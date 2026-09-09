Смотрим трейлер фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским и Павлом Табаковым

Появился трейлер драмы «Лето в Бадене» по мотивам одноименного романа и истории жизни позднесоветского писателя Леонида Цыпкина. Фильм выйдет в прокат в ноябре. Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский, Мария Смольникова и Павел Табаков.

«Лето в Бадене» — документальная повесть о путешествии Федора Достоевского и его супруги Анны Григорьевны из Петербурга в Германию. Леонид Цыпкин работал над книгой в 1977—1981 годах, и в начале 1981-го его друг Азарий Мессерер привез рукопись романа в Нью-Йорк.

В 1977 году единственный сын Цыпкина эмигрировал в США, и Леонида уволили из Института полиомиелита и вирусных энцефалитов, где он работал научным сотрудником . Позже его восстановили, но уже в должности младшего научного сотрудника на неполную ставку. Цыпкин подавал документы на выезд из СССР, но ему отказали. 15 марта 1982 года его вновь уволили из института, и в тот же день он узнал о начавшейся двумя днями раньше, 13 марта, публикации его повести в нью-йоркской «Новой газете». Спустя несколько дней, 20 марта, в день своего рождения, Цыпкин ушел из жизни.

Режиссером фильма по мотивам жизни и magnum opus писателя стал Антон Желнов («Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель»). Для Желнова «Лето в Бадене» — дебют в игровом кино. Сценарий написал журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин.