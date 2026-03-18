Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: драмеди «Картины дружеских связей», Джоди Фостер в детективе «Частная жизнь» и повторный прокат «Острова» с Петром Мамоновым

«Картины дружеских связей» (18+)

Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.

С 19 марта