нужно просто найти свою первую любовь по имени Стасик (Никита Ефремов) и все-таки завоевать его сердце. Режиссер — Даша Чаруша («Марафон желаний»).
С 20 ноября, «Кинопоиск», Okko, Premier, «Кион»
Фильм «Тони» / Tony (18+)
Биографический фильм о начале карьеры прославленного шеф-повара, писателя и телеведущего Энтони Бурдена (Доминик Сесса, «Оставленные»). Картину поставил Мэтт Джонсон («Кто убил BlackBerry»), а среди известных лиц каста — Антонио Бандерас, Лео Вудалл и Эмилия Джонс.
С 20 ноября, «Кинопоиск»
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