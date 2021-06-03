Каким получилось продолжение сериала «Почему женщины убивают»?

Почему женщины убивают снова? Раскрывать мотивы персонажей проекта Марка Черри — это означает преступно спойлерить и убивать же, но интригу. Хотя разных смертей на этот раз будет куда больше: как в кадре, так и вне него.

Сериал построен как антология: три истории из первого сезона завершили, и к ним больше не возвращаются. В нем действие происходило в 1960-х, 1980-х и 2010-х — речь шла об обитательницах одного и того же дома и их неверных мужьях. В новом — временной пласт только один: 1949 год (с редкими флешбэками в ревущие 1920-е). Вторая мировая война уже прошла, Великая депрессия счастливо забыта. Удивительной красоты жительницы Голливуда в шляпках и приталенных платьях улыбаются друг другу на блестящих вечеринках, но это проект не совсем о них. Им отведена роль коллективного макгаффина — элитного клуба садоводов (да-да), вокруг которого все вращается и куда хочет попасть главная героиня. Это тихая бодипозитивная домохозяйка Альма (Эллисон Толман). Она счастливо замужем за местным ветеринаром Бертрамом, привыкла быть в его тени и мечтать, что локальное светское общество оценит ее лично выращенные розы — «сама садик я садила, сама буду поливать». Предводительница садоводов (их растениями, к слову, занимаются профессионалы) Рита (Лана Паррия) не может запомнить даже имя Альмы. И ломает парадигму перового сезона: это она изменяет своему пожилому богатому мужу с бездарным актером Скутером, которого тоже подозревает в неверности. Уже к середине стартового эпизода выяснится, что все не так просты. А тайны вроде адюльтера — это только цветочки (по-бодлеровски зла).