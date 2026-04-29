Юлия Снигирь — героиня обложки майского номера Собака.ru!

Юлия Снигирь, муза Паоло Соррентино и булгаковская Маргарита, становится настоящим детективом в бруталистской антологии «После Фишера. Инквизитор» (премьера мая на ­Wink.­ru!), в которой по-тарантиновски слушает тяжелый металл и воспитывает неговорящего попугая.

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE
Фото: Абдулл Артуев

ВАЖНО! По просьбе Собака.ru фотограф-феномен Абдулл Артуев (автор наших любимых обложек японского и португальского Vogue!) снял великий фэшн-нуар в лиминальных залах советского НИИ с Юлией Снигирь в главной роли. Актриса, приняв из рук редакции квантовый крем, сияла в роли физика больших и малых кутюрных тел: меняла законы термодинамики в анималистичной шубе Ruban, приручала юнгианскую тень в готическом корсаже дизайн-визионера Дмитрия Шипулина, индуцировала витальный магнетизм в корсетном платье Migmoon × Abramovich (по-маржеловски собрано из тысячи разноцветных локонов!)

На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), шуба RUBAN, туфли PARIS TEXAS (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), юбка DOLCE & GABBANA, мюли LE SILLA, очки MIU MIU (все — TSUM.ru/ДЛТ), блуза и перчатки VIVA VOX
На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
Юлия Снигирь поставила на стоп съемки в блокбастерах: уже четыре месяца она репетирует в московском подвале «Квартеатра» андеграундную пьесу актуального драматурга Стешика. Исключение самая красивая булгаковская Маргарита мирового кинематографа и актриса Соррентино, Богомолова, Меликян, Мирзоева, Бондарчука сделала для детективной нуар-саги «После Фишера. Инквизитор».

В третьем сезоне хитовой макабр-антологии о маньяках начальница угрозыска и локал-шериф алтайского городка Снигирь принимает эстафету у Ивана Янковского и ищет в тайге серийника (в компании заезжего следователя Александра Петрова!). А еще слушает тяжелый металл и молчание не ягнят, но попугая (sic!). Всем смотреть в мае на Wink.ru!

На Юлии: браслеты и серьги FERRIFIRENZE (Mercury.ru), блуза CHLOE, юбка DOLCE & GABBANA (все — TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: серьги MIKE JOSEPH (Mercury.ru), корсет ДИМА ШИПУЛИН
Юлию Снигирь в Петербурге застал экс-главред журнала «Сеанс» Василий Степанов — между ее походом с сыном Федей на спектакль в театр «КУКФО» и концертом группы мужа, актера Евгения Цыганова, «Ме4та» в «Севкабель Порту». Вот как это было:

Юлия Снигирь

Рассказывает экс-главреду журнала «Сеанс» Василию Степанову, что для нее главное в работе прямо сейчас

Качественный труд. Мне кажется, этого часто не хватает. Качественный труд, даже когда понимаешь, что сейчас «просто работаешь». На съемочной площадке ­нельзя просто быть с ощущением «сойдет». Да, может стать скучно — ​но я борюсь с этим. Но важно позволять себе и что‑то за рамками, учиться спонтанности. Сегодня я пытаюсь двигаться в сторону, где страшно. Где студенческое существование, подвал, пятьдесят человек в зале. Где не видишь общей картины — ​как было на «Мастере и Маргарите». Где авантюризм и действительно что‑то живое. Сейчас главное это.

Я отказалась на четыре месяца от всех предложений. Просто репетирую спектакль в подвале на пятьдесят зрителей. Пьесу Константина Стешика, белорусского драматурга. Режиссер — ​Паша Артемьев. Только не экс-солист группы «Корни», а полный его тезка. Я даже предлагаю ему включить это в спектакль, пошутить. Потому что того Артемьева все знают, а этого — ​мало кто. А он выпускник Хейфеца. Его однокурсники говорят, что Паша очень талантливый режиссер, который намеренно существует в андеграунде. Несколько лет назад он сделал «Квартеатр», театр в квартире.

Для меня это выход. Выход из зоны комфорта, как сейчас модно говорить. Это, во‑первых, про ужас возраста, а во‑вторых, про привычку к индустрии, к производству… Ты вдруг попадаешь в студенческое существование, ты снова начинающая актриса или студентка. Это очень сложно. Неуверенность в происходящем — ​что это такое? Зачем? Это для меня стало каким‑то аттракционом.

На Юлии: колье CASATO, кольцо YEPREM, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MIGMOON × ABRAMOVICH
На Юлии: серьги YEPREM (Mercury.ru), платье DANIIL ANTSIFEROV, шуба SENCELLERIE, мюли JIMMY CHOO (TSUM.ru/ДЛТ)
На Юлии: колье и браслеты FERRIFIRENZE, браслет KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MAGDA BUTRYM (все — TSUM.ru), перчатки VIVA VOX
На Юлии: браслеты FERRIFIRENZE и KAVANT & SHARART (все — Mercury.ru), платье MAGDA BUTRYM, мюли LE SILLA (все —TSUM.ru/ДЛТ), перчатки VIVA VOX
Полное интервью Юлии Снигирь читайте в майском номере и на сайте Собака.ru!

Главный редактор: Яна Милорадовская

Креативный директор: Ксения Гощицкая 

Текст: Василий Степанов

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Валерия Никольская

Визаж: Алена Моисеева

Волосы: Дмитрий Абрамович

Сет-дизайн: Мария Шестак

Свет: Анастас Хананян, Алексей Гридин, Антон Дурягин, Максим Тиньков («Элей ассистанс»)

Ассистенты продюсера: Алена Чиркова, Николай Терпогосов

Ассистенты стилиста: Анастасия Мацевич, Элеонора Кудрявцева

Ассистент сет-дизайнера: Олеся Костина 

Художники-постановщики: Иван Маклаев, Феликс Москаленко

Ретушь: Анастасия Суворова

