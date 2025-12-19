30 лучших книг 2025 года

В новом тексте о субъективных итогах года редакция Собака.ru рассказывает об изданиях, которые могут стать отличным подарком на грядущие праздники! Среди них — новый текст Пелевина, в котором тот находит вдохновение в Данте, утраченный и случайно найденный роман Лимонова о хрониках столичной жизни времен хрущевской оттепели, переосмысление «Приключений Гекльберри Финна», мануал по кинообразам и из чего они состоят художника по костюмам Надежды Васильевой, художественное исследование Гузели Яхиной по мотивам биографии Сергея Эйзенштейна, а также ода Петербургу от Льва Лурье и Марии Элькиной и посмертный сборник статей и интервью искусствоведа Аркадия Ипполитова и многое-многое другое.
Мэри Шелли «Фолкнер» (16+)
Не только готический «Франкенштейн, или Современный Прометей»! Долгожданный релиз — русскоязычное издание последнего романа Шелли, прославившейся историей об эксперименте ученого, вышедшем из-под контроля. В «Фолкнере» она обращается не к фантастике, но к психологизму и рассказывает о преступлении и наказании на новый лад: через призму судеб юной сироты Элизабет, а также ее опекуна Джерарда и случайного знакомого Руперта, которых связывает страшная и интригующая тайна.
«Подписные издания» х «Яндекс Книги», перевод: Юлия Змеева
Алексей Иванов «Невьянская башня» (16+)
Главный летописец и знаток истории Урала вновь обращается к излюбленной теме. Родные для писателя места окажутся не фоном событий, а действующим лицом книги — речь в ней идет о локальной достопримечательности: Невьянской башне. Сооружение, вокруг которого множество тайн, появилось благодаря чугуноплавильному заводу.
Фантастический сюжет строится вокруг судьбы промышленника Акинфия Демидова — в обстановке мрачной готики тот борется с демоном, сжигающим рабочих. На самом деле это, конечно, метафора перехода от аграрного уклада к индустриальному на рубеже XVIII и XIX веков.
«Альпина.Проза»
Персиваль Эверетт «Джеймс» (16+)
Новый роман Персиваля Эверетта (на его «Стирании» основан фильм «Американское чтиво», получивший «Оскар» за лучший адаптированный сценарий в 2024-м!) попал в шорт-лист Букеровской премии и вошел в прошлом году в топ лучших книг по версии The New York Times Book Review, Esquire, W Magazine, Bustle и LitHub. К слову, права на экранизацию уже куплены — продюсером проекта выступит Стивен Спилберг.
«Джеймс» — переосмысление «Приключений Гекльберри Финна». Одно из самых захватывающих путешествий в истории мировой литературы рассказано с точки зрения спутника Гекльберри Финна, раба по имени Джима.
Corpus, перевод: Юлия Полещук
Кристин Ханна «Женщины» (18+)
Главный американский бестселлер 2024 года автора «Улицы Светлячков» предлагает новый взгляд на войну во Вьетнаме — через призму судеб жен, сестер, матерей и подруг, участвовавших в боях мужчин. Это женщины, которые также подвергали себя опасности и рисковали жизнью, но остались в тени.
В центре сюжета — история Фрэнсис, которая вступает в корпус армейских медсестер, чтобы быть ближе к брату. Ей предстоит пройти через ужас, хаос и разрушения, которые несет война.
«Фантом Пресс», перевод: Мария Терина
Эдуард Лимонов «Москва майская» (18+)
Первое издание романа (пожалуй, самого эпатажного русскоязычного писателя), который долгие годы считался утраченным! Сюжет — три майских дня из жизни молодого поэта, приезающего из Харькова в столицу в конце 1960-х. Хотя вообще-то эту книгу можно смело назвать портретом богемной жизни оттепели: тут встречаются и Арсений Тарковский, и Эрнст Неизвестный, и Илья Кабаков, и другие арт-гуру эпохи.
«Альпина.Проза»
Вера Богданова «Семь способов засолки душ» (18+)
Триллер о русской хтони и мистике, от которого невозможно оторваться. Главная героиня Ника — девушка с травмой родом из детства (ее отец был лидером деструктивной секты «Сияние»). Повзрослев, она возвращается в родной Староалтайск и узнает, что здесь много лет пропадают девушки, а полиция закрывает на это глаза. Связано ли происходящее с сектой и ее отцом? От кого она получает странные анонимные письма? Протагонистке предстоит взяться за расследование самостоятельно.
