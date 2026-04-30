Юлия Снигирь: «Жизнь так устроена: в самые ужасные моменты лучше шутить»

О чем молчит попугай в «После Фишера. Инквизитор» и как в кино работает органика Саши Петрова

Давайте начнем с «Фишера». Как вы там оказались? Очень бруталь­ная антология, уже третий сезон под названием «После Фишера. Инкви­зитор» выходит в мае на Wink.ru. Я ни кадра не видел, но зато мне прислали текстовый портрет вашей ге­роини. «Красивая женщина Белова, всю жизнь проработала в органах, живет в полупустой квартире с не­говорящим попугаем». За попугая немного обидно, почему он с вами не разговаривает?

Я правда долго размышляла, зачем мне это нужно. Конечно, это вопрос, которым каждый раз задаешься. Особенно сегод­ня, когда в мире столько всего происходит, приходится рефлексировать, на что ты тра­тишь свое время. А может, просто возраст пришел для таких вопросов? И вот я ду­мала про «Фишера». Это наивно звучит, но я прониклась этой героиней, женщиной, которую подписалась играть. Это не сразу произошло. Не так, что я прочитала сцена­рий и сразу: о, это мое. Но было что‑то человеческое в ней, какая‑то растерянность. Сегодня это очень актуально звучит. И та­кая смешная краска — неговорящий попу­гай. Там его немного. Я бы усиливала его, этого попугая. Это действительно важная фигура.

Почему вы сначала считали, что роль не ваша?

Потому что написано было: Ольга Бело­ва — брутальная женщина из города Умая, капитан полиции, на спорте, слушает тя­желый металл. Я пришла на пробы и гово­рю режиссеру, продюсерам: «Не понимаю, почему я здесь, наверное, вы что‑то пере­путали». Но мне было любопытно. Я вооб­ще люблю ходить на пробы, знакомиться, узнавать про проект: а вдруг я что‑то не по­няла, не прочитала. Когда меня утверди­ли на роль, я искренне не поверила. У меня не сходилось. И режиссер Оля Френкель объяснила: в ее понимании эта героиня, она вот такая, как я, Юля. Но почему‑то живет в городе Умае, и она следователь. Это не ее место. Она вынуждена существо­вать в этой маске: приспосабливаться, до­казывать, что крутая. А на самом деле — очень ранимая.

Там еще есть другая героиня, подро­сток, которую играет Полина Гухман. Эта девочка вышла из тайги — насколь­ко я поняла, она написана по реальной истории «алтайского Маугли», ребенка, которого семья увезла жить в лес. И эта девочка — стихия природная, интуитив­ная. Она — то, от чего моя героиня попы­талась давным-давно закрыться. Профдеформация. Белова не понимает, что и сама она тоже стихия. Она не очень ра­циональный человек, многие ее поступки выдают ее иррациональность. Они с этой девочкой очень похожи. Хотя сама она этого не видит. Я к тому, что это интерес­но задумано. И реализовано…