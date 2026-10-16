Что читать в октябре: 16 отличных новых книг

Сборник рассказов лауреата Нобелевской премии Мо Яня, стихотворения сестер Бронте, литературный дебют звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, комментарии Льва Лурье к краеведческим очеркам Анатолия Бахтиарова, камбэк автора бестселлера «Бабушка велела сидеть тихо» Настасьи Реньжиной и новинка Александра Цыпкина — Собака.ru рассказывает о релизах второго месяца осени, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Мо Янь «Ну и шутник же вы, мастер» (18+)
Декодируем культурную ДНК Китая! Впервые на русском выходит сборник из семи рассказов лауреата Нобелевской премии по литературе. Все — в классическом стиле Мо Яня: реализм здесь соседствует с гротеском, а трагедия — с черной комедией. Главными героями сюжетов становятся простые люди, которые сталкиваются с бюрократией, нищетой и катастрофами.
Inspiria, перевод: Надежда Сомкина
Эдвард Джоунз «Знакомый нам мир» (18+)
Сложносочиненный исторический роман-лауреат Пулитцера — размышление о несправедливости как норме. Джоунз рассказывает о семье фермера Генри Таусенда, бывшего невольника, который удивительным образом сам становится причастен к торговле людьми. Сюжет в том, что после смерти главы семьи плантация приходит в упадок, а обстановка вокруг накаляется: по слухам, грядет восстание рабов.
«Фантом Пресс», перевод: Марина Извекова
Дэниел Краус «Сбитый ангел» (18+)
И еще один лауреат Пулитцера! Мистический и почти притчеобразный хоррор разворачивается во времена Первой мировой войны. Пятеро солдат получают задание спасти (или прекратить страдания!) раненого бойца, который находится на нейтральной полосе и подрывает своими криками боевой дух других военных. Вместо человека они обнаруживают ангела, сбитого снарядом, и эта встреча становится для них испытанием на гуманизм.
«Астрель-СПБ», перевод: Наталия Осояну
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Сестры Бронте «Стихотворения» (16+)
Мы хорошо знаем «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Незнакомку из Уайлдфелл-Холла», но на самом деле сестры Бронте (ранее у них был псевдоним «братья Белл»!) начинали литературную карьеру с лирики. Этой осенью она впервые публикуется на русском языке в связке с иллюстрациями Эдварда Коли Берн-Джонса, Джона Аткинсона Гримшоу, Эвелин де Морган и других художников-современников писательниц.
«Азбука», перевод: Наталья Бухтоярова, Александра Глебовская, Екатерина Зудова, Татьяна Иванова-Шелингер, Евгения Копенкова, Мария Максимова, Софья Микушина, Елена Рукомойникова, Анна Скворцова
Аллен Леви «Тео из Голдена» (16+)
Беспрецедентный мировой бестселлер! Автор дебютировал в 70 лет в самиздате и набрал больше двух миллионов читателей. И да, дело в том, что это «исцеляющая» и очень добрая проза. Главный герой здесь — загадочный старик, который приезжает в крошечное местечко Голден. В кофейне он замечает портреты жителей Голдена работы местного художника, а затем выкупает рисунки и обещает подарить их изображенным героям в обмен на рассказанные истории. Каждая такая встреча становится катализатором изменений в судьбах горожан.
«АСТ», перевод: Ирина Новоселецкая
Лев Лурье и Вера Гарманова «Наша пища, петербургские типы и другие очерки Анатолия Бахтиарова» (18+)
Главный историк Петербурга Лев Лурье и его коллега Вера Гарманова отобрали и прокомментировали лучшие очерки краеведа и писателя Анатолия Бахтиарова, датированные 1880-ми годами. Получилась полноценная картина быта дореволюционного Петербурга — от окраин до центра и от цен на продукты до рождественских обычаев.
«Бомбора»
Настасья Реньжина «Потерял старик корову» (16+)
Автор хоррора-бестселлера «Бабушка сказала сидеть тихо» (попал в топ-10 по продажам издательства «Эксмо»!) вновь обращается к теме русской хтони. Двигатель сюжета обозначен в названии — последний житель деревни Новинки обнаруживает пропажу единственного друга, коровы Марты. Поиски становятся для него своеобразным порталом в воспоминания о прошлом родных мест.