Дебютный роман автора «Семи способов засолки душ» Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» был среди финалистов премии «Лицей» и попал в шорт‑лист «Нацбеста».
«Редакция Елены Шубиной»
Максим Жегалин «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» (18+)
Документальный роман о звездах Серебряного века — на его страницах Блок, Гумилев, Гиппиус и Цветаева пишут стихи, ссорятся, влюбляются и вызывают духов. Автор «Бражников и блудниц», актер и писатель Максим Жегалин (вы можете помнить его как поэта по сериалу «Черная весна», где также звучат его стихи) уже заставлял нас под другим углом (точнее, градусом) взглянуть на литературу в книге «Полный анализ алкоголя в искусстве».
Individuum
Виктор Пелевин «A sinistra» (18+)
Ежегодный камбэк главного постмодерниста и самого загадочного русскоязычного писателя в 2025-м тоже состоялся. Пелевин выпустил пятую книгу из серии Transhumanism inc. (запущенной еще в 2021-м), которая, впрочем, никак не связана с предыдущими. Главный герой — детектив Маркус Зоргенфрей — отправляется в алхимическую симуляцию, чтобы выяснить, куда пропадают клиенты путевок в опасные магические трипы.
Спойлер: в процессе поисков он становится итальянским чернокнижником XVI века, обретает волшебные силы и даже борется с могущественными венецианскими колдунами!
«Эксмо»
Гюнтер Грасс «Крысиха» (16+)
Впервые на русском в этому году вышло продолжение истории главного героя «Жестяного барабана» — книги лауреата Нобелевской премии о взрослении мальчика Оскара в нацистской Германии. Действие вновь происходит в Данциге (нынешний Гданьск), но во времена постапокалипсиса. После гибели человечества из-за нейтронных бомб город захватили крысы. С одной из них и спорит рассказчик (как водится, ненадежный) — об устройстве цивилизации и не самом радужном будущем.
«Альпина.Проза», перевод: Юлия Полещук
Пол Линч «Небо красно поутру» (18+)
В 2023 году Пол Линч получил Букеровскую премию за «Песнь пророка» — близнеца оруэлловского романа «1984» и хитового «Рассказа служанки». В 2025-м на русский впервые была переведена его дебютная книга «Небо красно поутру». В качестве декораций — все та же мрачная Ирландия. А сюжет больше напоминает вестерн или роуд-муви: главный герой неумышленно совершает убийство, сбегает, а за ним вслед отправляется погоня.
«Иностранка», перевод: Максим Немцов
Надежда Васильева «Придумай мне судьбу» (18+)
Художник по костюмам, автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2», лауреатка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и супруга Алексея Балабанова выпустила пособие для коллег по цеху. Для него Надежда Васильева взяла интервью у девяти художников по костюмам (от Екатерины Шапкайц до Владимира Никифорова!). Мастера рассказывает о своем методе работы и дают мастер-класс, как готовить эскизы и референсы, общаться с режиссерами и одевать главных героев.
«Сеанс»
Хан Ган «Я не прощаюсь» (18+)
В 2024-м корейская писательница Хан Ган получила Нобелевскую премию за роман «Вегетарианка». Комитет тогда отметил, что она «обнажает хрупкость человеческой жизни». А в 2025 году в России вышел «Я не прощаюсь» — роман о кровавом восстании на острове Чеджудо в 1948 году. Главной героиней выступает писательница Кен Ха, которая отправляется туда, чтобы спасти птицу.
«АСТ», перевод: Джаудат Фаттахов
Гузель Яхина «Эйзен» (18+)
Автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина вновь взялась за исторические реалии и приглашает читателей присоединиться к ней в размышлении о загадочной личности режиссера Сергея Эйзенштейна. Кто же он: создатель пропагандистских картин, прославляющих советское государство, или новатор, навсегда изменивший мировое кино? Эгоцентрик или великий ум?
«Редакция Елены Шубиной»
Сергей Носов «Колокольчики Достоевского. Записки сумасшедшего литературоведа» (18+)
Мастер трагикомедий, автор путеводителя «Тайная жизнь петербургских памятников», победитель «Нацбеста» и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Носов заходит на территорию сюрреализма. Главный герой «Колокольчиков» решает, что он — роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. О своих впечатлениях тот увлекательно рассказывает в письмах психиатру, а заодно делится редкими литературоведческими деталями.
