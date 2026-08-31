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Драма Алексея Учителя о Шостаковиче «Шум времени» откроет кинофестиваль «Маяк»-2026

В широкий прокат фильм выйдет 26 ноября.

«РОК», 2026

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» объявил фильм открытия 2026 года. Смотр начнут с биографической драмы Алексея Учителя «Шум времени» о композиторе Дмитрии Шостаковиче.

«Шум времени» выйдет в широкий прокат 26 ноября. В фильме снимаются Евгений и Полина Цыгановы, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и Данила Козловский. Главную роль исполнит Олег Савцов («Плевако», «Кеша должен умереть»).

Учитель работал над картиной более четырех лет. В команде проекта — художник по костюмам Надежда Васильева. Съемки проходили в Петербурге и в Москве.

Алексей Учитель

Режиссер

«Шум времени» — это не байопик, а притча о гении, чья судьба отразила все противоречия ушедшего века и потому позволяет увидеть его большие смыслы. Стремительный взлет на вершину славы, обрушение всего в одночасье — чтобы подняться еще выше и выдержать новые удары. Это фильм о человеке, стоящем на краю пропасти, и об удивительном парадоксе: чем сильнее расшатывался его мир, тем мощнее становилась музыка.

31 августа Алексею Учителю исполняется 75 лет. С 3 сентября, к юбилею мэтра, в повторный прокат выпускают его работу 2005 года — символистскую драму «Космос как предчувствие». Главных героев играют Евгений Цыганов, Евгений Миронов, Ирина Пегова и Елена Лядова.

Фестиваль «Маяк» пройдет с 3 по 8 октября. Полная программа станет известна позже.

18+

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