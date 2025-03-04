Почему «Анора» стала триумфатором «Оскара»-2025? Максимально просто и с эмоцией

О чем фильм «Анора»?

Работница бруклинского стрип-клуба Анора (Майки Мэдисон) в один из вечеров встречает в заведении смазливого молодого богача Ваню (Марк Эйдельштейн), который вместо учебы развлекается игрой в приставку и беспорядочными сексуальными связями. Парочка быстро «западает» друг на друга: после пары ночей вместе сын российского олигарха сначала нанимает девушку на неделю за 15 тысяч долларов, а потом и вовсе внезапно предлагает пожениться — естественно, в Вегасе.

Вроде бы все выигрыше: Анора оказывается в реальности фильма «Красотка», Ваня теперь претендует на грин-карту, что поможет ему не возвращаться в Россию к неприятному папе и его бизнесу, но тут в дело все-таки вмешиваются родители Ивана (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова), которым такой мезальянс очень не по нраву. Чтобы аннулировать брак, к делу подключают комических армянских решал Тороса и Гарника (Карен Карагулян и Ваче Товмасян) и молчаливого парня по имени Игорь (Юра Борисов), который в основном недовольно хмурится и ходит с видом «Что я здесь забыл».

Дальше события разворачиваются в абсурдистском ключе: Ваня технично исчезает и всей компании стоит больших усилий найти непутевого муженька, которому, в общем, уже не так интересна ни Анора, ни семейный быт — словом, история о том, что жизнь это далеко не сказка, из смешной довольно быстро становится весьма печальной.