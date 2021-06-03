Каким получилось продолжение сериала «Почему женщины убивают»?

На канале CBS (в России с 4 июня — в «Амедиатеке») стартует второй сезон сериала шоураннера «Отчаянных домохозяек» Марка Черри «Почему женщины убивают». «Собака.ru» посмотрела первые эпизоды проекта и рассказывает, как на этот раз устроена эксцентричная комедия с черным юмором и невероятной красоты костюмами.
Почему женщины убивают снова? Раскрывать мотивы персонажей проекта Марка Черри — это означает преступно спойлерить и убивать же, но интригу. Хотя разных смертей на этот раз будет куда больше: как в кадре, так и вне него.
Сериал построен как антология: три истории из первого сезона завершили, и к ним больше не возвращаются. В нем действие происходило в 1960-х, 1980-х и 2010-х — речь шла об обитательницах одного и того же дома и их неверных мужьях. В новом — временной пласт только один: 1949 год (с редкими флешбэками в ревущие 1920-е). Вторая мировая война уже прошла, Великая депрессия счастливо забыта. Удивительной красоты жительницы Голливуда в шляпках и приталенных платьях улыбаются друг другу на блестящих вечеринках, но это проект не совсем о них. Им отведена роль коллективного макгаффина — элитного клуба садоводов (да-да), вокруг которого все вращается и куда хочет попасть главная героиня. Это тихая бодипозитивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман). Она счастливо замужем за местным ветеринаром Бертрамом, привыкла быть в его тени и мечтать, что локальное светское общество оценит ее лично выращенные розы — «сама садик я садила, сама буду поливать». Предводительница садоводов (их растениями, к слову, занимаются профессионалы) Рита (Лана Паррия) не может запомнить даже имя Альмы. И ломает парадигму перового сезона: это она изменяет своему пожилому богатому мужу с бездарным актером Скутером, которого тоже подозревает в неверности. Уже к середине стартового эпизода выяснится, что все не так просты. А тайны вроде адюльтера — это только цветочки (по-бодлеровски зла).
Новая часть «Почему женщины убивают» уверено смотрит в сторону первых сезонов сериального «Фарго» — и дело не только в участии в обоих проектах Эллисон Толман. Гротеск, черный юмор, продуманная стилизация под выбранную эпоху и реванш андердогов за годы смирения — тут вполне на его уровне. По крайней мере, на отрезке из трех эпизодов, которые критикам дали на предпросмотр. Разве что все акценты расставлены более грубо. Если Альма прописана как персонаж неуклюжий и нелепый, она непременно упадет в грядки в новом платье цвета фуксии. А голос за кадром, который комментирует происходящее, как и в первой части, придаст всему еще более сказочную форму. Текст вновь зачитывает Джек Девенпорт («Пираты Карибского моря», «Утреннее шоу»).
Главный вопрос второго сезона уже не в том, почему же все-таки женщины убивают, а готовы ли зрители вновь убить время с сериалом, для него ли росла их роза. И ответ кажется положительным. Возможно, без разнообразия эпох и явно выраженной детективной составляющей проект Марка Черри уже не станет таким безусловным хитом и всеобщим гилти плеже. Но «Почему женщины убивают» по-прежнему выступает в любом жанре, кроме скучного, а в мире перенасыщения контентом и несметного числа стримингов и платформ — это уже не мало.
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