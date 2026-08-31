Фильм «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук, Александром Цыгановым и Иваном Аграновичем выйдет в прокат в 2027 году

Стали известны сроки премьеры драмы «Ваня» — нового проекта студии Сергея Сельянова «СТВ». Дебютный полный метр режиссера Клавдии Коршуновой выйдет на экраны в 2027 году.

Главные роли в «Ване» исполнили Иван Агранович — сын актеров Алексея Аграновича и Виктории Толстогановой, а также Александр Цыганов — сын Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Это первый полнометражный фильм, в котором супруги Юра Борисов и Анна Шевчук играют вместе.

По сюжету 12-летний Ваня живет с мамой в небольшой деревне. О своем отце он знает, что тот работает в московском банке, и мальчик хочет найти родителя. Когда Ваня отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, поскольку отец живет совсем рядом.