Фильм «Девятая планета»: что не так с блокбастером с Юрой Борисовым?

В широкий российский прокат вышла «Девятая планета» — сай-фай режиссера Николая Рыбникова с Юрой Борисовым в главной роли, оставляющий неоднозначный зрительский опыт. Собака.ru делится впечатлениями от просмотра.
Не особенно разговорчивый автомеханик Дима по прозвищу Хруст (Юра Борисов) живет свою не лучшую, но и не худшую жизнь — проверяет богачам ходовую часть их «Порше» и изредка вспоминает срочную службу где-то на Курилах. Внезапно все резко меняется: из-за нелепого несчастного случая с электричеством на работе герой переживает клиническую смерть, после которой начинает вспоминать странные вещи.
Главное — что служил он не на сопках, а буквально на другой планете. Во флешбэках выясняется, что еще в СССР в гелиоцентрической системе мира произошли некоторые изменения: Плутон вылетел из основного пула, а некое новое небесное тело с двумя сателлитами туда вошло. Притом лететь на новую планету не нужно — попасть туда можно через портал, обнаруженный при строительстве метро.
Но основное в этой истории заключается в трех аспектах. Первый — в новой локации нашли лекарство от всех болезней (в диапазоне от рака до выбитого зуба), которое хочет монетизировать с виду неприятный, но чуткий магнат Волков (Алексей Серебряков).
Второй — заполучить панацею не так уж и просто; более того, этому препятствует местная фауна. Ситуация откровенно опасная и для ученых, и для военных. Микроорганизмы размером с червячка умеют летать, собираться в рой с коллективным разумом и впоследствии гибко компилироваться в боевых осьминогов (а то и чего похуже) — из-за чего людям с переменным успехом приходится оборонять периметр своей базы с помощью ручных струйных огнеметов, реактивных систем залпового огня и автоматического оружия.
Третий — Хруст встречает там свою бывшую (и любовь всей жизни) Полину (Ирина Старшенбаум), которая когда-то внезапно пропала из их отношений без объяснения причин, а теперь работает в исследовательском центре.
Притом в текущей жизни ситуация накаляется: несмотря на свидетельства о странной командировке, друзья-сослуживцы мягко говорят, что Дима умалишенный, психиатр диагностирует ПТСР, притом реальность произошедшего становится все более ощутимой.
Сразу начнем с хорошего: «Девятая планета» — очень красивое кино, которое с удовольствием смотрится на большом экране. Съемки в Марокко и Йемене, очаровательные визуальные отсылки к «Дюне» и «Безумному Максу» и классические сюжеты про оборону базы от чудовищ со столкновением опытных военных с чем-то неведомым (особенно радует, когда в кадре есть автоматы Калашникова, модернизированные УАЗики и «Нивы», плюс ГАЗ-66 aka «Шишига»).
Увы, проблема в другом — за красивой витриной с трудом можно отыскать что-то человеческое. Борисов и Старшенбаум традиционно хороши, но играть им совершенно нечего: диалогов написали на три с половиной строчки, из-за чего история вселенской большой любви выглядит несколько натянуто. Друзья главного героя смотрятся картонно — добавь им хоть по одной характерной черте или привычке, выглядело бы совсем по-другому. Спасают разве что злодеи: Серебряков харизмой может вытянуть хоть падающий лайнер, а Игорь Грабузов в роли психопата-особиста, которому очень хочется кого-то пристрелить, но не велит инструкция, — реальный неограненный алмаз.
Про финал и вовсе стоит умолчать из соображений приличия. Тем не менее, на эту планету все равно стоило попасть — не слетать, конечно, но хотя бы съездить на метро.
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