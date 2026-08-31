Фильм «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук, Александром Цыгановым и Иваном Аграновичем выйдет в прокат в 2027 году

Режиссерский дебют Клавдии Коршуновой продюсирует Сергей Сельянов.
Стали известны сроки премьеры драмы «Ваня» — нового проекта студии Сергея Сельянова «СТВ». Дебютный полный метр режиссера Клавдии Коршуновой выйдет на экраны в 2027 году.
Главные роли в «Ване» исполнили Иван Агранович — сын актеров Алексея Аграновича и Виктории Толстогановой, а также Александр Цыганов — сын Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Это первый полнометражный фильм, в котором супруги Юра Борисов и Анна Шевчук играют вместе.
По сюжету 12-летний Ваня живет с мамой в небольшой деревне. О своем отце он знает, что тот работает в московском банке, и мальчик хочет найти родителя. Когда Ваня отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, поскольку отец живет совсем рядом.
Режиссер фильма Клавдия Коршунова известна как актриса. Она снималась в картинах Юрия Быкова («Хозяин»), Валерии Гайи Германики («Майские ленты»), Николая Хомерики («Сердца бумеранг») и Бориса Хлебникова («Пока ночь не разлучит»). «В этой истории зашито что-то мое очень личное, о чем говорить словами неловко, что-то про любовь к родной земле, про надежду на будущее», — описывает Коршунова режиссерский замысел «Вани».
В актерский состав вошли Дарья Мельникова, Наталья Земцова, Василиса Шурховецкая, Александр Усов, Александр Коршунов, Константин Итунин, Ирина Жерякова, Василина Маковцева и Дарья Нещадимова.
Точную дату премьеры объявят позже.
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