«Мы нуждаемся друг в друге, но можем поругаться вдрызг и месяцами не разговаривать»: сестры Кутеповы — о сериале «Улей», общих снах близнецов и зрелости

Сестры Ксения и Полина Кутеповы прервали молчание. Тотемные актрисы «Мастерской Петра Фоменко», которые дают интервью реже, чем в природе встречается голубой карбункул, и лучше всех умеют держать паузу в соцсетях, разговорились. Феномен сестер Кутеповых — в их краснокнижности. Но если вдруг они вдвоем выходят на сцену, то получаются «Три сестры» или «Волки и овцы» Петра Фоменко. А если дуэтом возникают на экране — жди «Прогулку» Алексея Учителя или новейший сериал онлайн-кинотеатра Amediateka «Улей» режиссера (и по совместительству мужа Ксении Кутеповой!) Сергея Осипьяна.
На Полине и Ксении: серьги и колье с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, платья и перчатки ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, шляпы LIA GUREEVA
«Улей» (всем смотреть с 5 ноября!) — это рой жанров. Герметичный театральный детектив («Призрак оперы» встречает последний сезон «Убийств в одном здании»), мистический фолк-хоррор («Солнцестояние», подвинься!) на основе хтонической мифологии эрзя и кино в кино с практически полным списком «фоменок» в составе (Цыганов! Любимов! Вакуленко! Бодрова!). Провели с сестрами метабеседу — о молчании, секретных разработках советских НИИ (очень странные дела!), силе пауз и ритуалов (как сесть в лужу с пользой!) и неправильных пчелах.
На Полине: серьги, браслет и кольцо с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, топ и юбка МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), обувь AMINA MUADDI (ЦУМ)
На Ксении: серьги, браслет и кольцо с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, платье МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), обувь RENZO MERCURI (No One)
Жестянка, перфокарты и секретная разработка советского НИИ
Выходит сериал «Улей»: у вас там густая этномистика, а ведь вы из семьи кибернетика и ракетостроителя! Ваша мама стояла у самых истоков отечественных ЭВМ, а папа работал в закрытом «ящике» — советском НИИ. Вы буквально родом из пространства, где велись те самые секретные разработки и происходили прочие очень странные дела. Как этот бэкграунд и домашние разговоры повлияли на ваше мировосприятие?
КСЕНИЯ: Наши родители — инженеры, оба окончили Бауманку. Мама работала в научно-исследовательском институте систем связи, по нынешним меркам ее можно было бы назвать айтишником.
ПОЛИНА: А по поводу закрытого НИИ — у папы еще в Бауманке была специализация — пусковые ракетные площадки.
КСЕНИЯ: В детстве у нас дома везде валялись перфокарты от ЭВМ — желтые, с дырочками.
ПОЛИНА: Удивительно, что у Ксении какое-то свое отдельное воспоминание о перфокартах, потому что у нас в основном все воспоминания общие. Но теперь я вспомнила: действительно, да, были желтые перфокарты — мы ими играли. Жизнь раздала нам с Ксенией много удивительных авансов, и первый, самый главный аванс — это мама с папой.
Перфокарта — это логика пустот и пауз, ведь без пробитых дырочек она — просто кусок картона. Пустоты организуют алгоритм — кибернетическую драматургию. Пустоты и паузы важны для вас — в профессии и в жизни? Любите выразительно молчать?
ПОЛИНА: Хороший вопрос. Действительно, пауза — сильное выразительное средство. Партитура роли состоит не только из слов, но и из пауз. Когда все точно выстроено, то пауза громче слов. Но переносить такие приемы в жизнь не стоит, можно с ума сойти. Придется все поставить на паузу. В жизни я просто живу.
КСЕНИЯ: Для меня, например, важно, кто где в комнате находится. Я подсознательно отслеживаю, где стою или сижу я — в углу или нет, как расположен собеседник в пространстве — напротив, выше или ниже меня. Все эти многочисленные рецепторы у актеров очень развиты. В театре мизансцена — это сильнейший инструмент режиссуры, и он невольно переносится в реальность. Если я прихожу в помещение и чувствую дискомфорт, то я встану и найду себе другое место.
ПОЛИНА: Когда тонешь в пьесе, в разборе — вся реальность вокруг превращается в драматургию, я начинаю разбирать собственную жизнь как пьесу.
