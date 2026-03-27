«Воскресение Христа» Михаила Нестерова покажут на выставке о Пасхе и Песахе в Музее истории религии

Михаил Нестеров. Воскресение Христа. 1922
2 апреля в Музее истории религии откроется выставка «Три Пасхи» об истории, богослужебной практике и народных традициях праздника в иудаизме и христианстве. Среди экспонатов — полотно Михаила Нестерова «Воскресение Христа» 1922 года, фарфоровые пасхальные яйца XIX века и архивные праздничные открытки. В экспозиции воссоздадут пасхальные столы: иудейский седер, православную и католическую трапезы. 11 и 12 апреля посетители смогут бесплатно отправить открытку с поздравлением по почте.
Разделы выставки рассказывают о праздновании Песаха в иудаизме, истории Пасхи в эпоху раннего христианства, пасхальных традициях в православии, Пасхе у католиков и протестантов. Для проекта собрали более 100 предметов: западноевропейскую и русскую живопись и графику, свитки и календари, литургическую утварь и облачения, иконы, ткани, богослужебные предметы.
Еврейский праздник Песах отмечают семь дней. Главное событие — ритуальная трапеза, которая происходит в семейном кругу. Отмечать Песах начинают на 14-й день весеннего месяца нисан — по еврейскому лунному календарю так называют первый месяц библейского года, который выпадает на март-апрель григорианского календаря.
Изначально Песах (праздник опресноков) связывали с наступлением нового года и весенним обновлением природы. С утверждением монотеистического учения Бога Яхве древний праздник с новым названием Песах стал символизировать спасение Израиля от смерти и освобождение от египетского рабства. Еврейский глагол «песах» означает «миновать»: в книге Исход говорится об исходе евреев из Египта, казнях египетских и ангеле смерти, который «миновал» дома иудейские благодаря отметине кровью жертвенного ягненка на дверном косяке.
Христианскую Пасху установили в честь воскресения распятого на кресте Иисуса Христа. Согласно богословскому толкованию, своей смертью Христос искупил первородный грех, а его Воскресение даровало человечеству возможность вечной жизни.
Сначала христиане отмечали свою Пасху одновременно с иудейской. В 325 году на I Вселенском соборе в Никее утвердили, что христианскую Пасху нужно отмечать отдельно: ее празднуют в воскресенье, следующее за первым полнолунием после дня весеннего равноденствия. Большинство православных церквей празднуют Пасху по юлианскому календарю, а католическая — по григорианскому. Для вычисления дня празднования Пасхи составляют таблицы-пасхалии — их тоже покажут на выставке.
Михаил Нестеров — последователь школы религиозной живописи Васнецова. Художник работал над мозаикой «Воскресение Христово» на фронтоне северного фасада Спаса на Крови. Полотно 1922 года по тому же сюжету стало последней работой Нестерова на тему религии — закономерно в контексте атеистических кампаний советской власти.
Выставку «Три Пасхи» торжественно откроют в день Песаха — 2 апреля. Для посетителей экспозиция работает с 3 апреля по 14 июня на Почтамтской, 14. Вход по билетам музея.
