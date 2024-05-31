«Долой серый: Петербург срочно должен стать цветным!» Мария Элькина в программной статье раскрасила любимый город — а мы и не против

Часто ли вы слышали мнение, будто нашему городу к лицу благородные тона — от бледно-желтого до грязно-бежевого, всякие там серые, и если уж терракотовый, то непременно с грязцой, чтобы не слишком радовал глаз.

Многие люди уверены, что выбор сдержанного цвета — свидетельство хорошего вкуса, интеллигентности и благородства. Такое мнение разделяют тысячи образованных людей на берегах Невы, начиная от преподавателей вузов и знатоков истории и заканчивая чиновниками в Комитете градостроительства и архитектуры. Но не заблуждаются ли они? Не попали ли в ловушку вредного стереотипа? И не попадаем ли в нее все мы, когда соглашаемся с тем, что блеклость равносильна изысканности?

Открытому впечатлениям гостю города, приехавшему из других регионов Европы, сразу бросается в глаза невероятная красочность старого Петербурга, которая, несмотря на десятилетия борьбы с ней, все еще есть. Одна только бирюза зданий Растрелли чего стоит! А нежный розовый дворца Белосельских-Белозерских…