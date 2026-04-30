Юлия Снигирь: «Жизнь так устроена: в самые ужасные моменты лучше шутить»

Героиня обложки майского номера Собака.ru Юлия Снигирь поставила на стоп съемки в блокбастерах: уже четыре месяца она репетирует в московском подвале «Квартеатра» андеграундную пьесу актуального драматурга Стешика. Исключение самая красивая булгаковская Маргарита мирового кинематографа и актриса Соррентино, Богомолова, Меликян, Мирзоева, Бондарчука сделала для детективной нуар-саги «После Фишера. Инквизитор».
В третьем сезоне хитовой макабр-антологии о маньяках начальница угрозыска и локал-шериф алтайского городка Снигирь принимает эстафету у Ивана Янковского и ищет в тайге серийника (в компании заезжего следователя Александра Петрова!). А еще слушает тяжелый металл и молчание не ягнят, но попугая (sic!). Всем смотреть в мае на Wink.ru!
Важно! По просьбе Собака.ru фотограф-феномен Абдулл Артуев (автор наших любимых обложек японского и португальского Vogue!) снял великий фэшн-нуар в лиминальных залах советского НИИ с Юлией Снигирь в главной роли. Актриса, приняв из рук редакции квантовый крем, сияла в роли физика больших и малых кутюрных тел: меняла законы термодинамики в анималистичной шубе Ruban, приручала юнгианскую тень в готическом корсаже дизайн-визионера Дмитрия Шипулина, индуцировала витальный магнетизм в корсетном платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано из тысячи разноцветных локонов!)
Юлию Снигирь в Петербурге застал экс-главред журнала «Сеанс» Василий Степанов — между ее походом с сыном Федей на спектакль в театр «КУКФО» и концертом группы мужа, актера Евгения Цыганова, «Ме4та» в «Севкабель Порту». Вот как это было.
Мы встречаемся с Юлией Снигирь в начале теплого апреля в Петербурге. Здесь она ходит на кукольные спектакли с сыном. Бежит, чтобы успеть к чуду. Иногда опаздывает. Но редко остается ни с чем. Сейчас такой момент — время поиска спонтанности. Она твердит, что считает себя закрытым человеком. Хотя как не быть закрытым в наш век открытости. Сегодня каждый как на витрине, и не нужно даже быть актером, чтобы почувствовать себя на сцене, оказаться на экране. Я особой закрытости не вижу. Вижу только жажду поиска. Внимание к новым территориям, стремление к новым жанрам, к новым ролям, незнакомым ракурсам — к чему-то настоящему и живому, что рождается в трещинах знакомой, давно заученной и, что скрывать, удобной реальности. Когда все идет по плану, жизнь превращается в перечисление. Так что мы почти не перечисляли карьерные достижения вроде «Крепкого орешка» и «Нового Папы», а говорили о том, что важно здесь и сейчас. И о будущем, новых территориях, на которых предстоит себя найти.
За первый час разговора Юлия успеет произнести фразу, в которой, кажется, есть ключ ко всему: «В этих изъянах есть что-то живое». Это и про кино, которое она любит. И про людей, которые рядом. И, кажется, про себя. В ее фильмографии — несколько десятков ролей. Главные героини и эпизодницы, протагонистки и антагонистки, хладнокровные мучительницы и безропотные жертвы. И красавицы-инженю, и добропорядочные жены, и умницы, и фурии, и femmes fatales. В этом разнообразии впору потеряться. Но она не теряется. Потому что никогда не в статике, всегда — в движении. Что кажется удивительным для актрисы такой фарфоровой хрупкости. Но чувство юмора помогает сберегать себя и в такой амплитуде движения — от Василия Сигарева до Константина Богомолова. В стартующем в мае третьем сезоне «Фишера» ее превратили в суровую следовательницу, одиночку, живущую под тяжелый металл с попугаем. Почему-то неговорящим. Продюсеры и режиссеры, кажется, тоже чувствуют это ее стремление расширить диапазон, обнаружить в себе неведомое. На нашей встрече мы поговорили именно об этом поиске. О том, что можно обнаружить в себе, играя капитана полиции из алтайского городка. О том, как отказаться от всех предложений на четыре месяца ради спектакля в подвале на пятьдесят зрителей. О жизненном хаосе и органике неправильности, о «Мастере и Маргарите» и мечте сыграть у Тарантино, о детях, которые тихо плачут на «Вафельном сердце» в «КУКФО», о любимых операторах и страхе упустить что-то важное, если все пойдет по плану.
