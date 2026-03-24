От Сергея Курехина до Тимура Новикова: в «Борее» покажут портретные снимки фотографа Сергея Свешникова

Выставка стартует 24 марта.

Сергей Свешников. Портрет скульптора Дмитрия Каминкера. 2001
24 марта в галерее «Борей» открывается выставка фоторабот Сергея Свешникова. В экспозицию войдут портреты из серий «Доска почета» (2001) и «Идентификация» (2005), а также отдельные снимки 1980–2010-х годов. В объектив Свешникова попали музыкант Сергей Курехин, художники Тимур Новиков и Иван Сотников, скульптор Дмитрий Каминкер, писатель Вячеслав Курицын и другие современники.

Сергей Свешников жил и работал в Петербурге. Фотографии учился у ленинградского мастера Олега Бахарева. Работы Свешникова находятся в собрании Зверевского центра современного искусства в Москве, в музеях и частных собраниях Германии, Испании, Франции и Шотландии.

Сергей Свешников. Портрет поэта Гавриила Лубнина. 2001
Сергей Свешников. Портрет писателя Вячеслава Курицына. 2002
Сергей Свешников. Портрет эссеиста Наля Подольского. 2001
Портрет — центральный жанр для фотографа. В 1980-х он начинал с городских пейзажей и портретов друзей и знакомых. 30 лет Сергей снимал людей, которые его окружали: художников, музыкантов, писателей, ученых.

Свешников не опирался ни на одну школу фотографии. Результаты его экспериментов ушли далеко от традиционного фотоискусства и от формальных поисков петербургских мастеров.

Со многими героями своих снимков он не только общался, но и сотрудничал. Работая на Ленинградской студии научно-популярных фильмов в 1983–89 годах, Свешников в качестве звукооператора работал над виниловыми пластинками Курехина и Олега Бутмана, а также над документальными фильмами.

Выставка «Портрет» пробудет с 24 марта по 11 апреля на Литейном, 58.

