Режиссер «Картин дружеских связей» Соня Райзман снимает комедийный сериал с Палем, Яценко и Маш Милаш

Режиссер Соня Райзман приступила к съемкам комедии «Шик». В сериале заняты Юлия Серина, Александр Яценко, Александр Паль, Игорь Царегородцев, Федор Бычков и Мария Камова (блогер Маш Милаш).

30-летняя Аня (Юлия Серина) живет в Вышнем Волочке, воспитывает четырех братьев и сестер, решает проблемы непутевого отчима (Александр Яценко) и работает в конторе микрозаймов. Из-за банковской ошибки в распоряжении Ани появляются 100 миллионов рублей. Героине предстоит испытание прежде немыслимым для нее богатством.