Драма Алексея Учителя о Шостаковиче «Шум времени» откроет кинофестиваль «Маяк»-2026

31 августа Алексею Учителю исполняется 75 лет. С 3 сентября, к юбилею мэтра, в повторный прокат выпускают его работу 2005 года — символистскую драму «Космос как предчувствие». Главных героев играют Евгений Цыганов, Евгений Миронов, Ирина Пегова и Елена Лядова.

Фестиваль «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября. Полная программа станет известна позже.

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