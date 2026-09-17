Фильм Семена Серзина «Мороз» о похоронах в канун Нового года выйдет в прокат зимой

Стали известны сроки выхода нового фильма Семена Серзина «Мороз». Историю о двух товарищах, которые крадут третьего из морга в канун Нового года и пытаются похоронить так, как он завещал, покажут зимой.

«Мороз» — роуд-муви о настоящей дружбе по мотивам пьесы беларусского драматурга Константина Стешика. Осенью 2025 года Серзин поставил этот сюжет в формате спектакля на сцене «Невидимого театра». В картине играют звезда МДТ Олег Рязанцев и актер театра «Мастерская» Миша Касапов.

Еще в начале 2025-го труппа запланировала съемки фильма и собрала первые деньги на производство. Оператором стал Батыр Моргачев (отвечал за картинку в сериале «Трасса» с Кариной Разумовской). Сопродюсером Серзина выступила Юлия Витязева, которая работала над всеми фильмами Романа Михайлова.