«Мы нуждаемся друг в друге, но можем поругаться вдрызг и месяцами не разговаривать»: сестры Кутеповы — о сериале «Улей», общих снах близнецов и зрелости

Жестянка, перфокарты и секретная разработка советского НИИ

Выходит сериал «Улей»: у вас там густая этномистика, а ведь вы из семьи кибернетика и ракетостроителя! Ваша мама стояла у самых истоков отечественных ЭВМ, а папа работал в закрытом «ящике» — советском НИИ. Вы буквально родом из пространства, где велись те самые секретные разработки и происходили прочие очень странные дела. Как этот бэкграунд и домашние разговоры повлияли на ваше мировосприятие?

КСЕНИЯ: Наши родители — инженеры, оба окончили Бауманку. Мама работала в научно-исследовательском институте систем связи, по нынешним меркам ее можно было бы назвать айтишником.

ПОЛИНА: А по поводу закрытого НИИ — у папы еще в Бауманке была специализация — пусковые ракетные площадки.

КСЕНИЯ: В детстве у нас дома везде валялись перфокарты от ЭВМ — желтые, с дырочками.

ПОЛИНА: Удивительно, что у Ксении какое-то свое отдельное воспоминание о перфокартах, потому что у нас в основном все воспоминания общие. Но теперь я вспомнила: действительно, да, были желтые перфокарты — мы ими играли. Жизнь раздала нам с Ксенией много удивительных авансов, и первый, самый главный аванс — это мама с папой.

Перфокарта — это логика пустот и пауз, ведь без пробитых дырочек она — просто кусок картона. Пустоты организуют алгоритм — кибернетическую драматургию. Пустоты и паузы важны для вас — в профессии и в жизни? Любите выразительно молчать?

ПОЛИНА: Хороший вопрос. Действительно, пауза — сильное выразительное средство. Партитура роли состоит не только из слов, но и из пауз. Когда все точно выстроено, то пауза громче слов. Но переносить такие приемы в жизнь не стоит, можно с ума сойти. Придется все поставить на паузу. В жизни я просто живу.

КСЕНИЯ: Для меня, например, важно, кто где в комнате находится. Я подсознатель­но отслеживаю, где стою или сижу я — в углу или нет, как расположен собеседник в пространстве — напротив, выше или ниже меня. Все эти многочисленные рецепторы у актеров очень развиты. В театре мизансцена — это сильнейший инструмент режиссуры, и он невольно переносится в реальность. Если я прихожу в помещение и чувствую дискомфорт, то я встану и найду себе другое место.

ПОЛИНА: Когда тонешь в пьесе, в разбо­ре — вся реальность вокруг превращается в драматургию, я начинаю разбирать собственную жизнь как пьесу.

А если бы ваша жизнь была пьесой, то в каком жанре? И кто мог бы ее написать и поставить?

ПОЛИНА: Хотелось бы, чтобы это была сплошная утопия в комедийном ключе или шпионский детектив, я бы согласилась даже на фэнтези. Но если судить по тому, какая у меня семья и что я работаю в теа­тре «Мастерская Петра Фоменко», то моя жизнь — это просто сказка.