А если бы ваша жизнь была пьесой, то в каком жанре? И кто мог бы ее написать и поставить?
ПОЛИНА: Хотелось бы, чтобы это была сплошная утопия в комедийном ключе или шпионский детектив, я бы согласилась даже на фэнтези. Но если судить по тому, какая у меня семья и что я работаю в театре «Мастерская Петра Фоменко», то моя жизнь — это просто сказка.
На Полине и Ксении: серьги и колье с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюмы C.ORDYCEPS (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), маски LIA GUREEVA
Бытовая магия и метафизический рой
Обе сестры Кутеповы на экране — редчайшее природное телеявление. И вдруг появляется сериал «Улей», театральный детектив, завязанный на потрясающем мистическом фольклоре мордвы (эрзя! мокша!), где маска богини пчел Мекшавы играет не последнюю роль! Почему вы выбрали именно этот материал? Вдруг эрзя и мокша вам как родные? Или кто-то среди вас Владимир Пропп, Мирча Элиаде и Светлана Адоньева в одном лице?
КСЕНИЯ: Никогда раньше я не сталкивалась ни с эрзей, ни с мокшей, ни с их фольклором. Дело в том, что мой муж, режиссер Сергей Осипьян, написал сценарий сериала в соавторстве с другими сценаристами, среди которых был Рушан Бикмурзин, энтузиаст эрзянской культуры и большой знаток этого фольклора. Именно его пьеса, написанная на русском и эрзянском, стала основой спектакля внутри сериала.
ПОЛИНА: Я тоже не знала об этой культуре. Более того, для меня было непросто выучить текст на эрзянском языке: это совершенно особая финно-угорская языковая группа — слова звучат так, будто ты читаешь задом наперед. Я старалась, но потом пришлось все равно что-то переозвучить.
КСЕНИЯ: Сценарий изначально писался под труппу «Мастерской Петра Фоменко». А сняться со своими коллегами, друзьями и почти родственниками из театра в кино — это огромное счастье.
ПОЛИНА: Началась эта практика еще с фильма «Прогулка» Алексея Учителя, потом Сережа Осипьян снял ретродраму «Портрет незнакомца», где была задействована вся наша труппа. Когда в кино работают актеры с одной ментальной матрицей, из одного уклада театра-дома, это всегда идет проекту на пользу. Наверное.
В мифологии финно-угров улей — это модель идеального космоса, где «я» стерто ради общего блага роя. Если весь мир — театр, то весь театр — улей: эта мысль прочно зашита в сценарий. Комфортно лично вам в такой модели?
КСЕНИЯ: Мне, Ксении Кутеповой? Нет, категорически неуютно. Это совершенно не моя модель. Я актриса, у меня индивидуалистическое восприятие мира, и я думаю, любой актер ответит вам точно так же.
ПОЛИНА: Параллель между ульем и театром провести можно — это тоже жесткая структура, где жизнь отдельного человека подчинена интересам одного дела. Актеры «служат» в театре. Я бы скорее сравнила наш театр с моделью космоса: у каждой планеты своя орбита, своя атмосфера и свой химический состав с особенным внутренним миром, но все они существуют в одной планетарной системе.
На Полине и Ксении: серьги, браслеты и кольца с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюмы МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
На Ксении: серьги и колье с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюм CAPPAREL.21EST
На Полине: браслеты с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, платье СТАНИСЛАВА ПОЛЯКОВА (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Признаюсь, ваш «Улей» за пару серий случайно сложил разрозненные истории из моей жизни в один общий метафизический рой. Мой прапрадед Евграф в начале XX века держал пасеку в исчезнувшей деревне на Тамбовщине. Углубившись в ресерч перед нашей встречей, я выяснила, что это историческая земля мокшан. И тут же припомнила давний генетический тест и 25 % финно-угорской крови в его результатах. Получается, я сама — хтоническая мордва. Никогда не знаешь, откуда грянет инсайт: мою подсознательную родовую память вытащил наружу сериал про пчел. При этом я всю жизнь панически их боюсь. Но по мотивам этого инсайта я уже устроила экоотель для осмий на василеостровском балконе. В следующем году однозначно заведу пасеку. А вы? Какие у вас вообще отношения с пчелами?
