Чем заняться на фестивале «Книжный сад»: от лекции Вики Чумы до концерта Евгения Цыганова

Лекции, дискуссии и презентации книг

В этом сентябре среди хедлайнеров: автор бестселлера «Кокон» об исторической памяти Китая Чжан Юэжань, знаток тайн династии Медичи профессор Марчелло Симонетта и итальянская писательница-суперзвезда Анджела Нанетти (наверняка вы читали ее повесть «Мой дедушка был вишней»!).

За локальный контекст отвечают создатель хитового сборника «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» Владимир Лисовский (он расскажет о ленинградском модернизме!) и верховный городской историк Лев Лурье, который презентует новейший релиз краеведческого импринта «Академики» об изнанке дореволюционной урбанистики — «Петербургские профили: извозчики, официанты, бродяжки, факельщики».

Выбор редакции Собака.ru: лекция блогера Вики Чумы об искусстве Китая, разговор киноведа Наума Клеймана с журналистом Николаем Солодниковым о детской литературе, а также дискуссия «человека-глянца» Алены Долецкой с совладельцем «Подписных» Михаилом Ивановым о тренде на корпоративные книжные клубы и рейвы.