Фуко во флисе: в галерее Anna Nova покажут нью-йоркские скульптуры и живопись Ильи Федотова-Федорова

Выставка «Вторая кожа» — кураторский проект основательницы журнала Badlon Ксении Чилингаровой и культурного консультанта Соны Серены Чу из Сеула.
Илья Федотов-Федоров. Ночные ростки. 2026
10 апреля в галерее Anna Nova откроется выставка Ильи Федотова-Федорова «Вторая кожа», исследующая социальный контроль и его телесные механизмы. В экспозицию войдут скульптуры и живописные работы, созданные художником за последние два года в Нью-Йорке. Над проектом работали независимый корейский куратор Сона Серена Чу и искусствовед, основательница журнала Badlon Ксения Чилингарова.
«Вторая кожа» анализирует чувства телесной диссоциации, инаковости и хрупкости: художник впервые столкнулся с ними в детские годы, которые провел в больницах из-за редкого заболевания почек. Илья работает с сенсорным опытом через ткань — мягкий и податливый материал, который имитирует естественный покров и одновременно принадлежит к индустриальной культуре. Ткань дарит ощущение тепла и заботы, но остается продуктом, созданным машиной. Разрыв между реальными свойствами материала и значениями, которыми он наделен, формирует основную ось напряжения проекта.
Экспозиция существует как пространство перехода между внутренним и внешним. В драматургии проекта ткань — полупроницаемая мембрана между телом и системой. Флис и кожа становятся метафорами тела, памяти и травмы. Работы отсылают к идее социальных масок как механизмов адаптации. Маска служит источником защиты и одновременно дает возможность быть распознанным.
Проект вдохновлен идеями французского постструктуралиста Мишеля Фуко об институциональном и социальном контроле. В больницах мягкость халатов, простыней, униформ соседствует с дисциплиной. «Флис оказывается частью этой логики. Его мягкость стандартизирована. Его тепло повторяемо. Он обволакивает тело, но одновременно структурирует его форму», — говорит художник.
Илья Федотов-Федоров живет и работает в Нью-Йорке. Создает инсталляции, скульптуры, видео и живописные полотна. Он собирался стать генетиком в юности и до сих пор часто использует в искусстве биологические приемы и структуры. Илья исследует и критикует отношения человеческого и животного, а также анализирует попытки систематизации мира.
Проекты Федотова-Федорова появлялись на Московской и Уральской биеннале современного искусства, а также в параллельной программе Венецианской биеннале. В 2018-м художник получил спецприз премии «Инновация». Его работы находятся в коллекциях Ватикана, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, ММОМА, Музея ART4, цюрихской Credit Suisse Collection.
«Вторая кожа» пробудет с 10 апреля по 7 июня на Жуковского, 28. Вход по билетам галереи.
