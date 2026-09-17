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Кино и сериалы

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Фильм Семена Серзина «Мороз» о похоронах в канун Нового года выйдет в прокат зимой

Режиссер «Человека из Подольска» и «Рыжего» экранизировал пьесу Константина Стешика, по которой ранее ставил спектакль.

Стали известны сроки выхода нового фильма Семена Серзина «Мороз». Историю о двух товарищах, которые крадут третьего из морга в канун Нового года и пытаются похоронить так, как он завещал, покажут зимой.

«Мороз» — роуд-муви о настоящей дружбе по мотивам пьесы беларусского драматурга Константина Стешика. Осенью 2025 года Серзин поставил этот сюжет в формате спектакля на сцене «Невидимого театра». В картине играют звезда МДТ Олег Рязанцев и актер театра «Мастерская» Миша Касапов.

Еще в начале 2025-го труппа запланировала съемки фильма и собрала первые деньги на производство. Оператором стал Батыр Моргачев (отвечал за картинку в сериале «Трасса» с Кариной Разумовской). Сопродюсером Серзина выступила Юлия Витязева, которая работала над всеми фильмами Романа Михайлова.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Невидимого театра»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Невидимого театра»

Семен Серзин — режиссер абсурдистской трагикомедии «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова, а также полочного фильма «Рыжий» о свердловском поэте Борисе Рыжем (с Евгением Алехиным из рэп-группы «Макулатура» в главной роли!). Серзин основал независимое объединение «Невидимый театр» — его сцена находится в восточной части «Севкабель Порта».

Семен Серзин

Режиссер спектакля и фильма — в интервью Afisha Daily:

«Мороз» я прочитал с подачи моего друга актера Миши Касапова. Мне сразу этот материал представился фильмом. Хотя у Стешика вообще кинематографичные тексты. Его же пьеса «Друг мой» мне казалась когда‑то соединением кино и театра. Я должен был ставить спектакль в таком формате на Камчатке, но жизнь распорядилась так, что сделал его в «Невидимом театре». Но именно в «Морозе» мне показалось, что сама история жизни и смерти в диком холоде в диком лесу самодостаточная именно для того, чтобы не городить из нее условности театра, а исследовать угасание жизни на физиологическом, что ли, уровне.

Точную дату премьеры «Мороза» объявят позже.

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