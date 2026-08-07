Док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова» покажут в кинотеатрах осенью

В октябре в прокат выйдет документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Режиссером проекта выступил Павел Лунгин, в фильмах которого («Такси-блюз», «Остров», «Царь») Мамонов снимался при жизни. Новый док Лунгина раскроет лидера группы «Звуки Му» в четырех ипостасях: как безумного гения, рок-бунтаря, глубокого драматического актера и православного отшельника.

Мамонов создал «Звуки Му» в начале 1980-х. Коллектив на стыке рока, психоделики и постпанка неоднократно менял составы, записал свыше 20 альбомов и даже посотрудничал с отцом эмбиента, английским музыкантом Брайаном Ино.

Актерская фильмография Петра Мамонова включает свыше 20 фильмов. Помимо картин Лунгина, он снимался в андеграундном сай-фае «Пыль» и дилогии «Шапито-шоу» режиссера Сергея Лобана и сценаристки Марины Потаповой.