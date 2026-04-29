Юлия Снигирь

Рассказывает экс-главреду журнала «Сеанс» Василию Степанову, что для нее главное в работе прямо сейчас

Качественный труд. Мне кажется, этого часто не хватает. Качественный труд, даже когда понимаешь, что сейчас «просто работаешь». На съемочной площадке ­нельзя просто быть с ощущением «сойдет». Да, может стать скучно — ​но я борюсь с этим. Но важно позволять себе и что‑то за рамками, учиться спонтанности. Сегодня я пытаюсь двигаться в сторону, где страшно. Где студенческое существование, подвал, пятьдесят человек в зале. Где не видишь общей картины — ​как было на «Мастере и Маргарите». Где авантюризм и действительно что‑то живое. Сейчас главное это.

Я отказалась на четыре месяца от всех предложений. Просто репетирую спектакль в подвале на пятьдесят зрителей. Пьесу Константина Стешика, белорусского драматурга. Режиссер — ​Паша Артемьев. Только не экс-солист группы «Корни», а полный его тезка. Я даже предлагаю ему включить это в спектакль, пошутить. Потому что того Артемьева все знают, а этого — ​мало кто. А он выпускник Хейфеца. Его однокурсники говорят, что Паша очень талантливый режиссер, который намеренно существует в андеграунде. Несколько лет назад он сделал «Квартеатр», театр в квартире.

Для меня это выход. Выход из зоны комфорта, как сейчас модно говорить. Это, во‑первых, про ужас возраста, а во‑вторых, про привычку к индустрии, к производству… Ты вдруг попадаешь в студенческое существование, ты снова начинающая актриса или студентка. Это очень сложно. Неуверенность в происходящем — ​что это такое? Зачем? Это для меня стало каким‑то аттракционом.