Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе: драмеди «Картины дружеских связей», Джоди Фостер в детективе «Частная жизнь» и повторный прокат «Острова» с Петром Мамоновым

А также — сиквел «Домовенка Кузи» с озвучкой Бурунова и Харламова, триллер «На цепи» и продолжение «Человека-бензопилы». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ

Озеро, Stereotactic, 2025

«Картины дружеских связей» (18+)

Новый потенциальный отечественный мамблкор-хит, получивший на фестивале «Маяк»-2025 призы за лучшие режиссуру (дебютантка Соня Райзман) и женскую роль (Мария Карпова). Один день из жизни бывших сокурсников по театральной мастерской — всем около тридцати, все чувствуют себя очень неуютно во взрослой жизни. Проводы уезжающего за границу друга становятся поводом обсудить свои проблемы — и с шуточками, и на полном серьезе. В картине также снялись Александр Паль, Руслан Братов, Игорь Царегородцев, Гоша Токаев и Искандер Шайхутдинов, а в небольшой, но яркой роли их преподавателя появляется Евгений Цыганов.

С 19 марта

Velvet Films, Buenos Hair, France 3 Cinéma, Canal+, Ciné+OCS, 2025

«Частная жизнь» / Vie privée (18+)

Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).

C 19 марта

Студия Павла Лунгина, 2006

«Остров» (2006) (16+)

Повторный прокат любимой российскими зрителями картины Павла Лунгина — бенефис Петра Мамонова в роли с виду юродивого, но очень сложного внутри монаха Анатолия можно посмотреть в кинотеатрах в отреставрированном виде.

С 19 марта

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

К.Б.А., Кинокомпания братьев Андреасян, 2026

«Домовенок Кузя 2» (6+)

Продолжение популярной семейной комедии о непоседливом домовенке Кузе и его друге Нафане (в озвучке Сергея Бурунова и Гарика Харламова), которые окончательно подружились девочкой Наташей (София Петрова) и ее семьей. Внезапно в их жизни появляется Тихоня (голос Полины Гагариной), которая явно затевает что-то недоброе вместе с Кощеем (Иван Охлобыстин). Как и в первой части, режиссером выступил Виктор Лакисов.

С 19 марта

Recorded Picture Company (RPC), Skopia Film, 2026

«На цепи» / The Good Boy (18+)

Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).

С 19 марта

MAPPA, 2026

«Человек-бензопила. Фильм 2» / Chainsaw Man Soushuuhen (18+)

Вторая часть полнометражного фильма, который перемонтировали из первого сезона популярного аниме Тацуки Фудзимото и Тацуи Есихары: после победы над Демоном Вечности Дэндзи возвращается к мирной жизни, но его приключения на этом, разумеется, не заканчиваются.

С 19 марта