О чем молчит попугай в «После Фишера. Инквизитор» и как в кино работает органика Саши Петрова
Давайте начнем с «Фишера». Как вы там оказались? Очень брутальная антология, уже третий сезон под названием «После Фишера. Инквизитор» выходит в мае на Wink.ru. Я ни кадра не видел, но зато мне прислали текстовый портрет вашей героини. «Красивая женщина Белова, всю жизнь проработала в органах, живет в полупустой квартире с неговорящим попугаем». За попугая немного обидно, почему он с вами не разговаривает?
Я правда долго размышляла, зачем мне это нужно. Конечно, это вопрос, которым каждый раз задаешься. Особенно сегодня, когда в мире столько всего происходит, приходится рефлексировать, на что ты тратишь свое время. А может, просто возраст пришел для таких вопросов? И вот я думала про «Фишера». Это наивно звучит, но я прониклась этой героиней, женщиной, которую подписалась играть. Это не сразу произошло. Не так, что я прочитала сценарий и сразу: о, это мое. Но было что‑то человеческое в ней, какая‑то растерянность. Сегодня это очень актуально звучит. И такая смешная краска — неговорящий попугай. Там его немного. Я бы усиливала его, этого попугая. Это действительно важная фигура.
Почему вы сначала считали, что роль не ваша?
Потому что написано было: Ольга Белова — брутальная женщина из города Умая, капитан полиции, на спорте, слушает тяжелый металл. Я пришла на пробы и говорю режиссеру, продюсерам: «Не понимаю, почему я здесь, наверное, вы что‑то перепутали». Но мне было любопытно. Я вообще люблю ходить на пробы, знакомиться, узнавать про проект: а вдруг я что‑то не поняла, не прочитала. Когда меня утвердили на роль, я искренне не поверила. У меня не сходилось. И режиссер Оля Френкель объяснила: в ее понимании эта героиня, она вот такая, как я, Юля. Но почему‑то живет в городе Умае, и она следователь. Это не ее место. Она вынуждена существовать в этой маске: приспосабливаться, доказывать, что крутая. А на самом деле — очень ранимая.
Там еще есть другая героиня, подросток, которую играет Полина Гухман. Эта девочка вышла из тайги — насколько я поняла, она написана по реальной истории «алтайского Маугли», ребенка, которого семья увезла жить в лес. И эта девочка — стихия природная, интуитивная. Она — то, от чего моя героиня попыталась давным-давно закрыться. Профдеформация. Белова не понимает, что и сама она тоже стихия. Она не очень рациональный человек, многие ее поступки выдают ее иррациональность. Они с этой девочкой очень похожи. Хотя сама она этого не видит. Я к тому, что это интересно задумано. И реализовано…
Вы уже что‑то видели?
Нет, я еще не видела результат. Это всегда болезненный момент. Есть твое собственное представление, а есть реальность и запросы аудитории. Но у нас был классный оператор-постановщик Леван Капанадзе. Настоящий псих, очень эмоциональный человек, который всё время сам бегал с камерой (за визуал при создании кино обычно отвечает целая группа во главе с оператором-постановщиком, в которой могут быть второй оператор, фокус-пуллер, камерамен, непосредственно управляющий камерой, и так далее. — Прим. ред.). В этом был жизненный хаос, какая‑то хорошая неправильность. Надеюсь, эта неправильность сохранится в конечном результате. Мне нравится, что в этой истории много чего неправильного с точки зрения взвешенного коммерческого мира. В изъянах есть что‑то живое.
В чем еще для вас органика нового «Фишера»?
У меня был классный партнер, актер Саша Петров. Он играет амбициозного, модного, немного столичного даже человека. Хотя он не из Москвы, а из Барнаула в Умай приезжает. Вот у Саши совершенно животная органика, такая сумасшедшая. Конкретно в нашей истории я видела, как он не играет, а прямо живет в сцене.
Почему в самые ужасные моменты лучше шутить и при чем тут Золотовицкий и Макдона
Раз уж мы про диапазон заговорили, хочется спросить: вы боитесь застрять в узком жанровом спектре? Помню, вы в «Стране ОЗ» Василия Сигарева играли. Не хватает такого? Комического и немного безумного.
