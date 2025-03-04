Почему «Анора» стала триумфатором «Оскара»-2025? Максимально просто и с эмоцией

В США вручили одну из главных кинопремий года — «Оскар». Целых пять статуэток забрала картина «Анора» Шона Бэйкера: хотя Юра Борисов и остался без награды за лучшую роль второго плана, благодаря мощному российскому касту это все равно воспринимается как национальный успех. Рассказываем, почему комедия, которую многие критики и зрители называли незамысловатой и недостаточно глубокой, добилась такого признания.
О чем фильм «Анора»?
Работница бруклинского стрип-клуба Анора (Майки Мэдисон) в один из вечеров встречает в заведении смазливого молодого богача Ваню (Марк Эйдельштейн), который вместо учебы развлекается игрой в приставку и беспорядочными сексуальными связями. Парочка быстро «западает» друг на друга: после пары ночей вместе сын российского олигарха сначала нанимает девушку на неделю за 15 тысяч долларов, а потом и вовсе внезапно предлагает пожениться — естественно, в Вегасе.
Вроде бы все выигрыше: Анора оказывается в реальности фильма «Красотка», Ваня теперь претендует на грин-карту, что поможет ему не возвращаться в Россию к неприятному папе и его бизнесу, но тут в дело все-таки вмешиваются родители Ивана (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), которым такой мезальянс очень не по нраву. Чтобы аннулировать брак, к делу подключают комических армянских решал Тороса и Гарника (Карен Карагулян и Ваче Товмасян) и молчаливого парня по имени Игорь (Юра Борисов), который в основном недовольно хмурится и ходит с видом «Что я здесь забыл».
Дальше события разворачиваются в абсурдистском ключе: Ваня технично исчезает и всей компании стоит больших усилий найти непутевого муженька, которому, в общем, уже не так интересна ни Анора, ни семейный быт — словом, история о том, что жизнь это далеко не сказка, из смешной довольно быстро становится весьма печальной.
«Оскары» в каких номинациях получила «Анора»?
В шести номинациях «Анора» победила в пяти: лучший фильм, лучшая режиссура Шона Бэйкера, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшая женская роль Майки Мэдисон. Юра Борисов, претендовавший на «Оскар» за лучшую роль второго плана, остался без статуэтки — соперничать с Кираном Калкином из «Настоящей боли» было очень сложно (впрочем, российский актер заслужил отдельной похвалы со сцены от Роберта Дауни-младшего).
Пять «Оскаров» дополнили и без того достойную коллекцию наград фильма: у «Аноры» уже была «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и две премии Британской академии: за лучшую женскую роль и лучший кастинг.
Почему победила «Анора»?
Ответ здесь лежит на поверхности: и зрители, и критики соскучились по максимально простым, но вызывающим эмоциональный отклик фильмам — причем с национальным колоритом и легким налетом гротеска (но не переходящим в полный фарс). «Анора» идеально отвечает таким критериям — первая ассоциация, сразу же приходящая в голову это, конечно же Кустурица.
Все эти сложные американо-русско-армянские отношения сняты настолько бодро и естественно, что не испытывать хотя бы минимальную симпатию к героям (даже к гиперинфантильному персонажу Марка Эйдельштейна) просто невозможно. Звезды сошлись так, что в этом году общая усталость от некоторой высоколобости (см. прошлогоднее оскаровское доминирование «Оппенгеймера») наложилась на выход трагикомической «Аноры»: фактурный каст, свежие лица, незатянутый темп и логичный финал приключений взрослых людей, зачастую ведущих себя как маленькие дети. Финал, в общем, далеко не самый радужный, но хотя бы дающий надежду — пусть все получилось не так, как задумано, но было хотя бы интересно. И обязательно будет еще.
18+
Комментарии (0)