Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: драмеди «Картины дружеских связей», Джоди Фостер в детективе «Частная жизнь» и повторный прокат «Острова» с Петром Мамоновым

Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Картины дружеских связей» (18+)
Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.
С 19 марта
«Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
C 19 марта
«Остров» (2006) (16+)
Повторный прокат любимой российскими зрителями картины Павла Лунгина — бенефис Петра Мамонова в роли с виду юродивого, но очень сложного внутри монаха Анатолия можно посмотреть в кинотеатрах в отреставрированном виде.
С 19 марта
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Домовенок Кузя 2» (6+)
Продолжение популярной семейной комедии о непоседливом домовенке Кузе и его друге Нафане (в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова), которые окончательно подружились девочкой Наташей (София Петрова) и ее семьей. Внезапно в их жизни появляется Тихоня (голос Полины Гагариной), которая явно затевает что-то недоброе вместе с Кощеем (Иван Охлобыстин). Как и в первой части, режиссером выступил Виктор Лакисов.
С 19 марта
«На цепи» / The Good Boy (18+)
Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).
С 19 марта
«Человек-бензопила. Фильм 2» / Chainsaw Man Soushuuhen (18+)
Вторая часть полнометражного фильма, который перемонтировали из первого сезона популярного аниме Тацуки Фудзимото и Тацуи Есихары: после победы над Демоном Вечности Дэндзи возвращается к мирной жизни, но его приключения на этом, разумеется, не заканчиваются.
С 19 марта
Комментарии (0)