Смотрим тизер фильма Евгении Громовой «Падает снег» с Семеном Серзиным и Артуром Вахой

Среди прочего Евгения Громова снималась в сериале «Кеша должен умереть», фильмах «Верность» и «Страна Саша». Сценарий своего дебютного режиссерского проекта артистка писала сама. В команду продюсеров вошла Юлия Витязева — она работала над всеми фильмами Романа Михайлова.

В 2026 году «Падает снег» стал победителем конкурса «Фильм в работе» на международном фестивале кинодебютов «Дух огня». Картина выйдет в прокат 21 января 2027-го.

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