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Кинофестиваль «Маяк»-2026 объявил программу. В конкурсе — «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским, «Мороз» Семена Серзина и режиссерский дебют Евгении Громовой

Смотр пройдет с 3 по 8 октября.

«Шик» (реж. Соня Райзман)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами платформ «Иви» и Start

«Шик» (реж. Соня Райзман)

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил программу 2026 года. Смотр пройдет с 3 по 8 октября. Среди прочих в конкурс попали дебютная режиссерская работа актрисы Евгении Громовой «Падает снег» и роуд-муви Семена Серзина «Мороз» по мотивам пьесы Константина Стешика. Также участвуют драма Антона Желнова «Лето в Бадене» по одноименному роману и биографии позднесоветского писателя Леонида Цыпкина (его играет Филипп Янковский!) и дебютный фильм Клавдии Коршуновой «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук.

Ранее стало известно, что фильмом открытия станет биографическая драма Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. В фильме снимаются Евгений и Полина Цыгановы, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Главную роль исполнил Олег Савцов («Плевако», «Кеша должен умереть»). «Шум времени» выходит в широкий прокат 26 ноября.

Вне конкурса покажут сериал «Шик» — новый проект режиссера драмеди «Картины дружеских связей» Сони Райзман. В истории о внезапно свалившемся богатстве снялись актеры Александр Яценко, Александр Паль, Игорь Царегородцев, Федор Бычков, а также Мария Камова (блогер Маш Милаш).

Также представят новый документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» о лидере группы «Звуки Му». В программе спецпоказов — киноэпопея «Война и мир: 1812 год» Сергея Бондарчука, вышедшая в 1967-м.

«Шум времени» (реж. Алексей Учитель)
1. «РОК», 2026 2. Novella Films, 2026

«Шум времени» (реж. Алексей Учитель)

«Падает снег» (реж. Евгения Громова)
1. «РОК», 2026 2. Novella Films, 2026

«Падает снег» (реж. Евгения Громова)

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «МАЯК»-2026

Конкурс:

  1. «Было не было» (реж. Тима Анисимов)
  2. «Ваня» (реж. Клавдия Коршунова)
  3. «Видеопрокат» (реж. Никита Троценко)
  4. «Вся эта любовь» (реж. Геннадий Островский, Виктория Мокерова)
  5. «Вторая Таня» (реж. Алиса Ерохина)
  6. «Голем» (реж. Александр Котт)
  7. «Лето в Бадене» (реж. Антон Желнов) в прокате с 5 ноября
  8. «Малика» (реж. Наталья Уварова)
  9. «Мороз» (реж. Семен Серзин)
  10. «Новый дом» (реж. Никита Грушин)
  11. «Падает снег» (реж. Евгения Громова) в прокате с 21 января

Вне конкурса:

  1. «Фьорд» (реж. Кристиан Мунджиу) «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2026, в прокате с 29 октября
  2. «Четыре жизни Петра Мамонова» (реж. Павел Лунгин) в прокате с 22 октября
  3. «Шик» (реж. Соня Райзман)
  4. «Шум времени» (реж. Алексей Учитель) в прокате с 26 ноября

Специальные показы:

«Война и мир: 1812 год» (реж. Сергей Бондарчук)

Конкурс короткометражных фильмов:

  1. «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» (реж. Кирилл Верхозин)
  2. «Город сов» (реж. Женя Казанкина)
  3. «Двойник» (реж. Михаил Шприц, Алеша Климов, Митя Кокорин)
  4. «Достопримечательность» (реж. Солтан Сунгатуллин)
  5. «Друзья детства» (реж. Нина Волова)
  6. «Завтра» (реж. Ильдар Шаякберов)
  7. «Катя» (реж. Тимофей Пожитков)
«Лето в Бадене» (реж. Антон Желнов)
«Резервная копия», 2026

«Лето в Бадене» (реж. Антон Желнов)

В фильме Геннадия Островского и Виктории Мокеровой «Вся эта любовь», который вошел в основной конкурс, снялись Данила Козловский, Паулина Андреева, Александр Робак и Александр Яценко. В центре истории — успешный петербургский ресторатор Марк, которому нужно выбрать между жизнью плейбоя и большим чувством.

Еще одна петербургская история на фестивале — «Вторая Таня» Алисы Ерохиной. Главной героине на актерских курсах задают подготовить монолог на основе блокадного дневника женщины, которую тоже звали Таня, и постепенно две реальности переплетаются. В кадре появятся Полина Лиске, Евгений Харитонов, Денис Прытков и Андрей Феськов.

«Маяк» учредили в 2023 году с целью привлечь внимание к талантливому авторскому кино. Фестиваль организуют в формате пятидневного форума для представителей индустрии и журналистов. В этом году он пройдет в четвертый раз.

«Маяк»-2026 пробудет с 3 по 8 октября в Геленджике. Подробнее о фильмах-участниках на сайте фестиваля.

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