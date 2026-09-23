Кинофестиваль «Маяк»-2026 объявил программу. В конкурсе — «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским, «Мороз» Семена Серзина и режиссерский дебют Евгении Громовой

Смотр пройдет с 3 по 8 октября.
«Шик» (реж. Соня Райзман)
Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил программу 2026 года. Смотр пройдет с 3 по 8 октября. Среди прочих в конкурс попали дебютная режиссерская работа актрисы Евгении Громовой «Падает снег» и роуд-муви Семена Серзина «Мороз» по мотивам пьесы Константина Стешика. Также участвуют драма Антона Желнова «Лето в Бадене» по одноименному роману и биографии позднесоветского писателя Леонида Цыпкина (его играет Филипп Янковский!) и дебютный фильм Клавдии Коршуновой «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук.
Ранее стало известно, что фильмом открытия станет биографическая драма Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. В фильме снимаются Евгений и Полина Цыгановы, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Главную роль исполнил Олег Савцов («Плевако», «Кеша должен умереть»). «Шум времени» выходит в широкий прокат 26 ноября.
Вне конкурса покажут сериал «Шик» — новый проект режиссера драмеди «Картины дружеских связей» Сони Райзман. В истории о внезапно свалившемся богатстве снялись актеры Александр Яценко, Александр Паль, Игорь Царегородцев, Федор Бычков, а также Мария Камова (блогер Маш Милаш).
Также представят новый документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» о лидере группы «Звуки Му». В программе спецпоказов — киноэпопея «Война и мир: 1812 год» Сергея Бондарчука, вышедшая в 1967-м.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «МАЯК»-2026
Конкурс:
- «Было не было» (реж. Тима Анисимов)
- «Ваня» (реж. Клавдия Коршунова)
- «Видеопрокат» (реж. Никита Троценко)
- «Вся эта любовь» (реж. Геннадий Островский, Виктория Мокерова)
- «Вторая Таня» (реж. Алиса Ерохина)
- «Голем» (реж. Александр Котт)
- «Лето в Бадене» (реж. Антон Желнов) в прокате с 5 ноября
- «Малика» (реж. Наталья Уварова)
- «Мороз» (реж. Семен Серзин)
- «Новый дом» (реж. Никита Грушин)
- «Падает снег» (реж. Евгения Громова) в прокате с 21 января
Вне конкурса:
- «Фьорд» (реж. Кристиан Мунджиу) «Золотая пальмовая ветвь» Канн-2026, в прокате с 29 октября
- «Четыре жизни Петра Мамонова» (реж. Павел Лунгин) в прокате с 22 октября
- «Шик» (реж. Соня Райзман)
- «Шум времени» (реж. Алексей Учитель) в прокате с 26 ноября
Специальные показы:
«Война и мир: 1812 год» (реж. Сергей Бондарчук)
Конкурс короткометражных фильмов:
- «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» (реж. Кирилл Верхозин)
- «Город сов» (реж. Женя Казанкина)
- «Двойник» (реж. Михаил Шприц, Алеша Климов, Митя Кокорин)
- «Достопримечательность» (реж. Солтан Сунгатуллин)
- «Друзья детства» (реж. Нина Волова)
- «Завтра» (реж. Ильдар Шаякберов)
- «Катя» (реж. Тимофей Пожитков)
«Лето в Бадене» (реж. Антон Желнов)
В фильме Геннадия Островского и Виктории Мокеровой «Вся эта любовь», который вошел в основной конкурс, снялись Данила Козловский, Паулина Андреева, Александр Робак и Александр Яценко. В центре истории — успешный петербургский ресторатор Марк, которому нужно выбрать между жизнью плейбоя и большим чувством.
Еще одна петербургская история на фестивале — «Вторая Таня» Алисы Ерохиной. Главной героине на актерских курсах задают подготовить монолог на основе блокадного дневника женщины, которую тоже звали Таня, и постепенно две реальности переплетаются. В кадре появятся Полина Лиске, Евгений Харитонов, Денис Прытков и Андрей Феськов.
«Маяк» учредили в 2023 году с целью привлечь внимание к талантливому авторскому кино. Фестиваль организуют в формате пятидневного форума для представителей индустрии и журналистов. В этом году он пройдет в четвертый раз.
«Маяк»-2026 пробудет с 3 по 8 октября в Геленджике. Подробнее о фильмах-участниках на сайте фестиваля.
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