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Кино и сериалы

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Фильм «Ваня» с Юрой Борисовым и Анной Шевчук, Александром Цыгановым и Иваном Аграновичем выйдет в прокат в 2027 году

Режиссерский дебют Клавдии Коршуновой продюсирует Сергей Сельянов.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «СТВ» и «СТВ Лаб»

Стали известны сроки премьеры драмы «Ваня» — нового проекта студии Сергея Сельянова «СТВ». Дебютный полный метр режиссера Клавдии Коршуновой выйдет на экраны в 2027 году.

Главные роли в «Ване» исполнили Иван Агранович — сын актеров Алексея Аграновича и Виктории Толстогановой, а также Александр Цыганов — сын Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Это первый полнометражный фильм, в котором супруги Юра Борисов и Анна Шевчук играют вместе.

По сюжету 12-летний Ваня живет с мамой в небольшой деревне. О своем отце он знает, что тот работает в московском банке, и мальчик хочет найти родителя. Когда Ваня отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, поскольку отец живет совсем рядом.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «СТВ» и «СТВ Лаб»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «СТВ» и «СТВ Лаб»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «СТВ» и «СТВ Лаб»

Режиссер фильма Клавдия Коршунова известна как актриса. Она снималась в картинах Юрия Быкова («Хозяин»), Валерии Гайи Германики («Майские ленты»), Николая Хомерики («Сердца бумеранг») и Бориса Хлебникова («Пока ночь не разлучит»). «В этой истории зашито что-то мое очень личное, о чем говорить словами неловко, что-то про любовь к родной земле, про надежду на будущее», — описывает Коршунова режиссерский замысел «Вани».

В актерский состав вошли Дарья Мельникова, Наталья Земцова, Василиса Шурховецкая, Александр Усов, Александр Коршунов, Константин Итунин, Ирина Жерякова, Василина Маковцева и Дарья Нещадимова.

Точную дату премьеры объявят позже.

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