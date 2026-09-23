Кинофестиваль «Маяк»-2026 объявил программу. В конкурсе — «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским, «Мороз» Семена Серзина и режиссерский дебют Евгении Громовой

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил программу 2026 года. Смотр пройдет с 3 по 8 октября. Среди прочих в конкурс попали дебютная режиссерская работа актрисы Евгении Громовой «Падает снег» и роуд-муви Семена Серзина «Мороз» по мотивам пьесы Константина Стешика. Также участвуют драма Антона Желнова «Лето в Бадене» по одноименному роману и биографии позднесоветского писателя Леонида Цыпкина (его играет Филипп Янковский!) и дебютный фильм Клавдии Коршуновой «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук.

Ранее стало известно, что фильмом открытия станет биографическая драма Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче. В фильме снимаются Евгений и Полина Цыгановы, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Главную роль исполнил Олег Савцов («Плевако», «Кеша должен умереть»). «Шум времени» выходит в широкий прокат 26 ноября.

Вне конкурса покажут сериал «Шик» — новый проект режиссера драмеди «Картины дружеских связей» Сони Райзман. В истории о внезапно свалившемся богатстве снялись актеры Александр Яценко, Александр Паль, Игорь Царегородцев, Федор Бычков, а также Мария Камова (блогер Маш Милаш).

Также представят новый документальный фильм Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» о лидере группы «Звуки Му». В программе спецпоказов — киноэпопея «Война и мир: 1812 год» Сергея Бондарчука, вышедшая в 1967-м.