Мой любимый режиссер — Тарантино. Мартина Макдону еще обожаю. Черные комедии, трагикомедии. Да, мне не хватает таких историй. Но их, кажется, в принципе мало. Или они есть, но меня в них не видят. А мне важно смещение. Даже в бытовых историях я пытаюсь играть такого персонажа, который все‑таки не совсем я. В «Фишера» мы с Сашей Петровым, как мне кажется, тоже что‑то привнесли. Попытались какой‑то юмор вскрыть. Мне это было очень дорого. Это не про «посмотрите, мы такие молодцы, остроумные ребята». Но когда все очень серьезно, то сразу кажется глупым. Жизнь так устроена, что в самые ужасные моменты лучше шутить. Вот в конце марта была премия «Ника», ее посмертно вручили Игорю Золотовицкому (ректора Школы-студии МХАТ не стало в январе 2026‑го. — Прим. ред.). Полина Гагарина, его ученица, поет песню, все рыдают. И вот на сцену выходят жена Игоря Яковлевича, актриса и педагог Вера Харыбина, и сыновья Алексей и Александр и говорят: «У папы не было “Ники”, но лучше поздно, чем никогда». Вот это жанр.
Да, такого жанра у нас не хватает в кино. Есть какой‑то секрет в том, как вы выбираете новые проекты?
Мне важен фильм в целом. Важно, что это за история, важен режиссер. Из недавних понравились два фильма: «Здесь был Юра» и «Картины дружеских связей». Оба режиссера, и Сергей Малкин, и Соня Райзман, дебютанты.
Мне тоже эти фильмы понравились. В «Картинах» только очень начало суровое, с котом…
Я была на премьере. Рядом со мной сидела Аглая Тарасова, а она кошатница и была просто белая от сопереживания, страшно смотреть. Но потом вдруг эта история начала раскручиваться. Я в восторге полном от картины. А в «Здесь был Юра» я сначала смеялась, смеялась, а потом вдруг зарыдала. Не смогла даже понять, в какой момент это произошло. Как меня прорвало? И там же нет спекуляции никакой. Такая драматургия.
Как отказываться от всех предложений ради спектакля в подвале на пятьдесят зрителей у (не того!) Паши Артемьева
Вы боитесь что‑то упустить? Есть такой страх?
Постоянно. И эта неуверенность заставляет хвататься за что‑то. У меня был забавный опыт. Я снималась в каком‑то сериале сто лет назад. И получался не очень сериал. Я поднывала по этому поводу. Я тогда была начинающая, со мной вместе работала более опытная актриса, и в какой‑то момент она сказала: «Ты знаешь, Юля, я считаю, не нужно пенять ни на проекты, ни на деньги, ни на режиссера, ни на сценарий. Нужно думать о своей работе, о себе и том, что ты делаешь». Тогда это обидно звучало. Она мне буквально сказала: «Я считаю, что нужно делать свою работу хорошо». Но прошло время, и я думаю: ведь она права была. Да, это был ужасный сериал, но ты постарайся сделать свою работу хорошо. Другое дело, что мне может стать скучно, и я борюсь с этим ощущением, пытаюсь что‑то придумывать, развлечь себя. Но это честный подход.
А с кем вам было по-настоящему в кайф работать и не приходилось развлекать себя?
На «Преступлении и наказании», например. Потому что вообще с Владимиром Мирзоевым очень классно работать, у него школа, у него подход свой, он театральный режиссер и знает, что сказать актеру. Как сложнейшие задачи поставить. Когда режиссер ставит сложные задачи, это, конечно, стресс жуткий. Зачем? Можно же просто ходить на работу, где тебя не трогают, не хотят от тебя ничего. А у него всегда вызов, бросает то в жар, то в холод. Но это самый ценный опыт, в нем профессиональный рост. С Мирзоевым я многому научилась.
Можете о чем‑то конкретном рассказать?
Мне показалось, он очень любит снимать однокадрово. Это сложнейшая задача для всей группы — для режиссера, для актеров, для оператора, конечно. Никто с этим не любит связываться. Зачем, если есть монтаж? Но я очень оценила такой подход. Мне кажется, что эти однокадровые сцены — уровень.
Немонтажная съемка — это в чем‑то театральное существование… Глубокое погружение. Как у вас складываются отношения со сценой?
