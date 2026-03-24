От Сергея Курехина до Тимура Новикова: в «Борее» покажут портретные снимки фотографа Сергея Свешникова

Портрет — центральный жанр для фотографа. В 1980-х он начинал с городских пейзажей и портретов друзей и знакомых. 30 лет Сергей снимал людей, которые его окружали: художников, музыкантов, писателей, ученых.

Свешников не опирался ни на одну школу фотографии. Результаты его экспериментов ушли далеко от традиционного фотоискусства и от формальных поисков петербургских мастеров.

Со многими героями своих снимков он не только общался, но и сотрудничал. Работая на Ленинградской студии научно-популярных фильмов в 1983–89 годах, Свешников в качестве звукооператора работал над виниловыми пластинками Курехина и Олега Бутмана, а также над документальными фильмами.

Выставка «Портрет» пробудет с 24 марта по 11 апреля на Литейном, 58.

