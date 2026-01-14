Что смотреть в кинотеатрах России в январе 2026-го: рекордсмен проката «Чебурашка», Шаламе в «Марти Великолепном» и «Левша» с Колокольниковым и Федотовым

А также — победитель Венецианского фестиваля «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша, сказки «Буратино» и «Простоквашино», Сидни Суини в триллере «Горничная», фестивальный хит Би Ганя «Воскрешение», мистический вестерн с Гаем Пирсом «Грехи Запада» плюс «Шоссе в никуда» и «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча в повторном прокате. Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в январе.
С 1 ЯНВАРЯ
«Чебурашка 2» (6+)
Сиквел переосмысления классики советской анимации и главный кассовый хит каникул (с огромной долей вероятности, и всего 2026 года). В продолжении Чебурашка (его по-прежнему озвучивает Ольга Кузьмина) взрослеет и активно ругается с Геной (Сергей Гармаш). Подростковый бунт приводит к уходу из дома вместе с друзьями, а взрослым приходится отправиться на их поиски и попытаться вновь найти общий язык.
В каст вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Дмитрий Лысенков и многие другие. Не изменился и режиссер — это автор первой части Дмитрий Дьяченко.
С 1 января
«Буратино» (6+)
Новогодний блокбастер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию автора «Слова пацана», «Триггера» и многих других популярных проектов Андрея Золотарева, который добавил туда библейские аллюзии.
В этом году «Буратино» Алексея Толстого исполнилось 90 лет: в новой интерпретации истории про деревянного мальчика, который хочет стать настоящим, главного героя озвучила девочка — Виталия Корниенко из новых «Папиных дочек». Также в касте — Марк Эйдельштейн, Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова и Анастасия Талызина.
С 1 января
«Отец мать сестра брат» / Father Mother Sister Brother (18+)
Победитель Венецианского фестиваля 2025 года: режиссер Джим Джармуш триумфально вернулся в кино с первым за шесть лет фильмом, состоящим из нескольких новелл. В каждой из них повзрослевшие дети едут к родителям в три разных города — Нью-Йорк, Париж и Дублин. Фирменная разговорно-абсурдистская манера повествования режиссера на месте, как и блестящий каст из Тома Уэйтса, Адама Драйвера, Шарлотты Рэмплинг и Кейт Бланшетт.
С 1 января
«Простоквашино» (6+)
Любимый многими советский мультфильм возвращается на экраны в формате полного метра под руководством Сарика Андреасяна. Актеры (так, Дядю Федора играет Роман Панков из «Денискиных рассказов», а почтальона Печкина — Иван Охлобыстин) тут соседствуют с нарисованными персонажами (Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика — Павел Деревянко). В плане сюжета авторы не стали ничего выдумывать сверх меры: здесь есть и правильный бутерброд с колбасой, и горбатый «Запорожец».
С 1 января
«Вчера, сегодня, завтра» / Leri, oggi, domani (1963) (18+)
Повторный прокат итальянской классики 1960-х в режиссуре Витторио Де Сики. Марчелло Мастроянни и Софи Лорен выдают мощную актерскую химию в трех новеллах о взаимоотношении полов — в свое время картина получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
C 1 января
«За Палыча! 2» (16+)
Продолжение народной комедии о вэдэвэшниках: после службы в десантных войсках Артем (Евгений Зарубин) вступается за своего легендарного боевого деда Евгения Палыча (Сергей Шакуров), которого до глубины души обидели (и даже похитили!) алчные коммерсанты. Также в картине снялись Николай Наумов, Татьяна Догилева и Анатолий Журавлев. Режиссером выступил сценарист первой части Максим Боев.
С 1 января
С 8 ЯНВАРЯ
«Горничная» / The Housemaid (18+)
Триллер с Сидни Суини («Эйфория»), которая играет горничную, устроившуюся на работу к загадочной семье богачей — в процессе выясняется, что их особняк хранит в себе очень много страшных тайн. Среди других заметных персонажей каста — Аманда Сайфред, а режиссером проекта выступил один из авторов «Офиса» Пол Фиг.
