Лучшие сериалы ноября 2025-го: финал «Вампиров средней полосы», развязка «Очень странных дел» и камбэк «Метода» с Хабенским

А также — криминальная комедия «Нам покер» с Сашей Бортич, фантастическая драма шоураннера «Во все тяжкие» Винса Гиллигана «Из многих», Александр Яценко в проекте «Обнальщик», а также новые сезоны «Лэндмена», «Черного облака», «Власти в ночном городе» и «Тонкого вкуса». Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в последний месяц осени.
«Вампиры средней полосы», 3 сезон (18+)
Финальная часть приключений смоленских вампиров во главе с харизматичным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) — в третьем сезоне им предстоит с вновь сразиться уральскими вурдалаками во главе с Борисом Феликсовичем (Егор Дружинин). В касте — Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Чеботарев, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Тимофей Кочнев (заменивший Глеба Калюжного) и другие. Шоураннером остался автор предыдущих сезонов Алексей Акимов, он же выступил на этот раз и режиссером.
С 1 ноября, Start
«Близкое счастье», премьера (18+)
Мелодраматический сериал о бизнесмене Руслане (Михаил Кремер, «Остаться друзьями»), который владеет торговым центром «Близкое счастье» в Турции. Однажды судьба сводит его с Ниной (Алина Воскресенская, «Универ. Молодые») — сообразительной девушкой в сложной ситуации. Он сначала берет ее на работу, а вскоре начинает испытывать к ней романтические чувства. Режиссером проекта выступил Павел Дроздов («Ростов»).
С 1 ноября, Kion
«Робин Гуд» / Robin Hood, премьера (18+)
Новая интерпретация легенде о Робин Гуде в сериальном формате: сын лесника Роб (австралиец Джек Паттен) и дочь лорда Мэриан (Лорен Маккуин, «Строго конфиденциально») борются против вторгшихся в Англию норманнов — как силовым способом, так и в правовом поле. Также в проекте снялись звезда «Властелина колец» и «Игры престолов» Шон Бин и Стивен Уоддингтон («Игра в имитацию»). Шоураннерами стали Джонатан Инглиш и Джон Гленн.
Со 2 ноября, MGM+
«Я люблю Лос-Анджелес» / I Love LA, премьера (18+)
Комические зарисовки о жизни в Лос-Анджелесе в исполнении Рэйчел Сеннот («Тела, тела, тела)», выступившей и режиссером, и исполнительницей главной роли. В центре сюжета — девушка Майя, которая хочет стать агентом по поиску талантов в Голливуде, а еще бесконечно ссорится и мирится со своими старыми друзьями. Среди заметных лиц в касте — Джош Хатчерсон из «Голодных игр», а также Элайджа Вуд в качестве приглашенной звезды.
Со 2 ноября, HBO
«Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, 2 сезон (18+)
Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентами.
Основной каст сохранится и во втором сезоне: Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Эллисон Толман («Почему женщины убивают») и Калико Кауахи («Теория большого взрыва»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).
Со 2 ноября, NBC
«Россия 360», премьера (18+)
Документальное роуд-муви о Русском Севере и отважных путешественниках. В центре сюжета — герои масштабной континентальной экспедиции на вездеходах со стартом в Мурманске и финишем на Чукотке. Та проходит вдоль российских границ, а возглавляет ее полярник Богдан Булычев.
С 3 ноября, Okko
«Крач» / Crutch, премьера (18+)
Семейная комедия (и спин-офф сериала «Соседство») с Трэйси Морганом («Студия 30») — здесь он играет продавца в мелком магазинчике в Гарлеме по прозвищу Крач. После смерти жены и переезда детей он остается один, но внезапно сын и дочь возвращаются в родное гнездо — да еще и с внуками. Шоураннером выступил Оуэн Смит, сценарист «Последнего настоящего гангстера» и «Черной комедии».
С 3 ноября, Paramount+
«Нам покер», премьера (18+)
Авантюрная комедия Рустама Ильясова («Трудные подростки», «Стрим») о компании друзей из провинции, которые решили слегка подзаработать и устроили в питерской квартире покерный клуб. Всем было весело, пока в гости к ним не пришел суровый человек с красным удостоверением и не предложил сделку: либо ребята работают с ним и раскручивают нелегальный бизнес, либо получают срок.
