15 главных выставок апреля в Петербурге: Кончаловский, Шишкин и обэриуты

А также — редкие снимки Юрия Гагарина, фотопортреты Сергея Курехина и Тимура Новикова и пасхальные традиции разных конфессий. Собака.ru рассказывает, какие экспозиции точно не стоит пропускать в середине весны.
ГЛАВНОЕ
Петр Кончаловский. Матадор. 1910
«Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)
В Русском музее обещают самую крупную ретроспективу творчества Петра Кончаловского, одного из основателей художественного объединения «Бубновый валет» — арт-бунтарей, которые когда-то взялись за обновление живописи. А еще — объединили открытия французского постимпрессионизма и сезаннизма с традицией народного искусства, лубка и вывески.
С 3 апреля по 14 сентября
Иван Шишкин. Дубы. 1865
«Иван Шишкин», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Выставка объединит более 150 произведений, пожалуй, самого узнаваемого и народно любимого пейзажиста России. Крупнейшая коллекция Русского музея, которая составит основу экспозиции, включает как работы ученического периода Шишкина, так и шедевры 1890-х. Покажут как всем известные вещи, так и редко экспонируемые холсты.
«Корабельная роща», «Дубы», «Ивы, освещенные солнцем», «Зима», «Сныть-трава. Парголово» — все эти полотна можно будет увидеть в корпусе Бенуа.
Ориентировочно с 24 апреля
Илья Федотов-Федоров. Ночные ростки. 2026
«Вторая кожа», галерея Anna Nova (12+)
Персональная выставка Ильи Федотова-Федорова под кураторством основательницы журнала Badlon Ксении Чилингаровой и культурного консультанта Соны Серены Чу из Сеула. В экспозицию войдут скульптуры и живопись за последние два года, созданные художником в Нью-Йорке. «Вторая кожа» обращается к чувствам телесной диссоциации, инаковости и хрупкости через работу с тактильным опытом.
С 10 апреля по 7 июня
«Неполное собрание», музей ОБЭРИУ (12+)
Выставка в мемориальной квартире Александра Введенского посвящена трем героям авангардной поэзии 1920–30-х: собственно самому Введенскому, а еще Хармсу и Олейникову. Через автографы, архивные документы, рисунки и гравюры, связанные с их жизнями, кураторы также рассказывают истории друзей литераторов, коллег по журнальной работе, а также иллюстраторов их произведений.
С 1 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Михаил Нестеров. Воскресение Христа. 1922
«Три Пасхи», Музей истории религии (6+)
На выставке расскажут о традициях празднования христианской Пасхи и иудейского Песаха. Среди экспонатов — «Воскресение Христа» Михаила Нестерова, фарфоровые пасхальные яйца XIX века и старинные поздравительные открытки. Обещают также три стола, воссоздающие иудейский седер, а еще православную и католическую трапезы.
С 3 апреля по 14 июня
Наум Грановский. Баку. Памятник С.М. Кирову. 1950-е
«Страна Наума Грановского», «Левашовский хлебозавод» (12+)
Выставка архитектурных снимков, сделанных в республиках бывшего СССР. Фотограф Наум Грановский известен, в первую очередь, как бытописец советской Москвы. Но его приглашали и в регионы, которые амбициозными градостроительными проектами стремились превзойти столицу. Большинство из изображенных на кадрах Грановского зданий давно исчезли с карт Тбилиси, Минска, Ташкента и Баку, а сами снимки тем самым превратились в свидетельство об эпохе.
С 9 апреля по 7 июня
Катарина Кано. Черный ворон. 2025
«Человек космический», БКЦ «Нота» (6+)
Междисциплинарный проект по мотивам романа Эдуарда Веркина «Сорока на виселице». Покажут графику, медиа-объекты, видеоарт и даже компьютерную игру. Среди работ — металлические скульптуры Вильгения Мельникова, тряпичные «куклы» Леры Кордюченко, «стекла» Сергея Колосова, живопись Игоря Янковского.
С 10 апреля по 31 мая
Леонид Попов. На борту станции "Салют". Космическая работа
«Наш космос», «Росфото» (0+)
Ко Дню космонавтики в «Росфото» подготовили экспозицию, которую хочется рассматривать под трек «Гагарин, я вас любила». Здесь собраны как редкие фото первого человека, побывавшего в космосе, так и снимки, сделанные со спутников, на орбите, а еще — во время строительства Байконура. Кураторы стремятся показать космические достижения через живые человеческие лица, жесты, мгновения.
