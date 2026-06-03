Победитель Каннского кинофестиваля — 2026 «Фьорд» выйдет в российский прокат в октябре

Появилась дата премьеры драмы Кристиана Мунджиу «Фьорд» в России. Фильм с Ренатой Реинсве и Себастианом Стэном, взявший «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2026 года, выйдет в прокат в октябре.

По сюжету в глухую норвежскую деревню на берегу фьорда переезжает семья из Румынии. Они быстро находят общий язык с соседями, а дети обеих семей становятся лучшими друзьями. Но идиллия рушится, когда румынская девочка приходит в школу с синяками и по деревне начинают ползти тревожные слухи.

Режиссер и сценарист, в своих картинах Мунджиу исследует жизнь румынского общества. В 2007-м он стал первым режиссером из Румынии, который взял «Золотую пальмовую ветвь» — тогда наградили его драму «4 месяца, 3 недели и 2 дня» о подпольных абортах в годы правления Чаушеску.

Его новая драма, помимо главного приза, завоевала на 79-м Каннском кинофестивале четыре награды от независимых жюри. «Фьорд» получил приз ФИПРЕССИ (Международной ассоциации кинопрессы), приз экуменического жюри (за гуманизм и духовные ценности, приз Франсуа Шале (за лучшее отражение реальности мира и журналистского долга), а также ️Prix de la Citoyenneté (Приз за гражданственность).

Фильм-триумфатор выйдет на экраны 29 октября.

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