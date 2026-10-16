Что читать в октябре: 16 отличных новых книг

Шамиль Идиатуллин «Автор ничего не хотел сказать» (0+)

В прошлом мае мы читали у двукратного лауреата «Большой книги» синтез триллера и фантастики «Смех лисы» о загадочном вирусе, который появляется в 1980-е на Дальнем Востоке.

Новый релиз — результат его размышлений о писательском ремесле. В сборнике статей на примере сюжетов братьев Стругацких, Редьярда Киплинга, Кира Булычева, Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Эдуарда Веркина и других авторов он делает выводы о происхождении замыслов и героев (а заодно создает краткий экскурс по истории фантастики, шпионского детектива и подростковой литературы!).

«Редакция Елены Шубиной»