Чем заняться на фестивале «Книжный сад»: от лекции Вики Чумы до концерта Евгения Цыганова

«Подписные издания» отмечают свое столетие грандиозным опен-эйром. Дано: привоз суперзвезды китайской литературы Чжан Юэжань и знатока тайн династии Медичи Марчелло Симонетты, паблик-токи с участием Льва Лурье, Алены Долецкой и Наума Клеймана, выступления групп Евгения Цыганова и Паши Артемьева, а также перформансы «Упсала-Цирка». Book the date — c 4 по 6 сентября!
Фестиваль «Книжный сад»
Главная точка притяжения физиков и лириков Петербурга — легендарный книжный «Подписные издания» — с 2022 года спасает нас от осенней хандры фестивалем в живописном Итальянском саду (застал еще петровские времена!) во дворах Литейного проспекта. За прошедшие сезоны было все: и дискуссия о феномене чинарей Хармса и Введенского с куратором музея ОБЭРИУ Юлией Сениной и культурологом Юрием Сапрыкиным, и дейтинг с филологом-комикессой Ксенией Прихотько, и концерт нью-вейв-фолк-группы Settlers, и книжный стендап.
Лекции, дискуссии и презентации книг
В этом сентябре среди хедлайнеров: автор бестселлера «Кокон» об исторической памяти Китая Чжан Юэжань, знаток тайн династии Медичи профессор Марчелло Симонетта и итальянская писательница-суперзвезда Анджела Нанетти (наверняка вы читали ее повесть «Мой дедушка был вишней»!).
За локальный контекст отвечают создатель хитового сборника «Три века архитектуры Санкт-Петербурга» Владимир Лисовский (он расскажет о ленинградском модернизме!) и верховный городской историк Лев Лурье, который презентует новейший релиз краеведческого импринта «Академики» об изнанке дореволюционной урбанистики — «Петербургские профили: извозчики, официанты, бродяжки, факельщики».
Выбор редакции Собака.ru: лекция блогера Вики Чумы об искусстве Китая, разговор киноведа Наума Клеймана с журналистом Николаем Солодниковым о детской литературе, а также дискуссия «человека-глянца» Алены Долецкой с совладельцем «Подписных» Михаилом Ивановым о тренде на корпоративные книжные клубы и рейвы.
Михаил Иванов
совладелец «Подписных изданий»
Наш книжный работает уже сто лет. Только вдумайтесь: он существовал и в войну, и в блокаду. Нынешний юбилей — праздник не только для нас, но и для всей книготорговли в Петербурге. Городе, где больше всего независимых магазинов и где до сих пор работают самые яркие интеллектуальные издательства России.
Праздновать будем долго и хотим создать целую мультивселенную «Подписных». Поговорим о нашей любви к Петербургу и его истории, иллюстрации и дизайне, повседневности и легендах, ну и обо всем, что рядом с книгами (и вокруг них!). Я уверен, что тусовка порадует всех, кто ходит в «Подписные», любит их и разделяет наш подход к литературе. Хотим отметить эту дату вместе с вами, дорогие читатели.
Фестиваль «Книжный сад»
Концерты и другие активности
Масштабный аттракцион фестиваля — игра «Правда или действие» (читайте: психологический спарринг!), где писателям предстоит ответить на неудобные вопросы от зрителей о современном фикшне. В списке участников — автор саги «Женщины Лазаря» о судьбах возлюбленных советского физика Марина Степнова, а также ньюкамер Илья Мамаев-Найлз (вы можете помнить его по провокационному роману «Год порно»!).
В музыкальную программу вошли сверхновая звезда фанкового Петербурга Terelya, проект экс-участника «Корней» Паши Артемьева ARTEMIEV и Евгений Цыганов с его группой «Ме4та».
Не пропустите перформансы хулиганского «Упсала-Цирка», спектакль театра кукол «Бу да Ку», очередные книжные свидания с Ксенией Прихотько, глоу-ап фонтана Итальянского сада от ландшафтного бюро «МОХ» и меню с готовыми корзинами для пикника, панини и выпечкой (наш абсолютный фаворит — кукуруза на гриле!).
6+, мероприятия пройдут с 4 по 6 сентября в Итальянском саду (Литейный, 57). Вход свободный.
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