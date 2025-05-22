«Оба в ярости, и обоим трудно ее скрыть»: как режиссеры Андрей Тарковский и Робер Брессон соревновались в Каннах

«Деньги» (Тарковский и Каннский фестиваль)

Когда в 1983 году «Ностальгию» привезли на Каннский фестиваль, Тарковскому пришлось соревноваться в конкурсе со своим кумиром Робером Брессоном. Два его шедевра — «Дневник сельского священника» и «Мушетт» — Тарковский включил в свой персональный список самых ценимых фильмов. «Это единственный режиссер в мире, который достиг абсолютной простоты в кинематографе. Он для меня всегда является примером гениальной простоты. Аскетизма», — сказал о Брессоне скупой на похвалы Тарковский. Новая картина французского классика, прибывшая в Канны, называлась «Деньги»: в ее основу положена повесть Льва Толстого «Фальшивый купон».

Небо мелькнет в кадре этого фильма лишь однажды — на его фоне мы увидим фигуру немолодой печальной женщины, которой вскоре суждено стать жертвой избравшего преступный путь Ивона, главного героя. Все остальное время, когда люди на экране разменивают фальшивые купюры, когда лжесвидетельствуют, когда воруют, покрывают или предают друг друга и, наконец, отнимают последнее, что есть у человека, — жизнь, точка съемки низкая, локальная, как бы давящая, пригибающая героев, замыкающая их в стенах квартир, магазинов, судебных помещений и тюремных камер.

Мы не видим отражения душевной жизни в их глазах, не слышим человеческих нот в диалогах. Самые чудовищные поступки совершаются молча, без надрывов и аффектов, самые тяжкие потрясения переживаются бессловесно и бесслезно. В этой гулкой тишине и безмолвии выделяется лишь один говорящий персонаж — это деньги, банкноты, разрушающие человеческую душу бумажки, переходящие из рук в руки. Руки — не менее выразительный персонаж картины: они считают купюры, натягивают перчатки, они хватаются за топор…