В касте — Саша Бортич, Артем Кошман («Черная весна»), Тимофей Елецкий (из все тех же «Трудных подростков») и Улан Адамбаев (сериал MEOW).
С 5 ноября, Wink
«Волшебный участок», 2 сезон (18+)
Продолжение хитового комедийного фэнтези по мотивам русских сказок: в новом сезоне полицейский Леха (Николай Наумов из «Реальных пацанов») продолжает заботиться о племяннице Василисе (Ева Смирнова, «Мой папа — медведь»), а параллельно борется с разной волшебной нечистью — теперь и в Петербурге, куда его отправляют для поимки Кощея.
Также в касте — Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Павел Деревянко и другие. Режиссер и автор сценария не изменились: это Степан Гордеев («Перевал Дятлова») и Александр Носков («Капельник»).
С 6 ноября, Okko
«Власть в ночном городе. Книга четвертая: Сила» / Power Book IV: Force, 3 сезон (18+)
Финальные эпизоды третьего спин-оффа сериала «Власть в ночном городе» — в них подойдет к развязке история харизматичного преступника Томми Игана (Джозеф Сикора, «Незваный гость»), перебравшегося из Нью-Йорка в Чикаго и вступившего в противостояние с местными бандами.
C 7 ноября, Starz
«Из многих» / Pluribus, премьера (18+)
Новый амбициозный проект Винса Гиллигана, создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Подробностей о сюжете немного — известно, что действие происходит в Альбукерке, где все население оказалось заражено загадочным вирусом Из-за него люди постоянно чувствуют ничем не мотивированное счастье. Вернуть естественный порядок вещей предстоит местной писательнице Кэрол, которую играет Рэй Сихорн.
С 7 ноября, Apple TV+
«Место счастливчиков» / Happy's Place, 2 сезон (18+)
Второй сезон ситкома с Белиссой Эскобедо («Фокус-покус 2») и кантри-певицей Рибой Макинтайр («Дрожь земли», «Детство Шелдона») в главных ролях. Они играют сводных сестер, на знавших друг о друге до смерти отца. Выясняется, что тот оставил им в наследство бар, которым они должны управлять вместе. Сценарий написал Кевин Эбботт («Выживание в пригороде»). В продолжении создатели анонсировали появление приглашенных звезд Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Шери Отери («Лжец, лжец»).
С 7 ноября, NBC
«Обнальщик», премьера (18+)
В начале 2010-х после краха семейного дела бизнесмен Михаил (Александр Яценко) и его сын-айтишник Леша (Федор Кудряшов, «Лермонтов») перебираются в глухой провинциальный городок. Чтобы покрыть огромные папины долги, парень придумывает хитрую технологию обналички огромных сумм, связываясь тем самым с очень опасными людьми.
Также в касте криминальной драмы — Елена Николаева, Евгений Харитонов (оба — «Лихие»), София Лопунова («Многогранники») и другие. Режиссер — Борис Акопов, известный по фильму «Бык» и сериалу «На автомате».
С 13 ноября, Wink
«Пингвины моей мамы», 2 сезон (18+)
Новые эпизоды трогательного сериала о юноше по имени Гоша (Макар Хлебников, «Кончится лето»), который из-за семейных неурядиц решает заняться стендапом. В новом сезоне парень все больше погружается во взрослую жизнь: зарабатывает выступлениями и строит отношения с девушкой. Внезапно ему приходится сопровождать на конкурс в Турцию свою сестру Соню (Ирина Бакина, «Комитет спасения») — без родителей, но с братьями, что очень влияет на его мнение о семье.
В продолжении вместо Наталии Мещаниновой режиссерское кресло заняла Надежда Степанова.
C 14 ноября, Kion
«Тонкий вкус», 3 сезон (18+)
Третий сезон документального исследования общепита России посвящен ресторанам российского юга, а именно: Сочи и его окрестностей. Среди героев — шеф-повара Андрей Грязев («Баран-Рапан»), Андрей Кошкодан из Mamai-Calé, Вадим Горбанев из Co-Co Chalet, а также предприниматели и эксперты индустрии. Проект сняла Мария Эм, работавшая и над двумя предыдущими сезонами.
С 15 ноября, «Кинопоиск»
«Лэндмен» / Landman, 2 сезон (18+)
Второй сезон многофигурной драмы автора «Йеллоустоуна» и «Ветреной реки» Тейлора Шеридана — неовестерн о тяжелой жизни нефтяников в современном Техасе. Магнатов, простых рабочих и кризисных менеджеров здесь играют Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур, к которым в продолжении добавится Сэм Эллиот в роли отца главного героя.
C 16 ноября, Paramount+
«Метод», 3 сезон (18+)
Возвращение охотника на маньяков Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского. Спустя пять лет после событий второго сезона он собирает очень специфическую команду помощников — убийцы и прочие девианты будут помогать ему искать других убийц. В касте — Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Анна Савранская, Егор Кенжаметов и другие. Режиссер — постановщик первого сезона Юрий Быков, решивший вернуться к популярному проекту.
С 20 ноября, «Кинопоиск»
«Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory, 4 сезон (18+)
Четвертый (и финальный) сезон мультипликационной эпопеи о динозаврах: на этот раз героям предстоит встретиться лицом к лицу с главным злодеем в долине Биосин и остановить глобальный заговор, который с легкостью мог бы уничтожить не только огромных рептилий, но и все человечество.
С 20 ноября, Netflix
«Свой человек внутри» / A Man on the Inside, 2 сезон (18+)
Комедийный сериал о заскучавшем пенсионере Чарльзе Нуиндайке (Тед Дэнсон, «Чирс»). В уже почтенном возрасте тот волею судеб оказался в роли частного детектива. Во втором сезоне все основные участники вернутся к своим ролям, шоураннер также в строю — это по-прежнему Майкл Шур, работавший над «Черным зеркалом» и «Бруклин 9-9».
С 20 ноября, Netflix
«Бель-Эйр» / Bel-Air, 4 сезон, (18+)
Ребут ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», в котором главную роль играл Уилл Смит. В новой версии действие происходит в современности, а комедийную интонацию сменила драматическая. Четвертый сезон истории про подростка Уилла (Джабари Бэнкс), который скрывается от преступника из его родного города у богатых родственников в Беверли-Хиллз, станет последним.
C 24 ноября, Peacock
«Очень странные дела» / Stranger Things, 5 сезон (16+)
Гранд-финал легендарного проекта разбили на несколько частей: первые 4 серии выйдут 25 ноября, еще три — 24 декабря, а завершится все финальным эпизодом 30 декабря. По сюжету действие происходит спустя полтора года после окончания четвертого сезона: городок Хоукинс контролируют военные, а герои готовятся к решающей битве с чудовищем Векной.
Известно, что в сериале появится звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, а несколько эпизодов поставил режиссер «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Фрэнк Дарабонт.
С 25 ноября, Netflix
«Черное облако», 2 сезон (18+)
Продолжение истории о девушке Оле (Мария Мацель) и ее маме Оксане (Марьяна Спивак), обладающей разрушительными паранормальными способностями. После того, как в финале первого сезона выяснилось, что за гибелью нескольких человек стояла как раз Оксана (точнее, ее злое альтер эго), перед ней становится нелегкий выбор — погибнуть самой или помочь дочери, которая, возможно, унаследовала ее деструктивный дар.
Авторы проекта не поменялись — режиссер Карен Оганесян и сценаристка Дарья Грацевич.
C 28 ноября, Okko
«Папа в отлете» / Daddy Issues, 2 сезон (18+)
Британский ситком разворачивает вокруг беременности легкомысленной Джеммы (Эйми Ли Вуд, «Сексуальное просвещение»). Ребенка девушка не планировала, но приходится как-то обустраивать жизнь. Она переезжает к своему такому же непутевому отцу Малкольму (Дэвид Моррисси из «Ходячих мертвецов»), чтобы через миллион бытовых нелепостей обрести наконец семейную гармонию.
Второй сезон становится логичным продолжением первого: теперь Джемма свыкается с непростой ролью молодой мамы, а Малкольм — заботливого дедушки. Шоу сняли Дэймон Бисли («Отфутболенные») и Катрин Морсхэд («Агентство "Локвуд и компания"»).
В ноябре, «Амедиатека»
