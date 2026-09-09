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Смотрим трейлер фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским и Павлом Табаковым

Драма по мотивам романа и биографии советского писателя Леонида Цыпкина выйдет на экраны в ноябре.

Появился трейлер драмы «Лето в Бадене» по мотивам одноименного романа и истории жизни позднесоветского писателя Леонида Цыпкина. Фильм выйдет в прокат в ноябре. Главные роли в проекте исполнили Филипп Янковский, Мария Смольникова и Павел Табаков.

«Лето в Бадене» — документальная повесть о путешествии Федора Достоевского и его супруги Анны Григорьевны из Петербурга в Германию. Леонид Цыпкин работал над книгой в 1977—1981 годах, и в начале 1981-го его друг Азарий Мессерер привез рукопись романа в Нью-Йорк.

В 1977 году единственный сын Цыпкина эмигрировал в США, и Леонида уволили из Института полиомиелита и вирусных энцефалитов, где он работал научным сотрудником. Позже его восстановили, но уже в должности младшего научного сотрудника на неполную ставку. Цыпкин подавал документы на выезд из СССР, но ему отказали. 15 марта 1982 года его вновь уволили из института, и в тот же день он узнал о начавшейся двумя днями раньше, 13 марта, публикации его повести в нью-йоркской «Новой газете». Спустя несколько дней, 20 марта, в день своего рождения, Цыпкин ушел из жизни.

Режиссером фильма по мотивам жизни и magnum opus писателя стал Антон Желнов («Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель»). Для Желнова «Лето в Бадене» — дебют в игровом кино. Сценарий написал журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин.

«Резервная копия», 2026
«Резервная копия», 2026
«Резервная копия», 2026
«Резервная копия», 2026
«Резервная копия», 2026
«Резервная копия», 2026

Хотя Леонид Цыпкин проживал последние годы жизни в Москве, картину снимали в Петербурге. Вместе с исполнителями главных ролей в кадре появятся Александра Мареева, Александр Коротин и Вадим Степанов.

«Лето в Бадене» выйдет в прокат 5 ноября.

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