Фильм «Девятая планета»: что не так с блокбастером с Юрой Борисовым?

Не особенно разговорчивый автомеханик Дима по прозвищу Хруст (Юра Борисов) живет свою не лучшую, но и не худшую жизнь — проверяет богачам ходовую часть их «Порше» и изредка вспоминает срочную службу где-то на Курилах. Внезапно все резко меняется: из-за нелепого несчастного случая с электричеством на работе герой переживает клиническую смерть, после которой начинает вспоминать странные вещи.

Главное — что служил он не на сопках, а буквально на другой планете. Во флешбэках выясняется, что еще в СССР в гелиоцентрической системе мира произошли некоторые изменения: Плутон вылетел из основного пула, а некое новое небесное тело с двумя сателлитами туда вошло. Притом лететь на новую планету не нужно — попасть туда можно через портал, обнаруженный при строительстве метро.

Но основное в этой истории заключается в трех аспектах. Первый — в новой локации нашли лекарство от всех болезней (в диапазоне от рака до выбитого зуба), которое хочет монетизировать с виду неприятный, но чуткий магнат Волков (Алексей Серебряков).

Второй — заполучить панацею не так уж и просто; более того, этому препятствует местная фауна. Ситуация откровенно опасная и для ученых, и для военных. Микроорганизмы размером с червячка умеют летать, собираться в рой с коллективным разумом и впоследствии гибко компилироваться в боевых осьминогов (а то и чего похуже) — из-за чего людям с переменным успехом приходится оборонять периметр своей базы с помощью ручных струйных огнеметов, реактивных систем залпового огня и автоматического оружия.

Третий — Хруст встречает там свою бывшую (и любовь всей жизни) Полину (Ирина Старшенбаум), которая когда-то внезапно пропала из их отношений без объяснения причин, а теперь работает в исследовательском центре.