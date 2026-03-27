Фуко во флисе: в галерее Anna Nova покажут нью-йоркские скульптуры и живопись Ильи Федотова-Федорова

Экспозиция существует как пространство перехода между внутренним и внешним. В драматургии проекта ткань — полупроницаемая мембрана между телом и системой. Флис и кожа становятся метафорами тела, памяти и травмы. Работы отсылают к идее социальных масок как механизмов адаптации. Маска служит источником защиты и одновременно дает возможность быть распознанным.

Проект вдохновлен идеями французского постструктуралиста Мишеля Фуко об институциональном и социальном контроле. В больницах мягкость халатов, простыней, униформ соседствует с дисциплиной. «Флис оказывается частью этой логики. Его мягкость стандартизирована. Его тепло повторяемо. Он обволакивает тело, но одновременно структурирует его форму», — говорит художник.

Илья Федотов-Федоров живет и работает в Нью-Йорке. Создает инсталляции, скульптуры, видео и живописные полотна. Он собирался стать генетиком в юности и до сих пор часто использует в искусстве биологические приемы и структуры. Илья исследует и критикует отношения человеческого и животного, а также анализирует попытки систематизации мира.

Проекты Федотова-Федорова появлялись на Московской и Уральской биеннале современного искусства, а также в параллельной программе Венецианской биеннале. В 2018-м художник получил спецприз премии «Инновация». Его работы находятся в коллекциях Ватикана, Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, ММОМА, Музея ART4, цюрихской Credit Suisse Collection.