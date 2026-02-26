Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Режиссер «Картин дружеских связей» Соня Райзман снимает комедийный сериал с Палем, Яценко и Маш Милаш

Главная героиня «Шика» Аня, сотрудница конторы микрозаймов, внезапно богатеет из-за банковской ошибки.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами платформ «Иви» и Start

Режиссер Соня Райзман приступила к съемкам комедии «Шик». В сериале заняты Юлия Серина, Александр Яценко, Александр Паль, Игорь Царегородцев, Федор Бычков и Мария Камова (блогер Маш Милаш).

30-летняя Аня (Юлия Серина) живет в Вышнем Волочке, воспитывает четырех братьев и сестер, решает проблемы непутевого отчима (Александр Яценко) и работает в конторе микрозаймов. Из-за банковской ошибки в распоряжении Ани появляются 100 миллионов рублей. Героине предстоит испытание прежде немыслимым для нее богатством.

Над сценарием работали Денис Артамонов («1703», мультсериал «Царевны») и Алексей Казаков («Родные», «Горько!»). Оператор — Андрей Лунинский («Трудные подростки», «Стрим», «Нам покер»).

19 марта в прокат выйдет драмеди Сони Райзман «Картины дружеских связей». В черно-белой премьере тоже снялся Александр Паль, а также Евгений Цыганов, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев. В октябре 2025 года «Картины дружеских связей» получили два приза на фестивале «Маяк».

Дата премьеры «Шика» станет известна позже.

