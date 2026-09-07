Смотрим тизер фильма Евгении Громовой «Падает снег» с Семеном Серзиным и Артуром Вахой

Драма о писательнице, которая встречает свою точную копию, выйдет в прокат в январе.
Появился первый тизер драмы «Падает снег» — режиссерского дебюта актрисы Евгении Громовой. Фильм выйдет в прокат в январе. Главные роли исполнили Анна Халилулина, Семен Серзин, Евгений Санников, Анастасия Волынская, Марианна Шульц и Артур Ваха.
По сюжету молодая писательница Сандра презентует свой дебютный роман в Париже. Среди гостей она видит загадочного незнакомца, который напоминает ей о тайнах прошлого. В поисках ответов девушка летит в Петербург и находит там свою точную копию, живущую под другим именем.
Среди прочего Евгения Громова снималась в сериале «Кеша должен умереть», фильмах «Верность» и «Страна Саша». Сценарий своего дебютного режиссерского проекта артистка писала сама. В команду продюсеров вошла Юлия Витязева — она работала над всеми фильмами Романа Михайлова.
В 2026 году «Падает снег» стал победителем конкурса «Фильм в работе» на международном фестивале кинодебютов «Дух огня». Картина выйдет в прокат 21 января 2027-го.
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