С 10 апреля по 20 мая
Сергей Свешников. Портрет скульптора Дмитрия Каминкера. 2001
«Портрет», «Борей» (16+)
Персональная выставка фотографа Сергея Свешникова. В экспозицию вошли портреты из серий «Доска почета» (2001), «Идентификация» (2005) и отдельные снимки 1980–2010-х. В объективе Свешникова — музыкант Сергей Курехин, художники Тимур Новиков и Иван Сотников, скульптор Дмитрий Каминкер, писатель Вячеслав Курицын и другие современники.
До 11 апреля
Алексей «Хвост» Хвостенко
«У каждого свой Хвост. Алексей Хвостенко. Человек эпохи Возрождения», Музей Анны Ахматовой (16+)
В выставке объединили работы и архивные материалы, связанные с «Хвостом» — соавтором альбомов «АукцЫона» «Чайник вина» и «Жилец вершин», художником и первым исполнителем стихов Анри Волхонского «Город золотой» («Рай») на мелодию «Канцона для лютни» Владимира Вавилова.
Куратор Сергей Васильев собрал здесь скульптуры и ассамбляжи в виде фантазийных музыкальных инструментов, коллажи «Знаки зодиака», фотографии, песни и записные книжки Хвостенко, а также интервью с его друзьями: клоуном Вячеславом Полуниным, писателем Владимиром Рекшаном, солистом группы «АукцЫон» Леонидом Федоровым, главным «Митьком» Дмитрием Шагиным и другими.
До 31 мая
Степан Эрьзя. Шепот. 1922
«Степан Эрьзя — скульптор мира. К 150-летию со дня рождения», Михайловский замок Русского музея (6+)
На выставке покажут более 60 работ советского модерниста из мрамора, бетона, чугуна и экзотических пород дерева. Экспонаты, сгруппированные по четырем темам (аллегорические композиции, религиозные образы, народные типажи и скульптурные портреты известных личностей), кроме Русского музея, предоставили Третьяковская галерея и Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Эрьзи. «Эрьзя» — название одного из мордовских народов, которое скульптор Степан Нефедов использовал в качестве псевдонима, чтобы подчеркнуть свою идентичность.
С 1 апреля
«Видеоформа», Центр имени Сергея Курехина (18+)
На выставке, приуроченной к одноименному фестивалю видеоарта, покажут короткий метр, анимацию, документальное кино и 3D-мэппинг. Также обещают перформансы, круглые столы и лекции. Темой проекта в этом году станет взаимодействие танца и цифрового искусства.
С 4 апреля
Маша Попова. Сад в Михайловском. 2023
«Озеро надежды», Joy Gallery (6+)
Первый кураторский проект основательницы пространства Ольги Коробицыной объединяет 12 художников из Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. Цель выставки — терапевтически-эскапистская: в пределах отдельно взятого белого куба создать безопасное пространство, где можно не замечать окружающие проблемы. Для ее достижения художники через различные медиумы показывают природные мотивы.
До 17 мая
Давид Березин. Кафе. 2025
«Хотел бы я быть здесь», Nikolay Evdokimov Gallery (12+)
Первая персональная выставка молодого художника Давида Березина. И, скорее всего, последний проект, который пройдет в привычной локации на Кирочной улице — галерея планирует переезд. В экспозиции представлены живопись и графика, связанные с воспоминаниями и восприятием нового у человека, перебирающегося в новый город. Сам Давид год назад переехал в Петербург из Беларуси. И за это время успел стать активным участником местной арт-сцены (и даже создать внутри арт-группы «Паразит» собственное объединение!).
До 1 мая
Лена Скрипкина. Из цикла "За розовым морем". 2025
«Есть живые, есть мертвые, а есть те, что идут в море», «Пространство А» (16+)
Персональная выставка художницы и режиссера Лены Скрипкиной. Автор вдохновлялась книгой «Теория одиночного мореплавателя» Жиля Греле, которую тот писал на борту парусной лодки в течение десяти лет. Скрипкина использует инсталляцию, видеоарт, акварель и цианотипию, чтобы поразмышлять о мореплавании как метафоре пути к дому, которого нет.
С 3 по 25 апреля