Я сейчас репетирую спектакль в маленьком подвале. Это важный момент. Характеризует мое состояние на сегодняшний день. Я отказалась на четыре месяца от всех предложений. Просто репетирую спектакль в подвале на пятьдесят зрителей. Для меня это выход. Выход из зоны комфорта, как сейчас модно говорить. Это, во‑первых, про ужас возраста, а во‑вторых, про привычку к индустрии, к производству… Ты вдруг попадаешь в студенческое существование, ты снова начинающая актриса или студентка. Это очень сложно. Неуверенность в происходящем — что это такое? Зачем? Это для меня стало каким‑то аттракционом.
Что вы репетируете?
Пьесу Константина Стешика, белорусского драматурга. Режиссер — Паша Артемьев. Только не экс-солист группы «Корни», а полный его тезка. Я даже предлагаю ему включить это в спектакль, пошутить. Потому что того Артемьева все знают, а этого — мало кто. А он выпускник Хейфеца. Его однокурсники говорят, что Паша очень талантливый режиссер, который намеренно существует в андеграунде. Несколько лет назад он сделал «Квартеатр», театр в квартире.
А в кино, по-вашему, еще есть пространство для экспериментов?
Да. Скоро я лечу в Якутию сниматься у документалистки Марии Мельник, которая будет делать свое первое игровое кино. По реальным событиям. Фильм называется «Зимник».
Опять дебютантка.
Мне нравится эта экспериментальность. Доля безумия, авантюризма в жизни. Если ее не будет, то так и будешь ехать по своим сценариям в прямом и переносном смысле. Мне и страшно, и очень хочется, и колется. Такой сейчас период, пытаюсь в эту сторону двигаться. Но там еще Максим Арбугаев — художественный руководитель, а мне понравился фильм «Кончится лето» (неоистерн с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в касте победил на фестивале «Маяк-2024», также среди наград Максима — приз «Сандэнса» за операторскую работу в картине «Генезис 2.0», а их совместная с сестрой Евгенией документальная короткометражка «Выход» номинировалась на «Оскар». — Прим. ред.). Живая камера, все время движение какое‑то.
То есть «неправильность» важна не только в кино, но и в жизни…
Наверно. Бывают разные люди. Одни как‑то всегда умеют здорово устроиться. Они знают, какой отель хороший, какой ресторан вкусный, они успевают везде вовремя. И умеют комфортно расположиться. Я это умение, с одной стороны, уважаю. И как будто бы к этому стремлюсь, и у меня многое получается. А с другой — вокруг меня много близких людей, которые катастрофически этого не умеют. И я с ужасом понимаю, что они в этом своем неумении такие яркие. Классные. В них спонтанность, и за этой спонтанностью — жизнь. Это есть в муже Жене Цыганове, к сожалению. Я очень сержусь на это его качество, мне с этим бывает некомфортно. Оно есть у брата тоже. И у сына, кажется. Смотрю на них и думаю — ну как же так! Но понимаю: в этом что‑то рождается. И я сегодня так живу, пытаюсь в этом направлении двигаться, позволять себе какие‑то вещи.
Сегодня мы так с ребенком попали на спектакль. Вообще не должно было ничего сложиться. В последний момент говорю: «Бежим!» Чуть опоздали, но посмотрели. И я так рада, что мы видели этот спектакль. Прямо очень. Казалось бы, мелочь, но в этом была спонтанность.
Куда вы бежали?
В театр «КУКФО», здесь, в Петербурге. Постановка «Вафельное сердце» (спектакль Анны Викторовой по дебютной книге норвежской писательницы Марии Парр пять лет назад получил премию «Золотой софит» и попал в лонг-лист «Золотой маски». — Прим. ред.). Это потрясающе. Мы с ребенком хохотали весь спектакль, плакали. Я прямо испытала какое‑то очищение. То, о чем весь театр, то, как он изначально задумывался, для чего все это родилось. Я слышала всхлипывания по всему залу. Дети сидят и тихонечко плачут. Это было потрясающе: как тихо они смотрели, как затаили дыхание. Никто не мешал, только чуть-чуть иногда подсказывал, как дети любят это делать. Это был для меня сегодня очень вдохновляющий опыт. Я еще подумала: в этом театре столько же мест, сколько в том, где я сейчас репетирую. Это знак.