«Эксмо»
Милли Бобби Браун «Девятнадцать ступеней» (16+)
Нашумевший литературный дебют звезды сериала «Очень странные дела» основан на реальных событиях из жизни ее бабушки во времена Второй мировой войны. Восемнадцатилетняя Нелли Моррис привыкла вместе с семьей пережидать воздушные тревоги на ближайшей станции метро, но однажды из-за давки она теряет там своих близких. Единственное, что помогает девушке двигаться дальше, — влюбленность в летчика Рэя.
Фан-факт: книгу уже ждет экранизация от Netflix.
«Азбука», перевод: Анастасия Ягодина
Шамиль Идиатуллин «Автор ничего не хотел сказать» (0+)
В прошлом мае мы читали у двукратного лауреата «Большой книги» синтез триллера и фантастики «Смех лисы» о загадочном вирусе, который появляется в 1980-е на Дальнем Востоке.
Новый релиз — результат его размышлений о писательском ремесле. В сборнике статей на примере сюжетов братьев Стругацких, Редьярда Киплинга, Кира Булычева, Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Эдуарда Веркина и других авторов он делает выводы о происхождении замыслов и героев (а заодно создает краткий экскурс по истории фантастики, шпионского детектива и подростковой литературы!).
«Редакция Елены Шубиной»
Александр Цыпкин «Файл Надежды» (18+)
Создатель мультивселенной «Беспринципных» представляет сборник рассказов, написанных за последние три года. Обещают размышления о жизни и чувствах человека в эпоху нейросетей. А заглавный сюжет уже инсценировали в формате читки в Московском театре им. Маяковского. В звездном касте — Дарья Мороз, Сергей Бурунов и Елена Лядова.
«Астрель-СПб»
Вирджиния Фейто «Психопатка» (18+)
Действие первоисточника триллера от студии А24 (выходит в кинотеатрах 12 ноября!) разворачивается в викторианской Англии. В готическом поместье семьи Паундс появляется гувернантка Уинифред Нотти, и ее приезд запускает череду жутких событий. Кто-то пугает жителей по ночам и уродует висящие на стенах портреты… а в итоге из дома вовсе начинает пропадать прислуга.
Несмотря на происходящее, грядет торжественный рождественский прием. И, кажется, он рискует оказаться настоящим хоррором.
Inspiria, перевод: Наталия Рокачевская
Сергей Беляк «Мой друг Лимонов» (18+)
Продолжаем вскрывать пласты неизвестного Лимонова! За последние два года случились сразу три сенсационные публикации: и утраченного романа «Москва майская», и сборника ранних рассказов, писем и дневниковых записей, и стихов, которые стали истоком магнум опуса «Это я — Эдичка».
Теперь на очереди мемуары, написанные его близким другом и адвокатом Сергеем Беляком. Иначе говоря, портрет лимоновского эмигрантского опыта, политических кампаний и личных драм.
«АСТ»
Николас Карр «Суперцветение» (16+)
Лучшая нон-фикшн книга года по версии Amazon точно заставит вас рассмотреть диджитал детокс. Исследователь Николас Карр препарирует технооптимизм — начиная с изобретения телеграфа до наших дней.
И да, его выводы не утешают. Например, что психика человека не приспособлена к современным объемам информации, прогресс в области ИИ размывает грань между реальностью и вымыслом, а дискуссии в соцсетях провоцируют ожесточенные конфликты.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Мария Десятова
Владимир Уфлянд «Мир человеческий изменчив» (18+)
Это издание — повод открыть для себя забытого поэта круга Иосифа Бродского и Сергея Довлатова, чьи стихи долгие годы можно было найти лишь в букинистических магазинах. В сборнике собраны ироничные и гротескные вещи с середины 1950-х и до 2000-х годов, которые иммерсивно погружают читателя в литературную жизнь и быт ленинградцев разных лет.
«Азбука»
Эми Катрина Блейкмор «Ненасытный» (18+)
Мрачный роман основан на реальных событиях и посвящен истории Таррара — бродячего артиста эпохи Великой французской революции, которого мучил всепоглощающий голод. Спойлер: в книге вы найдете множество шокирующих и даже отвратительных анатомических подробностей.
NoAge, перевод: Александра Глебовская
Иосиф Бакштейн «Искусство и другие обстоятельства» (18+)
Маст-рид для любого поклонника совриска — трибьют ключевой фигуре неофициального искусства и соратнику Кабакова, Булатова и Монастырского, который ушел из жизни в 2024 году. В книгу войдут авторские статьи и эссе Бакштейна, а также архивные фотографии.
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