«Редакция Елены Шубиной»
Евгения Некрасова «Улица Холодова» (18+)
Автор «Калечины-Малечины», попавшей в финал российских литпремий «Нацбест», «Большая книга» и «НОС», на этот раз обращается к документальным хроникам. В 1994 году корреспондент «Московского комсомольца» Дмитрий Холодов погиб в редакции от взрыва мины. Это заказное преступление положило начало череде других убийств российских журналистов. Некрасова размышляет, как эта трагедия отражает историю страны в 1990-е и повлияла на наше понимание свободы.
Кстати, выбор темы неслучаен. Детство Некрасовой прошло в подмосковном городе Климовске, где вырос и Холодов. Даже школа у них — одна на двоих.
NoAge
Джейн Остин «Младшая сестра» (16+)
Впервые на русском в 2025-м был опубликован полный текст забытого романа Джейн Остин, дописанный ее племянницей Кэтрин (ранее в печати были две части без концовки!). В центре сюжета — история Эммы, которая после смерти богатого дяди возвращается в дом отца, священника и вдовца мистера Уотсона. Ей предстоит найти себя в новом светском обществе и наладить отношения с другими сестрами.
«Иностранка», перевод: Анастасия Рудакова
Фрэнк Трентманн «Из тьмы. Немцы 1942–2022» (18+)
Пожалуй, самая захватывающая и драматичная историческая книга этого года. В ней Фрэнк Трентманн охватывает события 80 лет: Вторую мировую войну, Холодную, падение Берлинской стены и политическую борьбу сегодняшнего дня. Автор обращается к спикерам с полярными судьбами и мнениями и рисует противоречивый портрет немецкого народа. Проще говоря, «Из тьмы» отвечает на вопросы: как немцы перепридумали себя? И кем они стали?
Corpus, перевод: Максим Тимофеев
Владимир Набоков «Николай Гоголь» (12+)
Первая полная русскоязычная публикация текста знаменитого нон-фикшена Владимира Набокова о Николае Гоголе и его литературном методе. Это одновременно и скрупулезный рассказ одного писателя о другом, и размышление об истинном и ложном в искусстве. (Да, это отсюда знаменитое рассуждение, что же такое пошлость и почему понятие сложно перевести на другие языки.)
Бонус: письма и рецензии — как книга была воспринята русскими эмигрантами в Америке в то время.
Corpus, перевод: Елена Голышева
Мария Элькина, Лев Лурье «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» (18+)
Архитектурный критик Мария Элькина вместе со своим учителем, главным культуртрегером Петербурга Львом Лурье, подготовили оду и пангерик, в котором, впрочем, не замалчиваются и урбанистические проблемы. Весь неповторимый путь города Петра, Ильича и Чайковского — в одной книге!
«Бомбора»
Эдуард Веркин «Сорока на виселице» (16+)
«Кого возьмут в будущее?» Ответ на этот вопрос (а также «Куда себя пристроить обновленному человечеству?» и «Стоит ли ставить эксперименты над людьми?») предстоит определить егерю Яну. Его оторвали от важного дела — спасения туристов от медведей на планете Путоран — и пригласили поучаствовать в работе Большого жюри. Кто-то ведь должен решать судьбы цивилизации в мире, где уже побеждены болезни, войны, голод и старость.
Автором атмосферного научно-фантастического хоррора выступил обладатель премии в области фантастики «Новые горизонты». А еще роман стал в этом году лауреатом «Большой книги»!
Inspiria
Екатерина Манойло «Золотой мальчик» (18+)
Знаковый роман Манойло «Отец смотрит на Запад» был о насилии и свободе, противостоянии поколения родителей и детей. Он принес Екатерине известность, а еще — премию для молодых литераторов «Лицей». В «Отце» действие происходило в поселке на границе России и Казахстана. В «Мальчике» читатель отправляется в окрестности Магадана: в компанию контрабандистов и ребенка, который умеет «чуять» золото.
«Альпина.Проза»
Андрей Плахов «Тарковский и мы» (18+)
Киновед и директор фестиваля «Зеркало» рассуждает о феномене Андрея Тарковского. Точнее, о том, как большой художник повлиял на окружающую его действительность и на героев последующих поколений: от Франсуа Трюффо — до турецких и мексиканских режиссеров.