Чем Богомолов похож на Тарантино и как двигаться туда, где страшно
Когда вы решались на Маргариту в фильме Михаила Локшина, это тоже про спонтанность? Или были знаки?
Было страшно, даже с суеверной точки зрения. Я не то чтобы человек с холодным умом. Мне с самого начала было нервно. Потом я не могла поверить, что это вообще возможно. А хотелось попробовать. Меня утвердили, и я понимала: не одна я хотела эту роль играть. Тут всегда включается актриса-женщина: вау, это ведь именно меня утвердили! В процессе мне многое было непонятно. Я переживала. Вот я, Маргарита, рядом со мной Мастер, идем мы такие по Москве… «Что это за люди? Почему мы так одеты? Почему мы так разговариваем?» Все казалось игрушечным. У меня в голове было так: это же Булгаков, значит, черно-белое кино, а-ля «Картины дружеских связей». А тут все яркое, красочное, как в Голливуде, и меня это пугало. Зачем мы в это играем?
Поразительно, что «Мастера и Маргариту» полюбили очень разные зрители.
Это большая неожиданность, да. Я смотрела фильм в Ереване с братом, и он меня предупредил: «Юля, только, пожалуйста, настройся, что в Армении очень расслабленно смотрят кино, будут смеяться, разговаривать по телефону». И когда начинался фильм, так и было. Но в какой‑то момент все замолчали и смотрели до конца в полной тишине. На меня это произвело большое впечатление. И это заслуга режиссера. Казалось, что собрать этот винегрет просто невозможно. Говорили, что эту книгу невозможно экранизировать. И это правда. Но он придумал концепт, который сработал.
Если бы была возможность сняться в фильме любого режиссера, без ограничений, вы бы кого выбрали?
Тарантино. Когда он прилетал в Москву с «Однажды в Голливуде», я опоздала на премьеру: друзья позвали на ужин перед показом, и мы не успели добежать к началу. Мой муж иронизировал, когда я всех проклинала — и друзей, и его. Говорил: жаль, конечно, вот если бы ты пришла на премьеру, Квентин бы увидел тебя и сказал: «О, это мечта!» — и сразу бы позвал в кино.
Что‑то тарантиновское было в «Кеша должен умереть». На мой вкус, недооцененный проект. Очень едкий, классно написанный и сыгранный. Как вам работалось с Богомоловым? Вы же дважды у него снимались — еще в «Хорошем человеке».
Да, в театре с ним было сложнее. Я играла в «Короле Лире», потом ушла. Потом были еще попытки. Но в театре мне всегда сложно было существовать. Я не про Костю — а вообще про диктатуру. Может, сегодня я смогла бы, не знаю. А в кино он по-другому работает. На «Кеше» уже история отношений работала, мы были хорошо знакомы, я понимала, чего он хочет. И мне очень понравился сценарий Ани Козловой. Мне тоже кажется, что сериал смешной. Изначально его хотел снимать Валерий Петрович Тодоровский, но передал проект Косте, у которого тоже есть чувство юмора. Еще с Костей работает удивительный Саша Симонов. Суровый оператор. Именно суровый. Не про бирюльки. Вот мы сейчас сидим, разговариваем, и если бы ему было нужно снять нашу сцену — он бы просто взял камеру, встал и снял. Его бы вообще ничего не смутило. Он бы не выставлял свет, не менял бы предметы на столе. И это бы классно выглядело. Саша — такой. Мне бы хотелось сказать: «Господи, ну можно хотя бы салфетки убрать?» А он такой: «Меня не смущает».
Балабановская школа.
Да, я думаю, это оттуда.
Вы часто говорите про неправильность, изъяны и поиски живого. Можете сформулировать, что для вас в работе сейчас самое главное?
Качественный труд. Мне кажется, этого часто не хватает. Качественный труд, даже когда понимаешь, что сейчас «просто работаешь». На съемочной площадке нельзя просто быть с ощущением «сойдет». Да, может стать скучно — но я борюсь с этим. Но важно позволять себе и что‑то за рамками, учиться спонтанности. Сегодня я пытаюсь двигаться в сторону, где страшно. Где студенческое существование, подвал, пятьдесят человек в зале. Где не видишь общей картины — как было на «Мастере и Маргарите». Где авантюризм и действительно что‑то живое. Сейчас главное это.
