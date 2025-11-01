Лучшие сериалы ноября 2025-го: финал «Вампиров средней полосы», развязка «Очень странных дел» и камбэк «Метода» с Хабенским

«Клиника святого Дениса» / St. Denis Medical, 2 сезон (18+)

Медицинский ситком о буднях больницы в Орегоне, страдающей от недостатка персонала и финансирования. Местные врачи и медсестры, не смотря на тяжелые условия и постоянные переработки, сохраняют оптимизм и стараются помочь пациентами.

Основной каст сохранится и во втором сезоне: Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»), Эллисон Толман («Почему женщины убивают») и Калико Кауахи («Теория большого взрыва»). Поставил сериал Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).

Со 2 ноября, NBC