С 8 января
«Добрый доктор» (12+)
«Доктор Хаус» есть у нас дома: Юрий Стоянов играет опытного врача-мизантропа, которому на время пришлось стать то ли преподавателем, то ли духовным учителем для случайного коллеги-недотепы. Заслуженного медика сбивает на тротуаре велокурьер Дима (Виктор Хориняк из «Кухни»), из-за чего он вынужден передать своему обидчику (по странному стечению обстоятельств — студенту медколледжа) все свои полномочия с соответствующими эмоциональными подсказками по телефону. Режиссером комедии выступил Никита Грамматиков («Враг у ворот»).
С 8 января
С 15 ЯНВАРЯ
«Марти Великолепный» / Marty Supreme (18+)
Нервное драмеди о 23-летнем парне из Нью-Йорка Марти Маузере (Тимоти Шаламе, который в нынешнем году уже получил за эту роль «Золотой глобус»), одержимом настольным теннисом. Отчаянные попытки стать чемпионом оборачиваются для него бытовыми и личностными катастрофами разной степени чудовищности.
Режиссером выступил Джош Сэфди, на этот раз снявший картину без своего бессменного соавтора и брата Бенни. В касте — Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О'Лири, а также кинорежиссер Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.
С 15 января
«Завербованный» (18+)
Шпионский боевик о следователе Андрее Романове (Александр Метелкин), которого вербует сотрудник ГРУ Колосов (Иван Охлобыстин) — теперь в составе засекреченной группы ему необходимо найти и уничтожить лабораторию по производству биологического оружия. Также в касте — Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Данила Якушев и другие. Режиссером выступил Андрей Пантелеев («Колбаса»).
С 15 января
«Убойная суббота» / Playdate (18+)
Комедийный боевик о двух отцах, попавших в крайне непростую, но интересную ситуацию: брутальный Джефф (звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон) и скромный Брайан (Кевин Джеймс из «Короля Квинса») хотели подружить своих сыновей-подростков, но посреди детского праздника внезапно оказались в эпицентре побоища с отрядом наемников. Режиссер — Люк Гринфилд («Типа копы»).
С 15 января
«Грехи Запада» / Killing Faith (18+)
Мистический вестерн Неда Краули о путешествии по Дикому Западу бывшей рабыни Сары (ДеВанда Уайз, «Воображаемый друг») и ее дочери к загадочному проповеднику Россу (Билл Пуллман). Женщина уверяет, что все, к кому прикасается девочка, мгновенно умирают — и только пастор может это прекратить. Сопроводить их берется скептически настроенный врач Бендер (Гай Пирс).
C 15 января
С 22 ЯНВАРЯ
«Левша» (6+)
Максимально вольная интерпретация повести Николая Лескова в виде шпионского приключенческого блокбастера в декорациях Петербурга XIX века. Британская разведка следит за императором с помощью механических блох — для ликвидации государственной угрозы молодой офицер Петр Огарев (Федор Федотов) объединяет усилия с гениальным, но эксцентричным тульским мастером Левшой (Юрий Колокольников, кавербой январского номера Coбака.ru!) Также в картине снялись Леонела Мантурова, Алексей Гуськов, Ян Цапник и другие, а режиссером выступил Владимир Беседин (автор короткометражки про майора Грома, где его играет Александр Горбатов).
С 22 января
«Воскрешение» / Resurrection (18+)
Обладатель специального приза жюри Каннского кинофестиваля-2025. Китаец Би Гань снял монументальную фантасмагорию с трудноописуемым сюжетом — по сути, это арт-блокбастер на тему человеческого будущего и сновидческой реальности, который к тому же активно и с нескрываемым удовольствием цитирует классику мирового кино.
С 22 января
«Кинопроба» / Ôdishon (1999) (18+)
Возвращение на экраны культовой ленты японского хоррормейкера Такаси Миике по повести Рю Мураками — в центре сюжета овдовевший мужчина, решивший найти новую спутницу с помощью кастинга в несуществующий фильм.
Помимо прочего, это одна из любимых картин Квентина Тарантино — он включил ее в свой личный топ кино девяностых и нулевых.
C 22 января
«Сезон охоты» / Hunting Season (18+)
Криминальная драма об охотнике с темным прошлым по имени Боудри (Мэл Гибсон), который спокойно жил в глуши с дочерью Тэг (София Хьюблиц из «Озарка») — до того момента, пока они не приютили раненую девушку Дженьюари (Шелли Хенниг, «Охота на киллера»). Как выясняется через некоторое время, у нее огромные проблемы с местным наркобароном — теперь главному герою предстоит сделать нелегкий моральный выбор.
C 22 января
«Твин Пикс: Сквозь огонь» / Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) (18+)
Приквел культового сериала Дэвида Линча снова в кинотеатрах — чтобы попасть в Черный Вигвам и вообще погрузиться в соответствующую атмосферу (не так важно, повторно или в первый раз), достаточно просто купить билет.
C 22 января
«Яйцо ангела» / Tenshi no tamago (1985) (16+)
Анимационный фильм автора дилогии «Призрак в доспехах» Мамору Осии выходит на экраны в отреставрированном виде. Сюрреалистический визуальный опыт из середины восьмидесятых, в котором девочка с загадочным яйцом в руках в сновидческих декорациях встречает воина, теперь можно пережить в кинотеатре в качестве 4K.
с 22 января
С 29 ЯНВАРЯ
«Золотой дубль» (16+)
Спортивный байопик о легендарном футболисте и тренере московского «Спартака» Никите Симоняне посвящен аномальному периоду в карьере мастера — в 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством выиграл и чемпионат, и Кубок страны практически вопреки всему.
Главную роль сыграл Егор Бероев, также в картине снялись Ксения Алферова, Софья Донианц, Сергей Шакуров и другие. Режиссером стал Мгер Мкртчян.
С 29 января
«Броненосец "Потемкин"» (1925) (16+)
Уникальный аттракцион, не требующий дополнительных объяснений — в честь 100-летия золотую киноклассику Сергея Эйзенштейна, во многом определившую всю историю развития мирового кинематографа, можно (и нужно) увидеть на большом экране.
С 29 января
«Комментируй это» (18+)
Комедия про концептуальную семейную терапию: ради спасения дышащего на ладан брака Иван (Александр Петров) и Катя (Юлия Хлынина) соглашаются на помощь Комментатора (Тихон Жизневский), который будет жить с ними месяц и проговаривать вслух то, что они не могут нормально друг другу сказать. Режиссером выступила Юлия Трофимова («Страна Саша» и «Лгунья»).
С 29 января
«Гренландия 2: Миграция» / Greenland 2: Migration (18+)
Сиквел постапокалипсиса с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин: спустя пять лет после событий первого фильма семья главных героев вынуждена покинуть спасительную Гренландию и мигрировать в поисках нового безопасного места. Режиссером вновь выступил Рик Роман Во.
С 29 января
«Чарли Чудо-пес» / Charlie the Wonderdog (6+)
Канадский мультфильм про 9-летнего мальчика Дэнни и его пса Чарли, который после контакта с инопланетянами превратился в настоящего супергероя. Вместе они должны помешать вредному коту Пудингу, мечтающему захватить мир. В оригинале Чарли озвучивал Оуэн Уилсон, в русской адаптации его роль досталась комику Евгению Чебаткову (а голосом кота стал Дмитрий Сыендук).
C 29 января
«Шоссе в никуда» / Lost Highway (1997) (18+)
Еще один шедевр Дэвида Линча можно посмотреть в кинозале: мистический нуарный триллер с Биллом Пуллманом и Патрисией Аркетт даже спустя почти 30 лет с момента выхода порождает массу самых разных интерпретаций.
C 29 января
«День рождения Сидни Люмета» (18+)
Победитель фестиваля «Окно в Европу»-2025 и один из лучших российских фильмов прошлого года выходит в широкий прокат.
По сюжету живущий с бабушкой 17-летний синефил Дато из небольшого южного поселка мечтает уехать в Петербург и стать настоящим большим кинорежиссером — желательно как Сидни Люмет, который родился с ним в один день. Но, как это обычно и бывает, обстоятельства непреодолимой силы в лице родственников вносят свои трагикомические коррективы в грандиозные планы. Режиссер-дебютант Рауль Гейдаров в качестве своего экранного альтер эго выбрал звезду «Черной весны» и «Нам покер» Артема Кошмана, в других ролях — Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук и Казбек Багаев.
С 29 января
Комментарии (0)