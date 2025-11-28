Что смотреть дома на этой неделе: пятый сезон «Очень странных дел», «Бугония» Лантимоса и «Дракула» Бессона

Сериал «Очень странные дела» / Stranger Things, 5 сезон (16+)

Гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые четыре серии вышли 26 ноября, еще три ждем 25 декабря, а завершится все финальным эпизодом 31 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.

В касте сериала появилась звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставил режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт.

С 26 ноября, Netflix