ПОЛИНА: С пчелами? Никаких. Но если вы заведете пасеку, я готова помогать — я не боюсь пчел, буду приезжать дегустировать мед. Это должно быть увлекательно, такая долгая история — как виноделие, например. Вино, кстати, тоже готова дегустировать.
В сериале есть сцена, где героиня Полины эффектно гадает на воске в бассейне в спа. Ксения, Полина, а вы верите в бытовую магию? Есть у вас проверенные ритуалы к случаю?
КСЕНИЯ: Нет, конечно. Рождение в семье инженеров из Бауманки к чему-то обязывает: я рационалист и материалист.
ПОЛИНА: Я не подчиняю магии свою жизнь и не особенно в нее верю. Но я всегда сажусь на текст пьесы или сценария, если он падает из рук. Неважно где: в театре, на улице, в снег или в лужу — я сяду на него. Не пройду без надобности через сцену, когда нет спектакля, и обязательно пожелаю ни пуха ни пера партнерам в день премьеры. Я люблю театральные суеверия. Это традиции и обряды, которые передаются из поколения в поколение, — мифология театра. Мне нравится чувствовать себя частью этого странного театрального мира, частью дурацкого актерского балагана.
Композитор Рафкат Бадретдинов признался, что взял за основу саундтрека «Улья» духовой инструмент тораму, чье «мощное, грубое звучание дало нужный оттенок детективности». Полина, Ксения, как на вас на съемочной площадке действовал этот мордовский сакральный этносаунд? Помогал ли этот первобытный гул настроиться на триллер? А ведь это сакральная труба эрзя cо встроенной функцией всеобщего магического единения (древний вайфай встречает доисторический блютус). А вы к чему подсоединялись, когда слышали ее зов?
ПОЛИНА: Действительно хорошая музыка получилась. Расскажу про композитора Рафката Бадретдинова. Он тоже «наш», из «Мастерской Фоменко». Он сочинил для «Улья» саундтреки, полные мистики и напряжения. Рафкат — невероятная удача нашего театра, он не только пишет музыку для спектаклей, но еще и играет на всех инструментах и выходит на сцену в качестве актера. Человек-оркестр! Тонкий и минималистичный, точно подбирающий звуки, инструменты и слова. Это суперпрофессионал, слышащий партнер, камертон.
На Полине и Ксении: колье и браслеты с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, платья ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, косы ALENA AKHMADULLINA
Как считывать человека по взмаху ресниц?
В детстве близнецов часто воспринимают как неделимую сущность, коллективное целое. И так же они воспринимают себя. В какой момент у вас произошло осознание автономности? Это был болезненный процесс?
ПОЛИНА: Дело в том, что мы даже не близнецы. Но в детстве мы были абсолютно единым целым.
КСЕНИЯ: По моим ощущениям, мы все же всегда были самодостаточными, самостоятельными личностями.
ПОЛИНА: По крайней мере, наши родители всегда старались воспринимать и понимать нас раздельно. И по-разному одевать — хотя бы покупать вещи разного цвета, чтобы мы не чувствовали себя абсолютными копиями. Но при этом у нас с Ксенией до сих пор общее восприятие мира и даже общие сны.
Общие сны. Как это возможно?
ПОЛИНА: Бывает так: Ксения начинает рассказывать сон, а у меня стойкое ощущение, что этот сон снился мне. И тут правды уже не найдешь — никто из нас в силу возраста уже не помнит, делились мы им до этого или нет. Любое ощущение, рассказанное Ксенией, мною чувствуется и присваивается до микрона, оно тут же становится моим.
Существует миф, что у близнецов и двойняшек есть некоторая невербальная коммуникация — условные сигналы или тайный, специальный язык, который непонятен окружающим. Вы практикуете такое?
КСЕНИЯ: Определенно, мы понимаем друг друга лучше, чем остальные люди. Но так, чтобы у нас выработался какой-то специальный инопланетный язык — нет, такого нет.
ПОЛИНА: Нам вообще не нужно слов. Мы считываем друг друга настолько досконально, что по малейшему взмаху ресниц я точно понимаю, что Ксения думает и чувствует в данную секунду.
Наличие в жизни человека с таким феноменальным уровнем близости — это безусловное счастье и нейробиологический рай? Или в настолько интенсивном контакте бывает непросто?
ПОЛИНА: Знаете, как магниты — они и притягиваются, и отталкиваются. Мы нуждаемся друг в друге, но можем поругаться вдрызг и несколько месяцев вообще не разговаривать.
А бывает, что сестринская связь раскрывается историями и ситуациями, которые иначе как квантовой запутанностью не объяснишь? У вас бывают странные сближенья?
КСЕНИЯ: Ничего такого мистического не помню. Хотя, например, совсем недавно я не смогла вылететь из Петербурга. Точнее, вылетела и вернулась обратно в Пулково. Забронировала билет на сапсан на следующее утро. Но самое удивительное: моя сестра в этот же вечер летела с кинофестиваля «Маяк» в Геленджике, где она была в жюри, и их посадили в Уфе, а из Уфы отправили в Петербург. В результате Полина приземлилась в Петербурге и тут же спешно купила билет на сапсан, их разбирают моментально. И знаете что? Мало того, что у нас оказался один и тот же поезд, один и тот же вагон, но и места у нас тоже рядом. Мистика? Не думаю. Скорее рифма. Синхронизация.
На Полине и Ксении: серьги, колье и браслеты с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, платья и перчатки ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, шляпы LIA GUREEVA
Врачи, пианистки, учительницы, библиотекарши, реже — императрицы
Вы служите в одном театре уже более 30 лет. С антропологической точки зрения это оседлость, с социологической — изоляция. Не возникало ли у вас когда-нибудь отчаянного желания переменить судьбу — сменить труппу?
КСЕНИЯ: В голову за 30 лет приходило много разного, я прошла через очень разные этапы. Но на данный момент я уверена: нет ничего лучше моего театра.
ПОЛИНА: Сменить труппу — нет, никогда. Но пробовать новое мне интересно. Недавно мне повезло поработать с прекрасным режиссером Петром Шерешевским, в спектакле-кабаре «Торговцы резиной» — совершенно другое ощущение и понимание театра, иной способ взаимодействия с актерами.
«Фоменки» — это бренд, но он же и ярлык. Сестры Кутеповы — тоже. Какую роль вы, возможно, ждете, но вам ее упорно не предлагают из-за сложившегося высокоинтеллигентного амплуа? А вам, может, хочется играть дикое, шальное и жовиальное?
КСЕНИЯ: Мне кажется, термин «амплуа» в театре устарел, в современной профессии его не существует.
Задача любого актера — играть полярные роли, иметь максимальную амплитуду. В театре такая возможность есть: там твоя внешность и фактура не имеют решающего значения, можно надеть парик и сыграть кого угодно. В кино с этим гораздо сложнее, кинематограф часто просто эксплуатирует уже наработанный типаж и внешние данные артиста. Амплуа — аут, но все же перекос в сторону ролей работниц умственного труда налицо!
КСЕНИЯ: Перекос у меня действительно есть: врачи, пианистки, иностранки, учительницы, библиотекарши, реже — императрицы. Что же делать? Не знаю.
Ваша актерская репутация безупречна. Вы производите впечатление гармоничных, герметичных и самодостаточных женщин. Что способно вас выбить из профколеи, а то и заставить сомневаться в собственном таланте?
КСЕНИЯ: Главное, чему научил нас Петр Наумович Фоменко, — это именно сомнение. Способность и умение сомневаться в себе и в том, что ты делаешь. Не дай бог этот навык потерять.
ПОЛИНА: Чем дольше ты в профессии, тем отчетливее понимаешь, как мало ты знаешь. Горизонт постоянно отодвигается. Формулы моментально устаревают, потому что меняешься ты сам, меняется жизнь вокруг. Театр пластичен и текуч — как жизнь. У меня бывали сотни моментов, когда я ехала на спектакль, чувствовала себя пустой, как бочка, сил нет, и я думала: «Кой черт понес меня на эти галеры? Зачем я вообще пошла в эту профессию?!» А спектакль вдруг получается восхитительный. И понимаешь, что ничего не понимаешь.
Сартр и де Бовуар заходят в бар: тошнота соцсетей и культурный конструкт старости
Вы тихо ведете себя в соцсетях, интервью с вами — библиографическая редкость. Вы сознательно настолько негромкие? Это стратегия защиты или просто органическое нежелание быть частью информационного шума?
