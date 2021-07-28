Как «Упсала-Цирк» придумал психотерапевтический спектакль «Перья», сочетающий смертельные трюки, техно и фотоархивы XX века

«Упсала-Цирк» появился двадцать лет назад. С чего вы начинали?

В 2000 году мы вместе с актрисой бродячего цирка из Германии Астрид Шорн решили попробовать помочь подросткам из групп социального риска изменить свой жизненный сценарий. Мы ездили по спальным районам, вокзалам и гаражам и приглашали ребят учиться акробатике и жонглированию, которые в недрах «студии» срослись с уличным театром, паркуром и брейк-дансом. Результатом стали спектакли-лауреаты, в том числе «Золотой маски», а цирк начал гастролировать по всему миру — мы не единожды даже были на легендарном смотре искусств Fringe Festival в Эдинбурге. Сейчас у нас свой собственный дом-шапито, созданный строительным магнатом Игорем Водопьяновым на берегу лебяжьего пруда в парке на Пискаревском проспекте, и профессиональная труппа — она выросла из первого набора «трудных» подростков. «Перья» стали большим новым шагом.