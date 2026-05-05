Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
Книги

Поделиться:

Журналист Николай Солодников — о совести, одиночестве и желании бросить все и уехать в Павловск

Поздравляем идеолога проекта #ещенепознер с литературным дебютом! Книга «Вот моя родина. Дневник» логически завершает триптих Николая Солодникова: в 2020-м мы смотрели его док «Сквозь всю зиму», а в 2024-м — драму «Во сне ты горько плакал». Редакция Собака.ru одной из первых прочла сборник заметок журналиста и публикует отрывки о смерти, чувстве дома и Теодоре Курентзисе.

Дисклеймер: в процессе чтения у вас может лирично скатиться слеза!

Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Солодниковым

Человек абсолютно одинок. Приходит в этот мир один. И уходит один. Вот я снова сижу на кровати в бабушкином доме. Мимо пролетает шаровая молния. Вспышка. Я еду в такси на один из римских холмов. Идет проливной дождь. Ветер ломает деревья. Выхожу из машины. Открывается вид на весь город. Сверкают сотни молний.

Гулял вокруг деревни. Встал около своего дуба и нашел точку, с которой открывается вид на поле и лес. Ветер гонит облака. Птица летит против ветра. Гульд играет партиты Баха. И все это меня переживет …

<...>

Очень плохо на душе. Ничего не складывается. Ничего не получается. Что делать дальше — не знаю: ни идей, ни возможностей …

Вокруг такое жестокосердие и бесчеловечность, что порой думаешь — скорее бы эта жизнь закончилась. Нет сил все это выносить. Жить хочется по совести.

В последнее время часто слышу фразу: ну ведь мы же знаем … мы же понимаем … А ничего мы не знаем. И ничего не понимаем.

<...>

Люди, которые никогда и ни в чем не сомнева­ются и дают ответы на любые вопросы, — «странные». Человек непременно должен сомневаться! В этом и есть его уникальная способность.

Павловский парк
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Солодниковым

Павловский парк

<...>

Много снега. Катались на лыжах, ездили в зоопарк.

Опять думаю о том, что нужен свой дом. Дом, которого у меня никогда не было. Вся жизнь в «походном» состоянии. Хотя, может быть, оно и к лучшему.

Как здорово, когда есть возможность все бросить и поехать в Павловск. Мой любимый парк. Сегодня здесь изумительный белый снег.

Читаю. Но все как-то фрагментарно. Эссе Томаса Манна, Моруа о Прусте.

Подлинный смысл есть только в самостоятельной работе. Можно и нужно все делать самому. И говорить самому. Но так страшно начать …

<...>

Как же это прекрасно — смотреть кино ранним утром. Нет еще этой тяжести прожитого дня. И все ясно.

Прочитал за выходные две книги: «Непереводимая игра слов» Александра Гарроса и «Посмотри на него» Анны Старобинец.

Вчера увидел такую сцену: огромное поле, засеянное пшеницей; по нему едет трактор и косит траву; вдруг из-под трактора вырывается стая птиц: тракторист не заметил, как наехал на гнездо.

<...>

В машине слушаю Фуртвенглера. Моцарт, Бетховен и Вагнер (и все-таки Седьмая в исполнении Курентзиса — вершина).

«Правда и красота — всегда составляли главное в человеческой жизни … и вообще на Земле».

Кадр из фильма «Во сне ты горько плакал», 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Николаем Солодниковым

Кадр из фильма «Во сне ты горько плакал», 2024

<...>

Читаю книгу Зорина о Толстом, Бронштейна «Солнечное вещество», «Война и война» майора Измайлова, пролистал альбом Ревзина «Русская архитектура XX–XXI».

На календаре январь, а за окном майская погода: синее небо, прогретый воздух.

Наши дома продолжают жить после нас. Это довольно странно осознавать … но ты приходишь в чей-то дом. И в твой дом кто-то обязательно придет.

Возвращаясь из Демидова, вдруг ясно осознал: если посреди абсолютной тьмы, разрухи и ужаса хотя бы в одной квартире в одном окне обыкновенной пятиэтажки горит ночник и там мать обнимает своего ребенка — значит, все продолжается и надежда есть. Свет побеждает тьму, любовь не перестает.

<...>

На земле почти нет снега. Он весь на небе, в виде облаков. Зима продолжается. Мы умираем.

12+

Рубрика:
Чтение
Люди:
Николай Солодников

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: