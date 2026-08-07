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Кино и сериалы

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Док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» покажут в кинотеатрах осенью

Режиссер фильмов, в которых играл Мамонов, расскажет о пути рок-бунтаря, драматического актера, православного отшельника и безумного гения.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами компании Vereteno и Мастерской Павла Лунгина

В октябре в прокат выйдет документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Режиссером проекта выступил Павел Лунгин, в фильмах которого («Такси-блюз», «Остров», «Царь») Мамонов снимался при жизни. Новый док Лунгина раскроет лидера группы «Звуки Му» в четырех ипостасях: как безумного гения, рок-бунтаря, глубокого драматического актера и православного отшельника.

Мамонов создал «Звуки Му» в начале 1980-х. Коллектив на стыке рока, психоделики и постпанка неоднократно менял составы, записал свыше 20 альбомов и даже посотрудничал с отцом эмбиента, английским музыкантом Брайаном Ино.

Актерская фильмография Петра Мамонова включает свыше 20 фильмов. Помимо картин Лунгина, он снимался в андеграундном сай-фае «Пыль» и дилогии «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана и сценаристки Марины Потаповой.

«Пыль» (2005, реж. Сергей Лобан)
«СВОИ2000», Студия Павла Лунгина, «Ленфильм»

«Пыль» (2005, реж. Сергей Лобан)

«Царь» (2009, реж. Павел Лунгин)
«СВОИ2000», Студия Павла Лунгина, «Ленфильм»

«Царь» (2009, реж. Павел Лунгин)

«Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество» (2011, реж. Сергей Лобан)
«СВОИ2000», Студия Павла Лунгина, «Ленфильм»

«Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество» (2011, реж. Сергей Лобан)

«Такси-блюз» (1990, реж. Павел Лунгин)
«СВОИ2000», Студия Павла Лунгина, «Ленфильм»

«Такси-блюз» (1990, реж. Павел Лунгин)

«Остров» (2006, реж. Павел Лунгин)
«СВОИ2000», Студия Павла Лунгина, «Ленфильм»

«Остров» (2006, реж. Павел Лунгин)

В новом фильме Лунгина появятся архивные кадры, семейные фото, фрагменты интервью разных лет и воспоминания тех, с кем Петр дружил и работал. В доке снялись супруга Мамонова Ольга, режиссер Сергей Лобан, актеры Виктор Сухоруков и Виктория Исакова, музыканты Сергей Шнуров, Евгений Маргулис и Александр Скляр. Съемки проходили в Москве, в Московской и Калужской областях.

«Четыре жизни Петра Мамонова» выйдут на экраны 22 октября.

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