Журналист Николай Солодников — о совести, одиночестве и желании бросить все и уехать в Павловск

Человек абсолютно одинок. Приходит в этот мир один. И уходит один. Вот я снова сижу на кровати в бабушкином доме. Мимо пролетает шаровая молния. Вспышка. Я еду в такси на один из римских холмов. Идет проливной дождь. Ветер ломает деревья. Выхожу из машины. Открывается вид на весь город. Сверкают сотни молний.

Гулял вокруг деревни. Встал около своего дуба и нашел точку, с которой открывается вид на поле и лес. Ветер гонит облака. Птица летит против ветра. Гульд играет партиты Баха. И все это меня переживет …

Очень плохо на душе. Ничего не складывается. Ничего не получается. Что делать дальше — не знаю: ни идей, ни возможностей …

Вокруг такое жестокосердие и бесчеловечность, что порой думаешь — скорее бы эта жизнь закончилась. Нет сил все это выносить. Жить хочется по совести.

В последнее время часто слышу фразу: ну ведь мы же знаем … мы же понимаем … А ничего мы не знаем. И ничего не понимаем.

Люди, которые никогда и ни в чем не сомнева­ются и дают ответы на любые вопросы, — «странные». Человек непременно должен сомневаться! В этом и есть его уникальная способность.