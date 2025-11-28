Что смотреть дома на этой неделе: пятый сезон «Очень странных дел», «Бугония» Лантимоса и «Дракула» Бессона

А также — байопик легенды мюзиклов в режиссуре Ричарда Линклейтера «Голубая луна», «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, возвращение «Черного облака» и ромком с петербургским провенансом «Походу любовь». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, 5 сезон (16+)
Гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три ждем 25 декабря, а завершится все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.
В касте сериала появилась звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставил режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт.
С 26 ноября, Netflix
Фильм «Бугония» / Bugonia (18+)
Новая работа Йоргоса Лантимоса («Лобстер», «Убийство священного оленя») в жанре сатирической фантастики. Странноватые конспирологи Тедди и Дон (Джесси Племонс и Эйда Делбис) похищают главу фармацевтической корпорации Мишель (Эмма Стоун), находясь в полной уверенности, что та инопланетянка из созвездия Андромеды и готовит полномасштабное вторжение на Землю.
Среди продюсеров картины — режиссер «Эддингтона» Ари Астер.
C 25 ноября, Prime Video
Сериал «Жар», премьера (18+)
Криминальная драма об импульсивном шеф-поваре Марке (Даниил Воробьев из «Урока») и его молодом бизнес-партнере Аароне (звезда «Аноры» и «Путешествия на солнце и обратно» Романа Михайлова Марк Эйдельштейн) — вместе они собираются открыть свое заведение, но опрометчиво связываются с сербской мафией.
В сериале также сыграли Аня Чиповская, Александр Ильин-мл., Сергей Газаров и другие. Режиссером выступил Артем Аксененко («Медиатор»), а сценаристом — Андрей Стемпковский («Водоворот»).
С 27 ноября, «Иви»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Бель-Эйр» / Bel-Air, 4 сезон, (18+)
Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие происходит в современности, а комедийную интонацию сменила драматическая.
Четвертый сезон истории про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз, станет последним.
C 24 ноября, Peacock
Фильм «Голубая луна» / Blue Moon (18+)
Байопик о легенде американских мюзиклов Лоренце Харте (Итан Хоук) в режиссуре Ричарда Линклейтера. Знаменитый сонграйтер переживает профессиональный кризис — из-за разногласий с постоянным соавтором Ричардом Роджерсом (Эндрю Скотт, получивший приз на Берлинском кинофестивале за лучшую роль второго плана). Также в касте — Маргарет Куолли из «Субстанции», сыгравшая новую возлюбленную Харта.
C 25 ноября, Prime Video
Фильм «Лермонтов» (16+)
Режиссер «Охотника», «Шультеса» и «Снега в моем дворе» Бакур Бакурадзе рассказывает о последних днях Лермонтова и роковой дуэли, завершившей короткую жизнь поэта-романтика. Сюжет картины разворачивается в Пятигорске утром 15 июля 1841 года.
В касте драмы — стендап-комик Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов и Дмитрий Соломыкин. Продюсером фильма выступил Сергей Сельянов.
С 27 ноября, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Бэмби. Лесной кошмар» / Bambi: The Reckoning (18+)
Очередная вариация на тему доброго мультипликационного персонажа, который на деле оказывается настоящим чудовищем. По дороге в гости к бабушке Ханна (Роксанна Макки, «Игра престолов») и ее семилетний сын Бенджи (Том Мулрон, «Медленные лошади») попадают в аварию и оказываются лицом к лицу с оленем-мутантом, который мстит людям за гибель матери. Режиссером выступил Дэн Аллен, до этого уже снимавший хорроры вроде «Мумия возрождается».
С 27 ноября, Okko, «Кинопоиск», «Иви»
Сериал «Абдукция» (18+)
Комедийный мультсериал в стиле «Рика и Морти» о двух одноклассниках-антиподах, которые сталкиваются с паранормальными явлениями. Данил — нервный конспиролог, Сережа — скептически настроенный хоккеист: чтобы разобраться с очень странными делами в вымышленном городке Амурграде, им придется работать сообща. Режиссером и сценаристом проекта выступила дебютантка Анастасия Бондаренко.
С 27 ноября, Okko
Сериал «Черное облако», 2 сезон (18+)
Продолжение истории о девушке Оле (Мария Мацель) и ее маме Оксане (Марьяна Спивак), обладающей разрушительными паранормальными способностями. После того, как в финале первого сезона выяснилось, что в гибели нескольких человек была виновна как раз Оксана (точнее, ее злое альтер эго), перед ней становится нелегкий выбор — погибнуть самой или помочь дочери, которая, возможно, унаследовала ее деструктивный дар.
Авторы проекта не поменялись — режиссер Карен Оганесян и сценаристка Дарья Грацевич.
C 28 ноября, Okko
Фильм «Левша» / Left-Handed Girl (18+)
Режиссерский дебют продюсера фильмов Шона Бэйкера («Анора») Цоу Ши-Чин. По сюжету главная героиня с двумя детьми приезжает в Тайбэй после долгого перерыва и открывает там уличную забегаловку — со всеми сопутствующими трудностями.
Сам Бэйкер выступил здесь соавтором сценария и режиссером монтажа.
С 28 ноября, Netflix
Фильм «Сират» / Sirât (18+)
Драма Оливера Лаше («И придет огонь») получила приз жюри на Каннском кинофестивале-2025. По сюжету немолодой мужчина Луис (Серхи Лопес, «Лабиринт Фавна») вместе с сыном приезжает на поиски дочери, пропавшей на рейве в Марокко — это превращается в долгое экзистенциальное путешествие по живописной пустыне.
С 28 ноября, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Мужские правила моего деда» (12+)
Посмертный бенефис актера Романа Мадянова в роли сурового снаружи, но доброго в душе дедушки-вдовца Виктора Степановича, который старается вырастить внука Лешу (Максим Матузный) настоящим мужиком (как он это понимает). Узнав, что ему осталось жить всего три месяца, дед решает ненадолго забрать мальчика у родителей и отправиться вместе в увлекательное путешествие на стареньком москвиче. Режиссер семейной комедии — Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).
С 29 ноября, «Кион», Wink
Фильм «Походу любовь» (12+)
Разыгранная на троих мелодраматическая комедия о приехавшей в Петербург девушке Лизе (Анна Завтур). Здесь она знакомится с друзьями — художником и музыкантом (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко). Весь набор «Питер FM» на месте — летняя городская романтика и неопасные приключения, не последнюю роль в которых играет антикварная кровать.
Режиссером выступила Яна Климова-Юсупова (это ее второй фильм после «Просточеловек»).
С 30 ноября, «Кион», Wink, «Иви», Okko
Фильм Дракула» / Dracula: A Love Tale (18+)
Люк Бессон взялся за вечный вампирский сюжет: Дракула в исполнении Калеба Лэндри Джонса («Догмен») уже четыреста лет ждет реинкарнации умершей любимой жены Елизаветы — в какой-то момент это все-таки случается и на его пути появляется девушка Мина (Зои Блю, «Элитное общество»).
Также в касте — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Матильда Де Анджелис («Закон Лидии Поэт») и другие.
С 30 ноября, «Кинопоиск», Okko, «Кион»
