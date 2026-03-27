«Воскресение Христа» Михаила Нестерова покажут на выставке о Пасхе и Песахе в Музее истории религии

2 апреля в Музее истории религии откроется выставка «Три Пасхи» об истории, богослужебной практике и народных традициях праздника в иудаизме и христианстве. Среди экспонатов — полотно Михаила Нестерова «Воскресение Христа» 1922 года, фарфоровые пасхальные яйца XIX века и архивные праздничные открытки. В экспозиции воссоздадут пасхальные столы: иудейский седер, православную и католическую трапезы. 11 и 12 апреля посетители смогут бесплатно отправить открытку с поздравлением по почте.

Разделы выставки рассказывают о праздновании Песаха в иудаизме, истории Пасхи в эпоху раннего христианства, пасхальных традициях в православии, Пасхе у католиков и протестантов. Для проекта собрали более 100 предметов: западноевропейскую и русскую живопись и графику, свитки и календари, литургическую утварь и облачения, иконы, ткани, богослужебные предметы.

Еврейский праздник Песах отмечают семь дней. Главное событие — ритуальная трапеза, которая происходит в семейном кругу. Отмечать Песах начинают на 14-й день весеннего месяца нисан — по еврейскому лунному календарю так называют первый месяц библейского года, который выпадает на март-апрель григорианского календаря.

Изначально Песах (праздник опресноков) связывали с наступлением нового года и весенним обновлением природы. С утверждением монотеистического учения Бога Яхве древний праздник с новым названием Песах стал символизировать спасение Израиля от смерти и освобождение от египетского рабства. Еврейский глагол «песах» означает «миновать»: в книге Исход говорится об исходе евреев из Египта, казнях египетских и ангеле смерти, который «миновал» дома иудейские благодаря отметине кровью жертвенного ягненка на дверном косяке.