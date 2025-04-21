Как Надежда Васильева крахмалила хлопковые костюмы для фильма «Про уродов и людей»? И как туфли Минни Маус превратились в лакированные лодочки Анжелики из «Груза 200»?

Вспомнить, к примеру, один из самых любимых наших фильмов «Про уродов и людей». Я придумала его как мир вырезанных фотографий, где из окиси серебра проступает четкий абрис. Весь мир вырастает из дагеротипной фотографии. И растление героини Иоганом начинается с протягивания ей порнографических фотокарточек.

Из тканей я использовала шерсть, сукно. Этот мир требовал тканей, держащих форму, а никак не дребезжания шелков. Даже тонкий хлопок у меня был сильно накрахмален. Мы с Патрахальцевой, которая сейчас замечательный и известный художник, а тогда была моей ассистенткой, целыми днями крахмалили все, что только можно. Все, что было белое, мы крахмалили и гладили.

В «Мастере и Маргарите» Бортко я запретила утюги. Потому что там нужен был лен, нужны были мятые ткани. «Уродам и людям» нужны были тяжесть и строгость линий, ткани должны были все стоять. Графика костюма должна была быть.

А в одной из сцен, где главная героиня отправляется на прогулку и катается на лодке, где они бегают, — романтическая такая сцена — я почему-то решила сделать ее похожей на принцессу и подложила ей нижнюю юбку. Даже не длинную, не в пол, у нее видны ножки, тонкая талия, зонтик белый. Леша посмотрел, буркнул: «Что она у тебя такая толстая? Как баба на чайник». Пришлось эту нижнюю юбку вынимать. Он сказал: «Вот теперь нормально. Она хоть молодая». И я поняла: когда у тебя большие юбки — ты старая, маленькая юбка — молодая. Она должна была быть очень юной, еще школьницей.

Итак, надо было показать героиню девочкой. Актриса была, конечно, молода, но все же не пятнадцати лет. Так возникла школьная форма. Школьная форма моей бабушки, которая была институткой в Институте благородных девиц, и у меня остались ее фотографии прекрасные. Она на них в белом переднике, обязательно в белой пелеринке, с белым накрахмаленным отложным воротничком на высокой стойке. Школьная форма всегда эротична.

А что носят девочки на голове? Они носят маленькие капоры. Я взяла панаму и сделала из нее капор с лентами, так она еще больше стала похожа на девчонку. В ней появилось девичье.