КСЕНИЯ: Соцсети — не мой ритм жизни, я родом из СССР, у меня другое мышление. Я рационально понимаю, что, в силу публичности профессии, я должна это делать, общаться со зрителем в этом странном для меня формате, но удовольствия от посвящения посторонних в свою жизнь я не получаю.
ПОЛИНА: Наверное, актеру нужна постоянная самопрезентация, нужно быть на виду. Но когда я открываю соцсети, меня начинает тошнить: оказывается, все вокруг знают, как надо жить. А интервью имеют смысл, только когда есть весомый информационный повод. Рассказывать о том, что я ем и где отдыхаю, — глупость.
То есть внимание вам комфортно получать только в герметичном пространстве роли?
ПОЛИНА: Поверьте, я достаточно откровенна, с избытком открываюсь в своих ролях на сцене. А моя реальная жизнь должна оставаться закрытой. Мне неприятно, когда в нее заглядывают.
Симона де Бовуар в своей культовой книге «Старость» писала, что общество относится к зрелым женщинам как к постороннему виду, заставляя их чувствовать себя невидимками. Чувствуете ли вы этот социальный прессинг возраста в киноиндустрии и в пространстве театра?
КСЕНИЯ: Прессинг возраста для актрис-женщин существует, у мужчин такого нет. С годами подходящих ролей все меньше и меньше. Но я надеюсь, что мир меняется, женщина дольше остается активной и драматургия будущего развернется к зрелым героиням 60+ и 70+, потому что про них тоже можно писать пьесы и сценарии. Сейчас этого очень мало. Но что же делать? Можно только грустить.
ПОЛИНА: Да, для женщин в возрасте написано мало, это данность. Но в последнее время мировой кинематограф разворачивается к зрелой женщине, это добрый знак.
На Ксении и Полине: серьги, колье и браслеты с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюмы C.ORDYCEPS (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), корсеты ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, маски LIA GUREEVA, обувь SAINT LAURENT (ЦУМ)
На Полине: колье и кольцо с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюм C.ORDYCEPS (дизайнер и участница конкурса «Новые имена в моде — 2026»), корсет ИЛЬЯ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, маска LIA GUREEVA
Для актрисы тело и лицо — главный рабочий инструмент. Как менялись ваши отношения с собственным отражением в зеркале с годами? Это принятие? Борьба? Или исследовательский интерес?
ПОЛИНА: Сказать бодро, что мне абсолютно все равно на возрастные изменения, я не могу. Меня расстраивают морщины, мне бы хотелось, чтобы их не было, но в депрессию я не впадаю. В кино мне гораздо интереснее смотреть на женщин со сложностями, с проблемами, со следами прожитой жизни на лице.
КСЕНИЯ: Когда я пересматриваю свои старые фотографии или записи ранних спектаклей, то думаю: «Вау, а она была ничего!» Зная за собой эту черту, сейчас я смотрю в зеркало со снисхождением. Я понимаю, что через 20 лет я буду завидовать себе сегодняшней.
Де Бовуар утверждала, что зрелость и взросление — это не столько факт биологии, сколько культурный конструкт. Каков ваш личный внутренний возраст прямо сейчас и совпадает ли он с тем, что видят режиссеры?
КСЕНИЯ: Я себя чувствую на 15 лет! (Смеется.) Но действительно, я чувствую себя значительно моложе паспорта. А что видят режиссеры — загадка. Недавно вот играла бабушку, у меня была внучка. Я в полной растерянности: ну какая я бабушка? А может, со стороны это уже очевидно, просто я это в зеркале еще не считала?
ПОЛИНА: А мне без 20 минут пятнадцать. Я родилась на 20 минут позже.
На Полине и Ксении: серьги, браслеты и кольца с бриллиантами ALROSA DIAMONDS, костюмы МАРИЯ ЖУДРО (дизайнер и победительница конкурса «Новые имена в моде — 2026»)
Текст: Юлия Машнич
Фото: Абдулл Артуев
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Стиль: Хабиб Сулейманов
Продюсер: Дарья Венгерская
Ретушь: Анастасия Суворова
Свет: Денис Карпенков, Анастас Хананян, Максим Тиньков «Элей ассистанс»
Ассистенты продюсера: Светлана Малахова, София Тевелева
Ассистент стилиста: Елизавета Кондакова
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