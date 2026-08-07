Док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» покажут в кинотеатрах осенью

Режиссер фильмов, в которых играл Мамонов, расскажет о пути рок-бунтаря, драматического актера, православного отшельника и безумного гения.
В октябре в прокат выйдет документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Режиссером проекта выступил Павел Лунгин, в фильмах которого («Такси-блюз», «Остров», «Царь») Мамонов снимался при жизни. Новый док Лунгина раскроет лидера группы «Звуки Му» в четырех ипостасях: как безумного гения, рок-бунтаря, глубокого драматического актера и православного отшельника.
Мамонов создал «Звуки Му» в начале 1980-х. Коллектив на стыке рока, психоделики и постпанка неоднократно менял составы, записал свыше 20 альбомов и даже посотрудничал с отцом эмбиента, английским музыкантом Брайаном Ино.
Актерская фильмография Петра Мамонова включает свыше 20 фильмов. Помимо картин Лунгина, он снимался в андеграундном сай-фае «Пыль» и дилогии «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана и сценаристки Марины Потаповой.
В новом фильме Лунгина появятся архивные кадры, семейные фото, фрагменты интервью разных лет и воспоминания тех, с кем Петр дружил и работал. В доке снялись супруга Мамонова Ольга, режиссер Сергей Лобан, актеры Виктор Сухоруков и Виктория Исакова, музыканты Сергей Шнуров, Евгений Маргулис и Александр Скляр. Съемки проходили в Москве, в Московской и Калужской областях.
«Четыре жизни Петра Мамонова» выйдут на экраны 22 октября.
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