«Редакция Елены Шубиной»
Юкио Мисима «Музыка» (18+)
Поздний роман одного из самых читаемых и противоречивых японских писателей. «Музыка» посвящена метафорической утрате чувств. По сюжету на прием к психоаналитику приходит девушка с необычной жалобой: она потеряла способность слышать мелодии. Вместе им предстоит исследовать ее разум, чтобы выйти из ментального тупика.
«Азбука», перевод: Елена Стругова
Аркадий Ипполитов «Ипполитов. Последняя книга. Не только Италия» (18+)
Искусствовед и куратор с мировым именем (а также лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга) Аркадий Ипполитов был хранителем кабинета итальянской гравюры Эрмитажа и — без преувеличения — одним из главных современных исследователей искусства Италии. В его посмертную книгу вошли главы неоконченной работы про Рим, а также статьи и интервью.
«КоЛибри»
Карина Шаинян «Саспыга» (18+)
Роман профессионала фантастики и саспенса Карины Шаинян заставляет заблудиться где-то между объективным и кажущимся. Это наваждение, или в горах бродит загадочное существо Саспыга? На Алтае пропадают люди, или они сбегают по собственной воле? Мимо промчались кони-призраки, или мы просто наткнулись на пейзажи, непривычные для нашего взгляда?
«Я слишком долго ходила по этим горам, и моя вера в рациональное стерлась об поросшие лишайником камни, обтрепалась об кусты березы, стала хрупкой под жестким излучением злого солнца», — пишет Шаинян.
«Редакция Елены Шубиной»
Харпер Ли «Желанная страна» (16+)
Впервые на русском! Сборник из восьми ранних, до этого никогда не публиковавшихся рассказов и эссе о Нью-Йорке создательницы «Убить пересмешника» (ода гуманизму стала важной вехой в борьбе за права темнокожих в США и принесла писательнице Пулитцеровскую премию!). Некоторые детали произведений, кстати, позже перекочевали в главный бестселлер в карьере Харпер Ли.
«АСТ: Neoclassic», перевод: Сергей Рюмин
Руперт Кристиансен «Империя Дягилева: Как русский балет покорил мир» (18+)
В этом году вышло сразу несколько изданий о гениальном антрепренере. К примеру, изучить его личность можно было через места, в которых он бывал в Петербурге. Но в итоговый топ года мы выбрали ЖЗЛ в более классическом варианте, в котором также изучается биография Сергея Дягилева.
Критик Руперт Кристиансен объясняет, как популяризатор русского балета перепридумал язык театра и объединил арт-деятелей (Нижинского, Стравинского, Бакста, Павлову, Пикассо!) так, что находился в авангарде модернизма.
«Альпина нон-фикшн», перевод: Елена Борткевич
Халид Ан-Насрулла «Белая линия ночи» (16+)
Кувейсткий писатель переосмысляет «451 градус по Фаренгейту»: его главный герой, одержимый чтением, устраивается на работу Цензором. Вскоре выясняется, что он не способен уничтожать понравившиеся книги. А еще, кажется, готов бросить вызов бюрократии.
«Дом историй», перевод: Катерина Колоскова
«Сборник. Линч» (16+)
Ода режиссеру и художнику — первая попытка российских киноведов масштабно попрощаться с Дэвидом Линчем, создателем «Твин Пикса», «Голубого бархата», «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда». В сборник вошли статьи 2010-2020-х, а также архивные эссе. Поэтому среди авторов — как Сергей Добротворский и Александр Тимофеевский, так и Василий Степанов и многие другие.
«Сеанс»
Даня Кукафка «Записки перед казнью» (18+)
Лучший криминальный роман года по версии The New York Times посвящен личности серийного убийцы, которому предстоит через 12 часов понести наказание за жестокие преступления. Это мог бы быть оммаж набоковскому «Приглашению на казнь», но в романе Кукафки личность убийцы — лишь повод поговорить о том, как общество романтизирует насильников, забывая об их жертвах. В центре внимания здесь портрет женственности и немой вопрос: «Стоит ли бесконечно искать травмы в судьбе жестокого монстра?»
«Бель летр», перевод: Любовь Карцивадзе
Комментарии (0)