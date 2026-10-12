Не доеду до конца: как инди-хоррор «Все закончится» вскрывает возрастные неврозы поколения Z?

Хитовые хорроры образца 2026 года уже создали определенный тренд — за фасадом простой концепции молодые авторы скрывают свои фобии в социальной жизни. «Закулисье реальности» напоминало о детских психологических травмах, инфантилизме и давящей атмосфере однотипных интерьеров, преследующей нас годами. «Обсессия» притворялась фильмом ужасов о темной магии, но в итоге стала высказыванием на тему созависимых отношений. «Все закончится» тоже подходит к проблематике несколько в лоб — за любопытной концепцией о бесконечной дороге не особенно скрывается растерянность по поводу взрослой жизни. Вопрос «Когда мы свернули не туда?» озвучен прямым текстом — более того, с уточнением: «Был ли вообще вариант не ехать по этому проклятому пути?». Размышления на эту тему, прямо скажем, не несут хоть каких-то обнадеживающих результатов: герои в процессе своего трипа через лес постепенно проходят все классические стадии: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Дружба, как выяснится в процессе, тоже не навсегда — но упрямство все равно побеждает накопившуюся усталость и безнадегу.

Не у всех, разумеется, но это вопрос психологической устойчивости. В конечном итоге авторы озвучивают свои тревоги, но не пытаются объяснить происходящее и сделать какие-то универсальные выводы. Это чистая фиксация момента, которая выглядит даже подкупающе — в любом возрасте легко найти пространство для интерпретаций и по-разному трактовать нюансы своего жизненного пути. «Я знаю, что ничего не знаю» — можно сколько угодно шутить на тему, что зумеры придумали Сократа, но в этой многолетней поездке иногда хочется просто жать на педаль газа и продолжать ехать по прямой. А куда приведет это шоссе — гадать утомительно и не всегда обязательно.