«Я задам вопрос о личном, хорошо?»

21.11.2005. Александра

Алексей, я из Екатеринбурга, у нас много общих знакомых. Они рассказали мне, что студентом вы работали в легендарном «Уральском cледопыте» под началом гуру фантастов того времени Виталия Бугрова. Вас взяли, потому что вы сами писали фантастику?

Да, я пришёл в «Следопыт», когда учился на первом курсе. Виталий Ивано­вич устроил мне экзамен на знание фан­тастики. Я тогда читал всё, что можно было достать в СССР, и экзамен выдержал. Меня взяли. А про то, что я и сам пишу, Бугров не знал. Я не рассказал ему об этом — про­сто стеснялся. Тогда я считал, что публи­кация в «Следопыте» — недосягаемая вы­сота. И про мои опыты Виталий Иванович узнал случайно. Студенческий друг показал мою повесть «Краюхин бор» алма-атин­скому журналу «Простор». Журнал взял её для публикации, но вдруг передумал: ре­дактор почему-то решил, что эта повесть уже печаталась в «Следопыте». Чтобы до­казать обратное, мне пришлось про­сить у Виталия Ивановича официальную справку. Так он узнал, что я тоже пишу, и предложил показать тексты. Я при­нес Бугрову «Охоту на “Большую Медве­дицу”», и Бугрову она понравилась. Эта повесть появилась в «Следопыте» в 1990 году. По итогам года в рейтинге журнала она заняла второе место. На первом были братья Стругацкие. И я этим очень горжусь.

А в Алма-Ате «Краюхин бор» так и не вы­шел, и моя бабушка, ожидая публикации внука, три года напрасно выписывала «Простор».

14.02.2006. Наталья

Помните ли вы себя в детстве? Вы любили читать? Пользовались библиотекой? А сейчас пользуетесь? Это я как библиотекарь интересуюсь.

Я с детства хотел стать писателем, поэтому и читал много — в основном фантастику. Конечно, как все советские школьники, я был записан в библиотеку. Это была библиотека Клуба речников. Я ходил туда каждую неделю, для меня те визиты были волнительным ритуалом. Я всегда подолгу выбирал книги и часто начинал читать их уже по дороге домой.

Сейчас у меня нет надобности записы­ваться в какую-либо библиотеку, потому что за эти годы я уже собрал свою соб­ственную, и немаленькую. И ещё появился интернет. Однако я всё равно регулярно бываю в библиотеках — теперь как писа­тель: там проходят мои встречи с читате­лями.